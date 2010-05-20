DH Özel: GeForce GTX 465'in FOB fiyatı 249$

Çıkışına iki haftadan az bir süre kalan GeForce GTX 465 için artık gözler Nvidia'nın belirleyeceği fiyatı çevrilmiş durumda. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı için, son kullanıcı satış fiyatı hakkında fikir verecek önemli bir argüman, sonunda elimize ulaştı. Kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 465'in [FOB] fiyatı 249$.
FOB olarak bilinen fiyatlandırma, ürünün tedarikçi firma [Nvidia] tarafından dağıtım kanallarına yüklendiği fiyat olarak tanımlanabilir. Peki FOB fiyatı 249$ olarak belirtilen GeForce GTX 465, ülkemiz pazarına hangi fiyat aralığından girer ? Birkaç basit hesaplama ülkemizdeki yaklaşık satış fiyatı bulunabilir zira FOB fiyatının üzerine %5 gümrük vergisi, %8 kadar distribütör kârı ile satış satış yapan kanalın %10 kârı eklendiğinde ortaya 300$'ın üzerinde son kullanıcı satış fiyatının çıkacağı söylenebilir.
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Ekran kartlarını çok pahalı buluyorum.
Şu an paraya kıyıp ta alınabilecek bir ekran kart göremiyorum.
Yeni bir efsaneye kadar en iyisi 8800gt kullanmaya devam :)
Performansı ve fiyatı aşa yukarı aynı olsa hangi karttı almak mantıklı olur.
mesela 460 ile 5830 ??????
Amaç sağlam oyun desteği, genel olarak sorunsuz ve yaygın olan donanımı almaksa, Physx, yazılım desteği vs ise Nvidia alıcan.
İki firmanın da artıları ortada, önemli olan kullanıcının ne istediği ve hangi seviyede olduğu.
ucuzlamaz laa :D Ati 6000 leri beklerik artık
GTX 465 249$ çıkarsa türkiyede 298-300$ + kdv seviyesinden gelebilir buda 550 tlye tekabül eder
Eğer bu fiyat iyi diyosanız bence hemen gidin 5830 alın,çünki gtx465 5830dan daha pahalı gelecek ve nerdeyse kafa kafaya bir kart olacak..