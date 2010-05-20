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DH Özel: GeForce GTX 460'ın ilk detayları elimize ulaştı

9 yıl
28,7b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 465'in teknik özelliklerini, geçtiğimiz günlerde verdiğimiz haberlerimizle dünyada ilk defa sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre GeForce GTX 465'le birlikte GeForce GTX 460 da Nvidia'nın ürün gamındaki yerini alacak ve Temmuz ayının ortalarına doğru pazara sunulacak.

DirectX 11 destekli dördüncü yeni Nvidia modeli olarak pazara gireceği belirtilen GeForce GTX 460'ın, 768MB GDDR5 bellek kapsaitesine sahip olacağı ve 192-bit bellek veri yolu desteği ile geleceği belirtiliyor. GeForce GTX 465'den hem daha yavaş hem de daha ucuz olacak GeForce GTX 460'da tasarım sınırlaması olmayacağı ve çok sayıda özel modelin lanse edileceği düşünülüyor.

GeForce GTX 460'la ilgili detaylar ulaştıkça bildirmeye devam edeceğiz.


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ayzer 9 yıl
nvidia batacağını bilse 3 ay sonrayı bırak 6-9 ay içinde bile fiyat in-dir-mezzzz
hala öğrenemedinizmi??
daha fermi yokken bile 2xx lerin fiyatı düşmemişti...
Model: ASUS-GTX275-896MB
Fiyatı: $319.79+ KDV
TL Fiyatı: 498,87 TL+ KDV
KDV Dahil: 588,67 TL
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SertyAdams 9 yıl
tamamen para tuzağı maksat çeşit olsun. ati piyasayı aldıııııı götürdüüüü.
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mavizaman 9 yıl
temmuz ortaları ne ya!
ulen nvidia eşeğimizi öldürecen atide de fiyatlar aynı değişen yok boşa bekliyoruz gibi duruyor.
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Batuist 9 yıl
isimlendirme 450lerde olmalıymış bu özelliklere...
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siLahsz 9 yıl
Temmuza kadar bekletecekler milleti ucuz model almak isteyenler iki ay daha bekler ati 6000 ler adı duyulmaya başladımı 5000 lerin fiyatı düşer gene Ati kazanır
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
8800GS II.

9600, 9800lerden iyi olur bu kart ama kendi seviyesindeki eski kartlar ile fiyat/performans/verimlilik alınabilirliği ne seviyede olacak orası muamma. Görünen o ki bu sene nvidiadan cacık olmaz.
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CeFurkan 9 yıl
9600 gt tarzında konumlandırılacak gibi duruyor
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heatblast 9 yıl
geçen hafta gts450'de 256 bit veri yolu var diyorlardı
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Pandemic 9 yıl
şimdiden ölü doğmuş
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Patronage 9 yıl
gtx 465'I 200 $ altında satmalı ki ozaman alınabilir bir kart haline gelir diye düşünüyorum rakibinin aynı değerdeki kartı kaç $ ise Nvida da bu fiyatın az altında yada aynı fiyat bazında piyasaya sürecek olursa ki ihtimal vermiyorum eğer öyle yaparsa güzel satış rakamına ulaşacağını düşünüyorum
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sdbz 9 yıl
9600GT 150 dolar civarında alınabiliyordu, bu kart için 230-250 dolar aralığı yüksek değil mi? Artık orta segment için bile 250 dolar alt sınırı geliyor. Ne zaman az paraya iyi bileşenleri alabileceğiz?
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mumak 9 yıl
gtx 465 ten 8800gt etkisini yaratmasını beklyen nvidia bu kartı en iyi ihtimalle 8600 gt yerine yada 9600gt yerine konumlandırmayı hedefliyour.
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MÜŞAVİR 9 yıl
768MB, 192 bit ve yavaş DDR5 bellekler olacak. GTX465 varken bu kartı alan olur mu bilinmez ama Bu karttan iyi bir iş çıkarmasını beklemiyorum.
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