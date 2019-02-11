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Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Volkswagen'in kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi T-Roc, Highline donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu. 1.5 litre TSI ACT motorla satılan Volkswagen T-Roc fiyatı ve özellikleri haberimizde.
3 ay
10,4b
1
61
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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Alman üreticinin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Volkswagen T-Roc Türkiye’de satışa sunuldu. Şirketin MQB platformu üzerine inşa edilen modeli ilk etapta 1.5 litre benzinli motorla satılacak. Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan Volkswagen T-Roc’un başlangıç fiyatı 192 bin TL.

Volkswagen T-Roc, Türkiye’de 1.5 TSI 150 PS ACT motor ve 7 ileri DSG şanzıman ikilisiyle satılıyor. Volkswagen T-Roc, 250 Nm tork değerine sahip bu motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayıp maksimum 205 km/s hıza ulaşabiliyor.

Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan Volkswagen T-Roc’un özellikleri arasında 8 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, LED farlar ve LED gündüz aydınlatmaları, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, App connect mobil bağlantı arayüzü, “Active Info Display” dijital gösterge paneli, elektrikli katlanabilir aynalar, ön/arka park sensörleri, çift bölgeli tam otomatik klima gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

Volkswagen T-Roc, şirketin yeni teknoloji sürüş destek sistemleriyle tercih edilebiliyor. Araçta Çarpışma Hazırlığı “PreCrash”, paralel park asistanı “Park Assist”, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip ön bölge asistanı gibi sistemler opsiyonel olarak alınabiliyor.

11 farklı gövde rengi ve 4 farklı tavan renk kombinasyonuyla satın alınabilen Volkswagen T-Roc, gövde/tavan konstrastına sahip ilk Volkswagen SUV olma özelliği taşıyor. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin TL olan Volkswagen T-Roc’u metalik renk seçeneğiyle almak için bin 370 TL, panoramik açılır cam tavanla almak için de 5 bin 430 TL ödemek gerekiyor.


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Ceqa 3 ay en beğenilen
Almanya'da başlangıç fiyatı 20.875 Euro
Türkiye'de 192.000 Lira.... şaka olsa gerek tişikkirlir akp
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LostHope 3 ay
Almanyanın bizi kıskanmaması mümkünmü şu fiyata beyler lütfen biraz mantıklı olun
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cemus 3 ay
Nasıl bir ülke olduk fiyatlara mı gülelim yoksa bunları hayallerimizde bile göremiyecek olan bizlere mi ? Ruhumuzu bile fakirleştirdiler beyler hayal bile kuramaz olduk...
Nasıl bir ülke olduk fiyatlara mı gülelim yoksa bunları hayallerimizde bile göremiyecek olan bizlere mi ? Ruhumuzu bile fakirleştirdiler beyler hayal bile kuram...
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Yanıtla +30
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DH Misafiri 3 ay
Bu fiyatlarla tutulması çok zor hatta imkansız. Bunun yerine audi q2, bmw x2, mercedes gla bakılır bu fiyatlarda
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DH Misafiri 3 ay
yurtdışından gelen her ürünü otomatik x10 yapın yaklaşık fiyatını verir.
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Bay Robot 3 ay
Türbanlı bacıların yeni oyuncağı.
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Seyrim 3 ay
Kendime, hanıma ve çocuğa alacağım birer tane.. :)
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batur17 3 ay
Tamas a bakmaya gittim araç satıldığı için kilitliydi. Dıştan güzel ancak iç hacmi polo kadar gözüküyordu. Gelir gelmez satılmis.
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sml_akyz 3 ay
Nasıl bir özelliği var ki arabanın da o fiyat yazmışlar
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icemy 3 ay
Heryeri sert plastik.Polodan geniş golften dar.Tipik b segmenti yükseltilmiş suv.Çokta yüksek değil.Poloda olan yumuşak kısımları sert plastik yapmışlar.
Genel estetiğini beğendim.
ÖTV indirimi döneminde 192 bin tl çok aşırı bir fiyat
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fero01 3 ay icemy
Polonun içi + golf klima kumandaları.Üstelik sert plastik her yer dediğin gibi.
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mavizaman 3 ay
araba haberlerinin bu kadar ilgi görmesi şaşırtıcı fiyatların ineceğini mi umuyorlar nedir.
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drjacob 3 ay
192 bin TL


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quaresma. 3 ay
Fiyat listesine ne bakıyorsunuz
Manuel trendline listede 160 bin gerçekte 130 bin
Otomatik comfortline listede 242 bin gerçekte 190 bin
Golf midline plus manuel listede 128 bin gerçekte 99 bin
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