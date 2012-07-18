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DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 3

6 yıl
15,5b
1
44
Çevre Birimleri
Soner Aktaş
Karikatürist
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DH Mizah 3. bölümü ile tekrar karşınızda. Bu bölümde Google'ın CO'su Eric Schmidt in yeni android versiyonu ile ilgili biraz kafası karışıyor. Mahir'in ise aile hayatından bir kesit sizlerle...

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artenis 6 yıl en beğenilen
'' FONSİYONALİTE '' kelimesini kullanan DH de bu başlık MANİDAR olmuş




ek bilgi:
(dünyada hiçbir sözlükte olmayan kelime foksiyonalite )
(Türkçesi İŞLEVSELLİK, Türkçenin bir eksiği yok, peki ya sizin ? )
'' FONSİYONALİTE '' kelimesini kullanan DH de bu başlık MANİDAR olmuşek bilgi:(dünyada hiçbir sözlükte olmayan kelim...
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Bl00dyHell 6 yıl
Android ile ilgili olana iyi güldüm
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津波 6 yıl
YO, BOBO YO


Alıştıkça güzel geleceğini düşünüyorum. Isınmaya başladım
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6e 6 yıl
Warriora dagger takmış ha vay KO cahili vay
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Sam.Fisher 6 yıl
Androidle ilgili olana pis güldüm; Android Kemal Paşa çıkınca Android telefon almazsam neyim :D
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YGA 6 yıl
Çizimler güzel fakat espriler biraz daha gelişse daha güzel olur.Aslında esprileri forum üyelerinden seçip,kendin çizebilirsin.Belki daha yetenekli arkadaşlar vardır espri konusunda.
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S 6 yıl
Warriora dagger nasıl giymiş acaba çocuk.
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Paslı Pedal 6 yıl
Tüm yorumlar için teşekkürler arkadaşlar. Giderek daha iyi yorumlar alıyorum gibi. Eleştirilerinizi dikkate alarak gelecek hafta daha iyi işler yapmaya çalışacağım.
Sevgiler...
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afrodude 6 yıl
Karikatürler çok başarılı, güldürdü hepsi
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MERCURY2000 6 yıl
Gelişme var ama bir Alex değil.
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By.Kerem.86 6 yıl



giderek daha iyi oluyor.
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mormic 6 yıl
ben hayır diyorum
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marfoglu 6 yıl
Ilkine oranla ciddi ilerleme var espriler dahada iyi oluyor cizimler yeterince iyi esprilerin uzerinde durursaniz daha iyi olacaktir.
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IslakFasulye 6 yıl
İlerde de DH mizah dergisi çıkarsa da şaşmam.
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chatlaxs 6 yıl
Androidli guzel olmus cizimlerde guzel elinize saglik
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AktifProje 6 yıl
Eric Schmidt hala Google CEO su mu beyler ?
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bocekgrafik 6 yıl
Ah, Mahir Ah! Çocukta sana benzedi. Kurtaramadım onu da!




Çocuğun şaftı kaymış bu arada, gözler de kan çanağı.
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carter 6 yıl
Babayla çocuk geceden sabaha kadar aynı pozisyonda sanırsam.
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