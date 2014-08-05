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Daewoo'nun test ettiği robotik iskelet ile işçiler ağır yükleri rahatlıkla kaldırabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daewoo'nun test ettiği robotik iskelet ile işçiler ağır yükleri rahatlıkla kaldırabiliyor
Daha çok askerlerin ciddi miktarlardaki mühimmatı rahat şekilde taşıması için geliştirilen robotik iskelet modelleri, günümüzde artık sivil kullanım alanlarında da kendilerini gösteriyor. Bu doğrultuda Güney Kore merkezli tersane işçileri için özel bir iskelet sistemi geliştiren Daewoo (Dünyanın en iyi üç gemi üretim firmasından bir tanesi), üretim süreci için büyük bir ekstra güç sağlıyor.
Tamamen giyilebilir şekilde tasarlanan ve böylece güç dengesini iyi şekilde kuran Daewoo'nun testlerine başladığı robotik iskelet sistemi, karbon, alüminyum ve çelik malzeme kullanılarak üretilmiş durumda. Hidrolik temelli bir yapıda çalışan iskelet, bu sayede işçilerin kolayca 30 KG civarındaki yükleri kaldırmasına imkan sağlıyor ve ilerleyen dönem için 100 KG kaldırma ağırlığı hedefleniyor. Şimdilik sürekli kullanıma hazır olmayan ve sadece 3 saat batarya ömrü sunabilen cihaz, söylediği kadarıyla test sürecine katılan işçilerden de oldukça olumlu geri dönüşler alıyor.
Gemi üretimini ciddi oranda hızlandırması ve kolaylaştırması beklenen iskelet sistemi üzerinde detaylı saha testleri aktif olarak devam ediyor. 

http://www.engadget.com/2014/08/04/daewoo-robotic-exoskeletons/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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M-A-K 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de kimse bunu almaz.
günde 30 liraya rahatlıkla 50 kg kaldırip taşıyacak milyonlarca aç insan var :(
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Rachsuchtig 5 yıl
Şaka maka filmler gerçek oluyor işçiler için iyi olur tabii bu iskeleti işçinin kendisi değil işçiyi çalıştıran şirketler sağlamalı (Acaba Türkiye'de kaç şirket bunu GERÇEKTEN işçilere sağlayacak)
Şaka maka filmler gerçek oluyor işçiler için iyi olur tabii bu iskeleti işçinin kendisi değil işçiyi çalıştıran şirketler sağlamalı (Acaba Türkiye'de kaç şirket...
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Will 5 yıl
30 kg da neymiş demeyin , dışarıda bir işçinin max kaldırabileceği agırlık 16 kg olarak belirtilmiş
16 -55 kg arası yukler mekanik ekipman yardımıyla falan kaldırılmalıymış
55 kg dan sonrası için mekanik ekipman olmaksızın kaldırma işlemi yapılamazmış
kaynak workplaceohs.com.au/...
bu aletler işte bu sebeplerden dolayı üretiliyor ,
bizde ise 55 kg a kadar kaldırmak serbest , ondan sonra yanlış harekette beli cıkar falan filan bide suçlu olur kaldırdgı şeyi düşürdü falan diye
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Yacatisma 5 yıl
Bu haberler tamamen halkı bu teknolojiye hazırlamak için. Şuan DARPA'da ilk saha kullanımına hazır hafif versiyonu mevcut. DARPA kendi bünyesinde kullanıyor yani bu teknolojiyi, fakat insanlar henüz hazır değil.

- Yacatisma (012OTR7)
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more34 5 yıl
Slade wilson :D
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aspirin_00 5 yıl
bu giysiler bir bozulsa varya insanın leğen kemiği kulak zarından çıkar ona göre çok tehlikeli iş...
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dugers 5 yıl
Ah Seyit Onbaşı Ah ...
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snomask 5 yıl
fotoğraftaki adam hiçte rahat değil gibi. bacaklarını kırmış düşerse dizimden destek alırım hali var :)
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gcb1903 5 yıl
Hahahaha la çimentoyu çift sırtlıyoruz 100 kilo yapar bunlar neyin kafasında.
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huseyincarnege 5 yıl
türkiyede olsa ilk iş içini açıp bakarlardı ne vardiye :)
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Firaristt 5 yıl
30Kg... Bizde sokaktaki ameleler günde 50 lira verirsen 100Kg'ı gık demeden taşır. Ülkemizde insan hayatının ne önemi ne de değeri var...
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SteveMeade 5 yıl
Madem böyle bi iskelet yapıyosun bunu komple robota çevir işçilerin vaktini çalma
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1BilimAdamı 5 yıl
Normal bir inşaat işçisi 30kg'yi rahat kaldırır zaten,ama korede kaldıramıyorlar galiba
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cosica 5 yıl
adamlar iskeleti 30 kg kaldırmak için yapmamışlar.
şu an için 30 kg kaldırıyor, bu gelişecek ve belki de 500 kg kaldıracak.
şarzı şu an için 3 saat, belki ileride tam gün gidecek şarzı.
bizdeki zavallı ameleler kol kuvvetiyle çalışmaya devam ederken adamlar teknolojide sanayide zaten açık olan arayı iyice açacaklar.
geçmiş olsun.
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