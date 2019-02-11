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Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak

İkinci nesil Dacia Duster modelini baz alan bir pickup'ın üretileceği resmi olarak onaylandı. Onay sürecinden geçen Dacia Duster Pickup'ın 2019 yılı sonunda Avrupa'da tanıtılacağı belirtildi.
3 ay
9,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak
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Güney Afrika'da satılan Renault Oroch 
Romanyalı üretici ülkemizde de satılan ikinci nesil Dacia Duster modelinin pickup versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamayla homologasyon sürecine girdiği belirtilen Duster pickup’ın 2019 sonunda Avrupa’da tanıtılması bekleniyor.

Söz konusu açıklama Renault Ticari Araç bölümünün Romanya direktörü Hakim Boutehra’dan geldi. Ülkenin önde gelen yayınlarından 0-100.ro’ya röportaj veren Boutehra, Dacia Duster pickup’ın onay sürecine girdiğini ve 2019 yılı bitmeden tanıtılacağını resmi olarak onayladı. Yeni pickup modelinin Güney Afrika’da satılan yine Duster temelli Renault Oroch’tan bağımsız olacağını vurgulayan Boutehra, daha iş odaklı ve ekonomik bir modelle tüketicinin karşısına çıkacaklarını belirtti.

Geçen yıl gösterilen prototip 

Dacia’nın yeni Duster pickup modelinin üretimi için Romturingia ile iş birliğine gideceği açıklandı. Romanyalı karoser üreticisi 2014 yılında Duster’ı pickup’a çevirmiş ve 500 adet sınırlı üretimle satışa sunmuştu. Yine aynı şirket geçtiğimiz yıl ikinci nesil Duster’ın pickup prototipini Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda sergilemişti. Hemen üstte gördüğünüz fotoğraf da bu prototipe ait.

Dacia Duster pickup hakkındaki bilgiler resmi ama şimdilik çok kısıtlı. Aracın motor seçenekleri henüz belli olmasa da kaputun altında 1.5 litre dCi ve yeni 1.3 litre TCe motorlara yer verileceği düşünülüyor. Duster pickup’ın tek kabinli mi yoksa çift kabinli mi olacağı henüz bilinmiyor. Aynı şekilde 4x4 seçeneğinin standart mı yoksa opsiyon mu olacağı da belli değil. Tüm bu detayların ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması bekleniyor. Bizi takipte kalın.


https://www.carscoops.com/2019/02/dacia-duster-pickup-confirmed-renault-exec-launch-later-year/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 3 ay en beğenilen
Tam oldu şimdi. Zaten normali de kamyonet gibiydi. Kasayı koyunca layığını bulmuş.
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Carsever 3 ay
Tek kabin olayi bizde tutmaz.
Cunku adam pickup aldi mi, her isini görmesi lazim. Yeri gelicek ailesiyle memlekete gidicek, yeri gelicek yük tasicak.
2 kisilik araba alacak kdar ZENGIN degiliz henuz[>:]
Tek kabin olayi bizde tutmaz.Cunku adam pickup aldi mi, her isini görmesi lazim. Yeri gelicek ailesiyle memlekete gidicek, yeri gelicek yük tasicak.2 ...
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VEDAT_06 3 ay
bu tip ihtiyacı olanlar için bulunmaz bir pick-up.
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DH Misafiri 3 ay
Tüpçüler ve beyaz eşya yetkili servisleri bunu beğendi.
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DH Misafiri 3 ay
çöp
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manisa_tr 3 ay
kalan üç beş parçasını bursada montajlayıp üretseler türkiyede satış rekorları kırar. çünkü yerli pickup sadece Isuzu nun var. kamuya satışlarda yerli şartı var. önemli bir detay.
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veteriner69 3 ay
Türkiye'de pikaplar saçma sapan bir vergi diliminde. Tutmaz.
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Jackal78 3 ay veteriner69
Pick-up lara özel bir vergi dilimi yok. 4x4 ise otomobil, 4x2 ise ticariye giriyor. Dacia 2.0 ve üstü motor koymayacağına göre sorun yok.
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Carsever 3 ay
Tek kabin olayi bizde tutmaz.
Cunku adam pickup aldi mi, her isini görmesi lazim. Yeri gelicek ailesiyle memlekete gidicek, yeri gelicek yük tasicak.
2 kisilik araba alacak kdar ZENGIN degiliz henuz[>:]
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haberelectro 3 ay
Cok lazim
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oly1786 3 ay
Nissan'la Toyota'nın ekmeğini keser net. Zaten dağ tepe kullanacağım araç niye o kadar para vereyim?
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Fiat S.p.A. 3 ay oly1786
Sütçü pikabı bu tavuk mu kesiyor yavaş kessin
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Jackal78 3 ay oly1786
Dağ tepe kullanabilmek icin o para veriliyor zaten. 1.5 dacia ya 700-800 kg yukleyip dag tepe kullanmaya kalkanin elinde kalabilir.
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Çağdaş 3 ay
Vergiden dolayı millet pickup'a yanaşmıyor muydu?
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norton772 3 ay
Çift kabin olursa çok satar
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VEDAT_06 3 ay
bu tip ihtiyacı olanlar için bulunmaz bir pick-up.
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