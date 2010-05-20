DH Özel: GeForce GTX 465'in FOB fiyatı 249$

Çıkışına iki haftadan az bir süre kalan GeForce GTX 465 için artık gözler Nvidia'nın belirleyeceği fiyatı çevrilmiş durumda. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı için, son kullanıcı satış fiyatı hakkında fikir verecek önemli bir argüman, sonunda elimize ulaştı. Kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 465'in [FOB] fiyatı 249$.

FOB olarak bilinen fiyatlandırma, ürünün tedarikçi firma [Nvidia] tarafından dağıtım kanallarına yüklendiği fiyat olarak tanımlanabilir. Peki FOB fiyatı 249$ olarak belirtilen GeForce GTX 465, ülkemiz pazarına hangi fiyat aralığından girer ? Birkaç basit hesaplama ülkemizdeki yaklaşık satış fiyatı bulunabilir zira FOB fiyatının üzerine %5 gümrük vergisi, %8 kadar distribütör kârı ile satış satış yapan kanalın %10 kârı eklendiğinde ortaya 300$'ın üzerinde son kullanıcı satış fiyatının çıkacağı söylenebilir.