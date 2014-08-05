Daewoo'nun test ettiği robotik iskelet ile işçiler ağır yükleri rahatlıkla kaldırabiliyor

Daha çok askerlerin ciddi miktarlardaki mühimmatı rahat şekilde taşıması için geliştirilen robotik iskelet modelleri, günümüzde artık sivil kullanım alanlarında da kendilerini gösteriyor. Bu doğrultuda Güney Kore merkezli tersane işçileri için özel bir iskelet sistemi geliştiren Daewoo (Dünyanın en iyi üç gemi üretim firmasından bir tanesi), üretim süreci için büyük bir ekstra güç sağlıyor.

Tamamen giyilebilir şekilde tasarlanan ve böylece güç dengesini iyi şekilde kuran Daewoo'nun testlerine başladığı robotik iskelet sistemi, karbon, alüminyum ve çelik malzeme kullanılarak üretilmiş durumda. Hidrolik temelli bir yapıda çalışan iskelet, bu sayede işçilerin kolayca 30 KG civarındaki yükleri kaldırmasına imkan sağlıyor ve ilerleyen dönem için 100 KG kaldırma ağırlığı hedefleniyor. Şimdilik sürekli kullanıma hazır olmayan ve sadece 3 saat batarya ömrü sunabilen cihaz, söylediği kadarıyla test sürecine katılan işçilerden de oldukça olumlu geri dönüşler alıyor.

Gemi üretimini ciddi oranda hızlandırması ve kolaylaştırması beklenen iskelet sistemi üzerinde detaylı saha testleri aktif olarak devam ediyor.

http://www.engadget.com/2014/08/04/daewoo-robotic-exoskeletons/?ncid=rss_truncated