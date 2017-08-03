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Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji ihalesini kazanan belli oldu

YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için yapılan ihale bugün sonuçlandı. İhaleyi kazanan konsorsiyum Türkiye'ye 1 milyar dolarlık RES yatırımı yapacak.
1 yıl
11,5b
1
49
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji ihalesini kazanan belli oldu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için yapılan ihale bugün sonuçlandı. Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleyi Siemens-Türkerler ve Kalyon tarafından oluşturulan Türk-Alman konsorsiyumu 3,48 cent/kwh teklifiyle kazandı.


İhaleye ülkemizin en önemli enerji şirketleri ve dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbini üreticilerinden 8'i oluşturdukları konsorsiyumlar ile katıldı. İhaleye katılan yabancı firmaların pazar payı, küresel rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'ını temsil ediyor.

Bakan: Dünya Rekoru Kırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgârda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi. Albayrak, "İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgâr türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.
Türkiye'de daha önce yapılan kömür ve nükleer ihaleleri ile karşılaştırıldığında rüzgâr enerjisi oldukça ekonomik görünüyor. Çayırhan kömür sahasından elektrik üretimi ihalesi için 6,04 cent/kwh teklifi, Akkuyu nükleer santralinden elektrik üretimi için de 12,35 cent/kwh teklifi ihaleyi kazanmıştı. Fiyatlara bakıldığı zaman rüzgar enerjisinin kömür enerjisinden iki kat, güneş enerjisinin iki kat ve nükleer enerjisinden de üç kat daha kârlı olduğunu görüyoruz. 
Geçtiğimiz Mart ayında güneş enerjisi YEKA'sı için yapılan ihaleyi 6,99 dolar/cent ile Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu kazanmıştı. Rüzgâr YEKA'sı bu ihaleye göre yarı fiyatla sonuçlandı. Kalyon firması üçüncü havalimanı ihalesine de katılmış ve ihaleyi kazanan konsorsiyum içinde yer almıştı.
Ayrıca Bkz. "Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü"

Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı giderek artıyor. Türkiye, yılın ilk yarısında rüzgâr santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü konumunda. YEKA kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimi ve kullanımı konusunda yeni projeler yürürlüğe girecek.

YEKA Kapsamında Neler Yapılacak?

Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Toplam 1000 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrali kurulumu yapacak. Bunlara ek olarak rüzgâr türbini üretim fabrikası da kurulacak. Enerji sektöründeki yerliliğin arttırılması adına bir takım zorunluluklar bulunuyor. Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun açacağı fabrikada yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma zorunluluğu olacak. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl boyunca devam edecek.


Kurulacak rüzgâr türbini üretim fabrikasında her biri en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ile 450 adet yerli rüzgâr türbini üretilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrika ve tesislerin kurulumu ve işletilmesi için yaklaşık 3 bin 750 kişilik istihdam sağlanacak.

Rüzgâr türbinleri ülkenin tek bölgesine değil çeşitli bölgelerine kurulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şu 6 bölgeye toplam 1000 MW kapasite kurulacak:

  • Sivas: 200 MW
  • Kayseri - Niğde: 200 MW
  • Edirne - Kırklareli -Tekirdağ: 700 MW
  • Ankara - Çankırı - Kırıkkale: 200 MW
  • Bilecik - Kütahya - Eskişehir: 150 MW
  • Burdur - Denizli - Uşak: 100 MW


Rüzgâr YEKA'sı ihalesini kazanan firma 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Santrallerin devreye girmesiyle her yıl en az 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr enerjisinden sağlanacak. Kurulacak tesisler sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacak.

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Parola_18 1 yıl en beğenilen demirparcasi
demirparcasi
Bu arada radyasyon seven arkadaşlara gelsin Akkuyu nükleerin alım garantili fiyatı 12,35, Sinop'un ki 11,80 cent/kwH. Yenilenebilir enerji 3,48 ile nükleerin üçte biri fiyatında hem de yerli malı üretim hem de Türkiye'de Arge hem de dışa bağımlılık olmadan. Hala nükleer diyorlar insan alayamıyor. Ne dertleri var acaba?

o fiyatalar 7-8 sene sonrası için ayrıca nükler santral uzun menziili füze ve bir çok teknolojik alanda gelişme için hayati önemi var herşeyi dar çerçevede düşünmeyin
demirparcasiBu arada radyasyon seven arkadaşlara gelsin Akkuyu nükleerin alım garantili fiyatı 12,35, Sinop'un ki 11,80 cent/kwH. Yenilenebili...
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Soul741 1 yıl Parola_18
Parola_18

vatana millete hayırlı olsun biz kıskanılmayacagızda kim kıskanılacak yaşlı bitik avrupamı ? fetö nün ve merkelin askerleri birazdan damlar konuya

