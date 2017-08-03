Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji ihalesini kazanan belli oldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için yapılan ihale bugün sonuçlandı. Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleyi Siemens-Türkerler ve Kalyon tarafından oluşturulan Türk-Alman konsorsiyumu 3,48 cent/kwh teklifiyle kazandı.





İhaleye ülkemizin en önemli enerji şirketleri ve dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbini üreticilerinden 8'i oluşturdukları konsorsiyumlar ile katıldı. İhaleye katılan yabancı firmaların pazar payı, küresel rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'ını temsil ediyor.

Bakan: Dünya Rekoru Kırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgârda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi. Albayrak, "İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgâr türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de daha önce yapılan kömür ve nükleer ihaleleri ile karşılaştırıldığında rüzgâr enerjisi oldukça ekonomik görünüyor. Çayırhan kömür sahasından elektrik üretimi ihalesi için 6,04 cent/kwh teklifi, Akkuyu nükleer santralinden elektrik üretimi için de 12,35 cent/kwh teklifi ihaleyi kazanmıştı. Fiyatlara bakıldığı zaman rüzgar enerjisinin kömür enerjisinden iki kat, güneş enerjisinin iki kat ve nükleer enerjisinden de üç kat daha kârlı olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz Mart ayında güneş enerjisi YEKA'sı için yapılan ihaleyi 6,99 dolar/cent ile Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu kazanmıştı. Rüzgâr YEKA'sı bu ihaleye göre yarı fiyatla sonuçlandı. Kalyon firması üçüncü havalimanı ihalesine de katılmış ve ihaleyi kazanan konsorsiyum içinde yer almıştı.

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"Türkiye rüzgar santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü"

Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı giderek artıyor. Türkiye, yılın ilk yarısında rüzgâr santrali kurulumunda Avrupa dördüncüsü konumunda. YEKA kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimi ve kullanımı konusunda yeni projeler yürürlüğe girecek.

YEKA Kapsamında Neler Yapılacak?

Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Toplam 1000 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrali kurulumu yapacak. Bunlara ek olarak rüzgâr türbini üretim fabrikası da kurulacak. Enerji sektöründeki yerliliğin arttırılması adına bir takım zorunluluklar bulunuyor. Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun açacağı fabrikada yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma zorunluluğu olacak. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl boyunca devam edecek.





Kurulacak rüzgâr türbini üretim fabrikasında her biri en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ile 450 adet yerli rüzgâr türbini üretilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrika ve tesislerin kurulumu ve işletilmesi için yaklaşık 3 bin 750 kişilik istihdam sağlanacak.

Rüzgâr türbinleri ülkenin tek bölgesine değil çeşitli bölgelerine kurulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şu 6 bölgeye toplam 1000 MW kapasite kurulacak:

Sivas: 200 MW

Kayseri - Niğde: 200 MW

Edirne - Kırklareli -Tekirdağ: 700 MW

Ankara - Çankırı - Kırıkkale: 200 MW

Bilecik - Kütahya - Eskişehir: 150 MW

Burdur - Denizli - Uşak: 100 MW





Rüzgâr YEKA'sı ihalesini kazanan firma 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Santrallerin devreye girmesiyle her yıl en az 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr enerjisinden sağlanacak. Kurulacak tesisler sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacak.