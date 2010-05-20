DH Özel: GeForce GTX 460'ın ilk detayları elimize ulaştı

Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 465'in teknik özelliklerini, geçtiğimiz günlerde verdiğimiz haberlerimizle dünyada ilk defa sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre GeForce GTX 465'le birlikte GeForce GTX 460 da Nvidia'nın ürün gamındaki yerini alacak ve Temmuz ayının ortalarına doğru pazara sunulacak.

DirectX 11 destekli dördüncü yeni Nvidia modeli olarak pazara gireceği belirtilen GeForce GTX 460'ın, 768MB GDDR5 bellek kapsaitesine sahip olacağı ve 192-bit bellek veri yolu desteği ile geleceği belirtiliyor. GeForce GTX 465'den hem daha yavaş hem de daha ucuz olacak GeForce GTX 460'da tasarım sınırlaması olmayacağı ve çok sayıda özel modelin lanse edileceği düşünülüyor.

GeForce GTX 460'la ilgili detaylar ulaştıkça bildirmeye devam edeceğiz.