İhale kazanan firma ortaklarından biri Siemens. Yani Alman firması. Bu ne cahilce yorum böyle?
Parola_18vatana millete hayırlı olsun biz kıskanılmayacagızda kim kıskanılacak yaşlı bitik avrupamı ? fetö nün ve merkelin askerleri ...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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deoks 1 yıl
Sürekli takip ediyordum ne zaman hata yapacaksınız diye. Nihayet "yenilebilir" enerjiyi yazmışsınız :D
edit: düzeltildi teşekkürler
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Hümiyettin 1 yıl
Faturalarımızda düşüşe sebep olacaksa güzel bir yatırım olmuş.
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rorschach_ 1 yıl
3,48 cent çok iyi para bence. 40 küsür kuruş ev kullanıcıları ödüyor.
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MaaşlıPatroon 1 yıl
Ülke hayrına olacak her şeyi destekliyoruz zaten, hemen muhalefete laf sokan aktroller de gelmiş :))
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Parola_18 1 yıl MaaşlıPatroon
MaaşlıPatroon
Ülke hayrına olacak her şeyi destekliyoruz zaten, hemen muhalefete laf sokan aktroller de gelmiş :))

muhalefetin ülkeye hayırlı olan bir işi destekledigi görülmemiştir.. ülkemizde muhalefet dedigimiz puta tapanlar ve maymundan geldigine inanalar dan oluşmaktadır ve hayır hasenat ile işi olmaz
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kaazto28 1 yıl
Gören de zannedecek elektrik faturalarına verdiğimiz ücretler azalacak.
"Çok şee yapmayın. Bu yenilenebilir elektrik bir değişik herkes istediği zaman elektrik çekecek ama az fiyat ödeyecek, enerjiden faydalanacaksın ama çok şee yapmayacaksın yoksa sıyırırsın."
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kartal172 1 yıl kaazto28
Devlet kendi başına bir işi başarabilecek ise ne mutlu bize. Şayet köprü gibi olacaksa yaş. Sonra karşılayamadı da devletin kasasından şu kadar bu kadar çıktı gibi haberleri görmek istemiyoruz. Ayrıca dediğiniz gibi K.Daima Vatandaşa, alıştı millet sesini çıkartmıyorsa herşey yolunda... yarısından fazlası elektrik şirketlerine kalıyor mevcut tarifelerde. KDV zaten ayrı olarak devlet alıyor, yetmiyor yarısından fazlası dağıtım şirketine kalıyor. Ne anladım bu sevişmeden ben? Bir ninni söylemenize gerek yok biz zaten kaçağını da koşanını da karşılarız. Aldığımız maaş devlete yada yandaş şirketlere. KDV nin KDV si mi olur şu çılgın Türkler nerede??? Kafayı yedirttiniz millete her gün o onu vurdu bu şunun ırzına geçti bu bunu doğradı haberleri her gün! Her Allah’ın günü böyle haberler ile geçiyor. Milletin anasını ağlattınız. Bu ne ya? Önce insanları düşünmediniz, üç kâğıtçıların önünü kesmediniz de rüzgar gülleri kaldı.
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hollowman_ 1 yıl
Hala millete yenilenebilir enerji üretim tesislerine elektrik üretimi için bel bağlanamayağını anlatamadık. elektrik tüketimi anlıktır, bu yüzden üretimde süreklilik önemli, güneş ve rüzgar enerjisi alternatif anlamında faydalıdır ve gereklidir ama hiçbir zaman doğalgaz, ve nükleer santrallerin tam olarak yerini alamaz.
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damn2u 1 yıl
Yılın 11 ayı rüzgar alan Datça yok.
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radar48 1 yıl damn2u
Zaten Datça da kurulu RES ler var ve Kurulmaya devam ediyor..
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eric13 1 yıl
Yavas yavas akillanmaya basliyorlar. Nukleer ve komur enerjisi gibi tarihi gecmis yontemler yerine hem daha temiz hem daha ekonomik olan ruzgar ve gunes enerjisine yonelmek en mantiklisi
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BekirTemel 1 yıl
Hayırlı olsun
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kaptan666 1 yıl
Dökme suyla, üfürükle bu gemi yürümez. Asıl nükleer lazım. Hem de Elektrikli ve plug_in hybrid araçlar yaygınlaşmadan.
Bide şu Almanları karıştırmasaydık daha iyi olacaktı. Almanın hiçbişeyini istemiyorum ülkemde.
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fuujitsu 1 yıl
Hayırlısı olsun umarım nükleer santrallerin inşaatına da bir an önce başlanır. Enerji açığı büyük sorun bizim için.
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forumu 1 yıl fuujitsu
fuujitsu
Hayırlısı olsun umarım nükleer santrallerin inşaatına da bir an önce başlanır. Enerji açığı büyük sorun bizim için.

Nick mesaj uyumu :)
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Enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve
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