DH.Mizah "Teknoloji Çiziyorum" Karikatürler - 3

DH Mizah 3. bölümü ile tekrar karşınızda. Bu bölümde Google'ın CO'su Eric Schmidt in yeni android versiyonu ile ilgili biraz kafası karışıyor. Mahir'in ise aile hayatından bir kesit sizlerle...

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