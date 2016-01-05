DJI ve Ford, hareket eden araçlardan kalkabilen drone'lar peşinde

Konusunun uzmanı iki firma DJI ve Ford, Birleşmiş Milletler'in acil müdahale ekiplerine arama kurtarma görevlerinde yardımcı olmak adına hareket eden araçlardan kalkabilen drone'lar geliştirmeyi hedefliyor ve bunu için sizlerden yardım istiyor.

Bahsi geçen amaçları için bu yılki DJI Geliştirici Ekinliği kapsamında bir araya gelen DJI ve Ford, herkesin katılabileceği etkinlik kapsamında takımlardan Ford F-150 modelinden hareket halinde kalkabilecek ve inebilecek bir drone yazılımı hazırlamasını istiyor. Yazılımın bu zorlu görev dışında drone üzerinden doğal afet alanlarındaki yardım bekleyen kişilerin konumunu belirlemesi ve video ile harita gibi bilgileri arama kurtarma ekiplerine aktarabilmesi isteniyor.

Bu sistem ile Birleşmiş Milletler görevlilerinin deprem ya da tsunami gibi doğal afetlerde hızlı şekilde tarama gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Sadece 15 takımın ikinci bölüme kalacağı etkinlik kapsamında, DJI'in gelişmiş drone modeli Matrice 100 kullanacak ve finale kalan 10 takım 100 bin dolar büyük ödül için gerçek şartlarda yarışacak. Finalde drone yazılımının yukarıdaki beklentileri sağlaması beklenecek.

Bu önemli etkinliğe buradan katılabilir, hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/05/dji-ford-search-and-rescue-drones/