Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı

Beşinci nesil ulaşım modu olan hyperloop, ikinci test aşamasında kendi hız rekorunu kırdı. Bugüne kadar en fazla saatte 112 kilometre hıza ulaşan hyperloop kapsülü, saatte 309 kilometre hıza ulaştı.
1 yıl
2,5b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz aylarda ilk gerçek ölçekli testlere başlayan Hyperloop One şirketi, hyperloop ile ulaşım fikrini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Nevada Çölü'ndeki test parkurunda testlerini gerçekleştiren hyperloop, geçtiğimiz ay ikinci aşama testlere başlamış ve 5.3 saniyede, saatte 112 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Son testte daha uzun bir parkurda yol alan hyperloop, saatte 309 kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu kırdı. 
 
Bir önceki tam ölçekli testte yaklaşık 100 metre yol alan hyperloop kapsülü bu testte daha fazla yol katetti. Manyetik kaldırma teknolojisinden güç alan kapsül, 500 metrelik test parkurunda neredeyse baştan sona yol aldı. Şirket yetkililerinin asıl hedefi ise Hyperloop'un saatte 1200 kilometreye varan yüksek hızlara ulaşabilmesi. Bu sayede hyperloop yolculuğu ile yaklaşık 370 kilometre uzunluğundaki New York-Washington yolculuğu(duraklama süreleri ile birlikte) sadece 29 dakika sürecek. 

Ticari Kullanıma Hazırlanıyor

Başarılı testin ardından konuşan Hyperloop One CEO'su Rob Lloyd, "Teknolojimizin işe yaradığını kanıtladık ve şimdi Hyperloop teknolojisinin tümüyle ticarileştirilmesi için dünyanın dört bir yanındaki ortaklar, müşteriler ve hükümetler ile görüşmeler yapmaya hazırız." dedi ve toplu taşıma ve altyapı sorunlarını çözmek için pek çok hükümetten davet aldıklarını iletti. Hyperloop One'ın mühendislik ekibinin lideri olan Josh Giegel ise birinci aşama testlerde hyperloop'un çalıştığını ve gerçek olduğunu gösterdiklerini şimdi ise teknolojiyi dünyaya yaymak için bir adım daha attıklarını belirtti.
Hyperloop ağının kurulması için halihazırda Dubai ve Finlandiya'da fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte Elon Musk ve Hyperloop One'ın kurucularından Shervin Pishevar; Hindistan ve Avrupa'da da görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz ay konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk, Washington ve New York arasında kurulması planlanan ilk hyperloop ağının oluşturulması için sözlü onay aldığını duyurmuştu.

https://techcrunch.com/2017/08/02/hyperloop-ones-full-scale-pod-reaches-192-mph-in-new-nevada-track-test/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Daha emekleme aşamasında ve test mesafesi kısa yoksa 309 km/h böyle bir sistem için kağnı hızında kalır, düşünsene vakumlu bir ortam sürtünme yok denecek kadar az, uçaklardan çok daha hızlı gitmek mümkün.
Daha emekleme aşamasında ve test mesafesi kısa yoksa 309 km/h böyle bir sistem için kağnı hızında kalır, düşünsene vakumlu bir ortam sürtünme yok denecek kadar...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
japonya'dan falan bildiğimiz manyetik trenden ne farkı var?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 yıl El_domingo
Antalya olsa fena olmaz yada İzmir bodrum daha butik ise İzmir Çeşme arası olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsoro 1 yıl
tahmini hızdan mı söz ediliyor acaba yoksa bir trcüme hatası mı? Bana da tuhaf geldi 500 m'lik parkurda 309 km hız. Bir de bunun durması var tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 1 yıl
Evet hız çok düşük geldi şuan hızlı trenler bile saatte 600 km hızı zorluyor ,heleki böyle bir sistemde çok daha yüksek hız olmadıktan sonra bir anlamı kalmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Elbette daha emekleme aşamasında zira adamların arabaları 100 km hıza 3 sn civarında çıkıyor. Yalnız parkur kısmını anlayamadım zira 112km saat ile zaten 100 metre 5 saniyede tüketilir hatta daha kısa sürede. O zaman hızlanma parkuru ile gidilen parkur ayrı mı tutuluyor? Ayrıca 309 km saat için de yine benzer durum söz konusu zira 500 metreyi 5 sn de tamamlar zaten. Yani saniyede 85 metre gider o araç?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 1 yıl St Batuhan
St Batuhan
Elbette daha emekleme aşamasında zira adamların arabaları 100 km hıza 3 sn civarında çıkıyor. Yalnız parkur kısmını anlayamadım zira 112km saat ile zaten 100 metre 5 saniyede tüketilir hatta daha kısa sürede. O zaman hızlanma parkuru ile gidilen parkur ayrı mı tutuluyor? Ayrıca 309 km saat için de yine benzer durum söz konusu zira 500 metreyi 5 sn de tamamlar zaten. Yani saniyede 85 metre gider o araç?

