DJI'dan tarım arazilerine özel drone

İlk askeri istekler doğrultusunda karşımıza çıkan daha sonra ise eğlence aracı haline gelen drone'lar, son dönemde değerlerinin anlaşılmasıyla çok daha iyi amaçlar için kullanılmaya başlandı. Bunu kanıtlar nitelikteli DJI'ın yeni drone modeli Agras MG-1, sürece zirai ilaçlamayı da dahil etti.

Bünyesinde tam 8 tane pervane yer alan DJI Agras MG-1, alt tarafına yerleştirilen haznesinde yaklaşık 10 kg sıvı zirai ilaç taşıyor ve bunu motorları altında yer alan ufak pompalar aracılığıyla tarım arazilerinin üzerine sprey şeklinde atabiliyor. Bu sayede arazi sahiplerinin ürünlerini zararlı böceklere karşı havadan korumasını sağlayan drone ve eski tip uçaklı ilaçlamaya göre hem daha ucuz hem de çok daha güvenli bir seçenek getiriyor.

Bir saat içerisinde 10 bin m2 alanı ilaçlayabildiği belirtilen DJI Agras MG-1, suya ve toza karşı dayanıklı gövdesiyle zorlu şartlarda da görev yapmaya devam edebiliyor. Yerden yapılan manuel ilaçlamaya göre %40 daha verimli olduğu belirtilen drone, nispeten kompakt gövdesi sayesinde de istenilen yerlere rahatlıka taşınabiliyor. Araç ayrıca dahili sensörleriyle zemine göre yükseklik ayarı da yapabiliyor.

İlk olarak Çin ve Güney Kore merkezli satılacağı belirtilen DJI Agras MG-1'in fiyatı ise drone başına 15 bin dolar seviyesinde. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://techcrunch.com/2015/11/26/djis-latest-drone-saves-crops-from-pests/