Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı

Geçtiğimiz aylarda ilk gerçek ölçekli testlere başlayan Hyperloop One şirketi, hyperloop ile ulaşım fikrini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Nevada Çölü'ndeki test parkurunda testlerini gerçekleştiren hyperloop, geçtiğimiz ay ikinci aşama testlere başlamış ve 5.3 saniyede, saatte 112 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Son testte daha uzun bir parkurda yol alan hyperloop, saatte 309 kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Bir önceki tam ölçekli testte yaklaşık 100 metre yol alan hyperloop kapsülü bu testte daha fazla yol katetti. Manyetik kaldırma teknolojisinden güç alan kapsül, 500 metrelik test parkurunda neredeyse baştan sona yol aldı. Şirket yetkililerinin asıl hedefi ise Hyperloop'un saatte 1200 kilometreye varan yüksek hızlara ulaşabilmesi. Bu sayede hyperloop yolculuğu ile yaklaşık 370 kilometre uzunluğundaki New York-Washington yolculuğu(duraklama süreleri ile birlikte) sadece 29 dakika sürecek.

Ticari Kullanıma Hazırlanıyor

Başarılı testin ardından konuşan Hyperloop One CEO'su Rob Lloyd, "Teknolojimizin işe yaradığını kanıtladık ve şimdi Hyperloop teknolojisinin tümüyle ticarileştirilmesi için dünyanın dört bir yanındaki ortaklar, müşteriler ve hükümetler ile görüşmeler yapmaya hazırız." dedi ve toplu taşıma ve altyapı sorunlarını çözmek için pek çok hükümetten davet aldıklarını iletti. Hyperloop One'ın mühendislik ekibinin lideri olan Josh Giegel ise birinci aşama testlerde hyperloop'un çalıştığını ve gerçek olduğunu gösterdiklerini şimdi ise teknolojiyi dünyaya yaymak için bir adım daha attıklarını belirtti.

Hyperloop ağının kurulması için halihazırda Dubai ve Finlandiya'da fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte Elon Musk ve Hyperloop One'ın kurucularından Shervin Pishevar; Hindistan ve Avrupa'da da görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz ay konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk, Washington ve New York arasında kurulması planlanan ilk hyperloop ağının oluşturulması için sözlü onay aldığını duyurmuştu.