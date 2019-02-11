Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak

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Güney Afrika'da satılan Renault Oroch

Romanyalı üretici ülkemizde de satılan ikinci nesil Dacia Duster modelinin pickup versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamayla homologasyon sürecine girdiği belirtilen Duster pickup’ın 2019 sonunda Avrupa’da tanıtılması bekleniyor.

Söz konusu açıklama Renault Ticari Araç bölümünün Romanya direktörü Hakim Boutehra’dan geldi. Ülkenin önde gelen yayınlarından 0-100.ro’ya röportaj veren Boutehra, Dacia Duster pickup’ın onay sürecine girdiğini ve 2019 yılı bitmeden tanıtılacağını resmi olarak onayladı. Yeni pickup modelinin Güney Afrika’da satılan yine Duster temelli Renault Oroch’tan bağımsız olacağını vurgulayan Boutehra, daha iş odaklı ve ekonomik bir modelle tüketicinin karşısına çıkacaklarını belirtti.

Dacia’nın yeni Duster pickup modelinin üretimi için Romturingia ile iş birliğine gideceği açıklandı. Romanyalı karoser üreticisi 2014 yılında Duster’ı pickup’a çevirmiş ve 500 adet sınırlı üretimle satışa sunmuştu. Yine aynı şirket geçtiğimiz yıl ikinci nesil Duster’ın pickup prototipini Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda sergilemişti. Hemen üstte gördüğünüz fotoğraf da bu prototipe ait.

Dacia Duster pickup hakkındaki bilgiler resmi ama şimdilik çok kısıtlı. Aracın motor seçenekleri henüz belli olmasa da kaputun altında 1.5 litre dCi ve yeni 1.3 litre TCe motorlara yer verileceği düşünülüyor. Duster pickup’ın tek kabinli mi yoksa çift kabinli mi olacağı henüz bilinmiyor. Aynı şekilde 4x4 seçeneğinin standart mı yoksa opsiyon mu olacağı da belli değil. Tüm bu detayların ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması bekleniyor. Bizi takipte kalın.

https://www.carscoops.com/2019/02/dacia-duster-pickup-confirmed-renault-exec-launch-later-year/