DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 3

Karikatürist
DH Mizah 3. bölümü ile tekrar karşınızda. Bu bölümde Google'ın CO'su Eric Schmidt in yeni android versiyonu ile ilgili biraz kafası karışıyor. Mahir'in ise aile hayatından bir kesit sizlerle...
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|Warriora dagger takmış ha vay KO cahili vay
|Androidle ilgili olana pis güldüm; Android Kemal Paşa çıkınca Android telefon almazsam neyim :D
|Çizimler güzel fakat espriler biraz daha gelişse daha güzel olur.Aslında esprileri forum üyelerinden seçip,kendin çizebilirsin.Belki daha yetenekli arkadaşlar vardır espri konusunda.
|Warriora dagger nasıl giymiş acaba çocuk.
|Tüm yorumlar için teşekkürler arkadaşlar. Giderek daha iyi yorumlar alıyorum gibi. Eleştirilerinizi dikkate alarak gelecek hafta daha iyi işler yapmaya çalışacağım.
Sevgiler...
|Karikatürler çok başarılı, güldürdü hepsi
|Gelişme var ama bir Alex değil.
|ben hayır diyorum
|Ilkine oranla ciddi ilerleme var espriler dahada iyi oluyor cizimler yeterince iyi esprilerin uzerinde durursaniz daha iyi olacaktir.
|İlerde de DH mizah dergisi çıkarsa da şaşmam.
|Androidli guzel olmus cizimlerde guzel elinize saglik
|Eric Schmidt hala Google CEO su mu beyler ?
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Ah, Mahir Ah! Çocukta sana benzedi. Kurtaramadım onu da!
Çocuğun şaftı kaymış bu arada, gözler de kan çanağı.
|Babayla çocuk geceden sabaha kadar aynı pozisyonda sanırsam.
ek bilgi:
(dünyada hiçbir sözlükte olmayan kelime foksiyonalite )
(Türkçesi İŞLEVSELLİK, Türkçenin bir eksiği yok, peki ya sizin ? )
Alıştıkça güzel geleceğini düşünüyorum. Isınmaya başladım