309km/h ve 100km/h o parkurlarda çıktığı en yüksek hız. parkur boyu aynı hızda hareket etmediği için parkuru tamamlaması 5sn'den tabiki daha uzun sürmüştür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 1 yıl St Batuhan
5.3 saniyede 112km/s hıza ulaşırsa o anda toplam gittiği yol yaklaşık 82 metre kadar oluyor. Kalan mesafede ise çok daha yüksek bir ivme ile durması gerekiyor. Bence sorun yok. Parkurda anlık olarak ulaştığı en yüksek hız 112km/s.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Daha emekleme aşamasında ve test mesafesi kısa yoksa 309 km/h böyle bir sistem için kağnı hızında kalır, düşünsene vakumlu bir ortam sürtünme yok denecek kadar az, uçaklardan çok daha hızlı gitmek mümkün.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 yıl
turkiye için boyle bir hazırlık olsa hem prestij hemde tanıtım anlamında ciddi başarı sağlanır..istanbul - izmirin yada ankaranın 30 dk gidebildiğini dusunsenize bir..yada antalyaya 1 saatte gidilebildiğini..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, hyperloop ve
4 etiket daha hyperloop one Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak 1 yıl Google Pixel 2 sızdı: Çift kamera yok kalın çerçeveler var 1 yıl Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor 1 yıl Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı 1 yıl Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor 1 yıl iPhone 8'in kamerası "SmartCam" ile daha akıllı olacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi 15 Eylül olabilir 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı 1 yıl Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı 1 yıl LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor 1 yıl Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir 1 yıl Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek 1 yıl Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı! 1 yıl Google mobil arama sonuçlarındaki URL'leri kaldırabilir 1 yıl DNA’nın düzenlemesi artık mümkün 1 yıl Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı 1 yıl Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı 1 yıl Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı Sonraki Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri 1 yıl Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor 1 yıl Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak 1 yıl Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti 1 yıl Microsoft, iPad için bir kılıf hazırlıyor olabilir 1 yıl 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı! 1 yıl Nokia 2 görselleri ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte 1 yıl Apple Watch, 2015'ten bu yana 30 milyondan fazla sattı 1 yıl Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi 1 yıl AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir 1 yıl HBO hacklendi; Game of Thrones senaryoları çalındı 1 yıl Samsung Galaxy S9'da Y-OCTA ekran kullanılacak 1 yıl Daimler'den otonom hava taksi projesine destek 1 yıl 4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor 1 yıl Toshiba, Western Digital'den ayrı bir üretim tesisi kuracak 1 yıl "Görünmez Adam" Android kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini çalıyor 1 yıl Tesla, Model Y'nin üretim sürecini hızlandıracak 1 yıl İstanbul'daki sel ve dolunun bilançosu belli oldu 1 yıl Android O gelecek hafta resmen yayınlanabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim