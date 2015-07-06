Daha çok yaşlı ve engellileri hedef alan akıllı gözlük!

Son yıllarda özellikle Google Glass ile gündeme gelen akıllı gözlükler, resmi olarak satışa çıkan birçok model olmasına rağmen beklenen popülerliğe ulaşabilmiş değil. Kişiler akıllı telefonları varken düşük batarya ömürlü akıllı gözlükleri kullanmak istemiyor, zaten akıllı gözlükler de gündelik hayatımıza olmazsa olmaz yardımcılar getirmiyor. Ancak akıllı gözlüklerin işe yarayabileceği çok önemli bir alan bulunuyor: Yaşlı ve engelliler!

Bielefeld Üniversitesi tarafından geliştirilen proje, ADAMAAS adıyla lanse ediliyor ve gözlüğü takan yaşlı ya da engelli kişinin yaptıklarını algılayarak ona konu hakkında yardımcı oluyor. Bu yardımı hem yazılı hem de görsel olarak ortaya koyan gözlük, yapılan hataları da belirleyebiliyor ve buna göre hem anlık hem de geleceğe yönelik düzeltici yönlendirmeler de bulunabiliyor.

Daha çok kek veya bir bardak kahve yapma gibi basit ya da bisiklet tamir etme gibi karmaşık konular (Kısaca gündelik hayat içerisinde karşılaşılanlar) hakkında yardımcı görev üstlenen ADAMAAS projesi, Almayan Eğitim Bakanlığı'ndan da yaklaşık 1.3 milyon dolar destek görmüş durumda. Gözlüğün bu sayede geleceğe yönelik çalışmaları aktif olarak devam ettirilebilecek.

http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/seeing_the_world_through_assistive