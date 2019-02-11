Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman üreticinin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Volkswagen T-Roc Türkiye’de satışa sunuldu. Şirketin MQB platformu üzerine inşa edilen modeli ilk etapta 1.5 litre benzinli motorla satılacak. Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan Volkswagen T-Roc’un başlangıç fiyatı 192 bin TL.

Volkswagen T-Roc, Türkiye’de 1.5 TSI 150 PS ACT motor ve 7 ileri DSG şanzıman ikilisiyle satılıyor. Volkswagen T-Roc, 250 Nm tork değerine sahip bu motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayıp maksimum 205 km/s hıza ulaşabiliyor.

Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan Volkswagen T-Roc’un özellikleri arasında 8 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, LED farlar ve LED gündüz aydınlatmaları, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, App connect mobil bağlantı arayüzü, “Active Info Display” dijital gösterge paneli, elektrikli katlanabilir aynalar, ön/arka park sensörleri, çift bölgeli tam otomatik klima gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

Volkswagen T-Roc, şirketin yeni teknoloji sürüş destek sistemleriyle tercih edilebiliyor. Araçta Çarpışma Hazırlığı “PreCrash”, paralel park asistanı “Park Assist”, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip ön bölge asistanı gibi sistemler opsiyonel olarak alınabiliyor.

11 farklı gövde rengi ve 4 farklı tavan renk kombinasyonuyla satın alınabilen Volkswagen T-Roc, gövde/tavan konstrastına sahip ilk Volkswagen SUV olma özelliği taşıyor. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin TL olan Volkswagen T-Roc’u metalik renk seçeneğiyle almak için bin 370 TL, panoramik açılır cam tavanla almak için de 5 bin 430 TL ödemek gerekiyor.