Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: GeForce GTX 465'in FOB fiyatı 249$

9 yıl
25,1b
1
70
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çıkışına iki haftadan az bir süre kalan GeForce GTX 465 için artık gözler Nvidia'nın belirleyeceği fiyatı çevrilmiş durumda. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı için, son kullanıcı satış fiyatı hakkında fikir verecek önemli bir argüman, sonunda elimize ulaştı. Kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 465'in [FOB] fiyatı 249$.

FOB olarak bilinen fiyatlandırma, ürünün tedarikçi firma [Nvidia] tarafından dağıtım kanallarına yüklendiği fiyat olarak tanımlanabilir. Peki FOB fiyatı 249$ olarak belirtilen GeForce GTX 465, ülkemiz pazarına hangi fiyat aralığından girer ? Birkaç basit hesaplama ülkemizdeki yaklaşık satış fiyatı bulunabilir zira FOB fiyatının üzerine %5 gümrük vergisi, %8 kadar distribütör kârı ile satış satış yapan kanalın %10 kârı eklendiğinde ortaya 300$'ın üzerinde son kullanıcı satış fiyatının çıkacağı söylenebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gserkan_gs 9 yıl
5850 varken bunu almak mantıksız performanstada 5830-gtx275 kartlarından daha hızlı olacağını sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 9 yıl
Palitin TR de 300$ lık versiyonları olacaktır... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
yuhh artık nvidia gene yapacağını yapmış o iğrenç mangal kömürlerini ve elektrik smürücüyü hala pahalı vermekte direniyor ... nvidia nvidia kendine gel bukadar da olmaz insanları enayi yerine koyma:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralAY 9 yıl
Ben de halen efsaneyi kullanmaya devam ediyorum (8800gt).
Ekran kartlarını çok pahalı buluyorum.
Şu an paraya kıyıp ta alınabilecek bir ekran kart göremiyorum.
Yeni bir efsaneye kadar en iyisi 8800gt kullanmaya devam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fiyatlar şimdilik pahalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
Nvidia mı, ATi mi?
Performansı ve fiyatı aşa yukarı aynı olsa hangi karttı almak mantıklı olur.
mesela 460 ile 5830 ??????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 9 yıl
Eğer amacın her zaman 1 TL başına en yüksek fps değerini almaksa ATI seçicen.

Amaç sağlam oyun desteği, genel olarak sorunsuz ve yaygın olan donanımı almaksa, Physx, yazılım desteği vs ise Nvidia alıcan.

İki firmanın da artıları ortada, önemli olan kullanıcının ne istediği ve hangi seviyede olduğu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 9 yıl
1€ 1$ olucakmış :D en iyisi onu bekliyelim belki fiyatlar düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
Fiyat belli aşa yukarı 500tl -550tl arası acıklamış Fx57 sağolsun.5850 geçer diyenler var geçerse alınabilir.ama kartları gelmesi ne kadar sürer yaza girdik ati her yaz indirime gidiyorlar ben de bekliyorum sabırsızlıkla inşallah bu senede indirim yaparlar Nvidia umut yok :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siLahsz 9 yıl
Nvidia da çok yavaş ayda yılda bir kart üretiyor adamlar .Ati her sektöre kart üretiyor. her ay aynı modelin farklı tipleri çıkıyor piyasaya özellikle Türkiyede tekel olcak. nvidia görmek istiyoruz
ucuzlamaz laa :D Ati 6000 leri beklerik artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Bence fiyat iyi eyer 5830 gibi ventagede performans girefigi çizerse satış yapar ama 5830 altında kalmamalı yoksa işi zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 9 yıl
GTX 470 349$ Türkiyede 398$ + KDV
GTX 465 249$ çıkarsa türkiyede 298-300$ + kdv seviyesinden gelebilir buda 550 tlye tekabül eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl

UzmaN345

Bence fiyat iyi eyer 5830 gibi ventagede performans girefigi çizerse satış yapar ama 5830 altında kalmamalı yoksa işi zor


Eğer bu fiyat iyi diyosanız bence hemen gidin 5830 alın,çünki gtx465 5830dan daha pahalı gelecek ve nerdeyse kafa kafaya bir kart olacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooper27 9 yıl
ŞU AN 5850 KULLANIYORUM 1.23 VOLTTA 975/1175 ÇOK RAHAT ÇALIŞIYOR HİÇTE ISINMIYOR HALA 5850 F/P YÖNÜNDEN BANA GÖRE İYİDİR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25055 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia ve
2 etiket daha teknik özellik fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim