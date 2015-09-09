Daha hızlı daha güçlü : iPhone 6S serisi

Yine bir Eylül ayı geldi ve Apple'ın geleneksel iPhone etkinliği gerçekleşti. Genelde hemen herşey önceden sızdığı için etkinliklerde artık büyük sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Bu yıl da bizi neyin beklediğini az çok biliyorduk. Dilerseniz iPhone 6S serisine geçelim.





Apple akıllı telefon modellerinde S takısını kullandığı zaman dış tasarımda fazla değişiklik yapmadığını ancak donanım tarafında önemli yeniliklere imza attığını belirtiyor. iPhone 6S serisi de bunun son örneği. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinde ekran boyutları yine 4.7 inç ve 5.5 inç olarak sıralanıyor. Çözünürlüklerde de bir değişiklik mevcut değil.





iPhone 6S serisi geçen yıla göre tasarım anlamında bir değişikliğe uğramıyor. Ancak bükülme sorunlarının önüne geçebilmek için daha dayanıklı 7000 serisi alüminyum alaşım kullanıldığı için kasada 0.2mm kalınlık artışı mevcut. Bu da iPhone 6 kılıflarının uyumsuz olabileceğini gösteriyor.





iPhone 6S serisi ile ilgili en önemli gelişme 3D Touch dokunmatik teknolojisi. Force Touch olarak da bildiğimiz ancak biraz daha gelişmiş bir versiyon olan 3D Touch teknolojisi 3 farklı basınç hassasiyetini algılayabiliyor. Bir noktaya 3 hafif-sert-daha sert basınç uygulayarak 3 farklı fonksiyon çalıştırabiliyorsunuz. Bu sayede çeşitli komutlar için uygulama menüleri arasında gezinemeye ihtiyacınız kalmıyor.





S-Pen teknolojisinden hatırlayacağımız üzere uygulamaların üzerinde 3D Touch kullanarak seçenek menüsü ekran getirmek veya mail eklentisindeki videoyu çalıştırmak mümkün. Parmağınızı çektiğinizde ilk ekrana geri dönüyorsunuz. Yine oyunlarda 3D Touch ile farklı komutlar çalıştırabiliyorsunuz. Bu özellik çekirdek iOS uygulamalarında mevcutken üçüncü taraf uygulamalar da kısa sürede uyum sağlayacak.





Diğer bir önemli gelişme yongaseti tarafında. Üçüncü nesil 64-bitlik yongaseti olan Apple A9 beklendiği gibi yeni modelde yerini alıyor. Apple A9 daha çok enerji verimliliğine odaklanıyor. Ayrıca performans konusunda da artış sağlıyor. Verilen bilgilere göre A8 ile karşılaştırıldığında işlemci tarafında yüzde 70, grafik tarafında yüzde 90 artış sözkonusu. Apple artık masaüstü bilgisayar veya konsol seviyesine ulaştığını iddia ediyor.





Apple A9 yongasetinde artık M9 yardımcı işlemci entegre olarak gelecek. Daha önce yardımcı işlemciler ayrı bir yonga üzerinde yer alıyordu. M9 yongaseti daha da gelişmiş ve tüm sensörlerin her zaman açık olmasını sağlıyor. Buna Siri de dahil.





Etkinlikte bahsedilmese de RAM boyutunun 2GB olduğu tahmin ediliyor. Önceki seride 1GB RAM bazı noktalarda sistemi yorabiliyordu. Artık böyle bir sorunun kalmadığını düşünüyoruz.





Kamera tarafında da önemli gelişmeler mevcut. Uzun yıllar 8MP çözünürlüğe sadık kalan Apple artık 12MP çözünürlüğe terfi ediyor. Daha gelişmiş bir sensör kullanan iPhone 6S düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve daha fazla detay yakalıyor. Ayrıca yeni cihaz 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapabilecek. Tabi 16GB kapasite ile ne kadar 4K video çekilebilir o da bir soru işareti.





Kamera tarafında bir iki önemli nokta daha mevcut. Örneğin Live Photos özelliğinde deklanşöre bastığınız anda sensör fotoğraf yanında video çekimi yapıyor ve ayrıca ses de kaydediyor. Çekilen resme 3D Touch ile dokunduğunuzda sahne hareketleniyor ve ses arka planda çalmaya başlıyor. Biz bunu Samsung cihazlarında hareketli ve sesli resim özelliklerinden hatırlıyoruz.





Ön kamera 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Burada ekran parlayarak size yapay bir flaş efekti oluşturabiliyor. Apple bunun için ayrı bir ekran işlemcisi geliştirmiş. Bu işlemci gerektiği anlarda 3 kata kadar parlaklık sunabiliyor. Bunu da LG G amiral gemi modellerinden hatırlıyoruz dersek bize kızmazsınız herhalde.





Touch ID parmak izi sensörü de ikinci nesle terfi etmiş ve iki kat hızlanmış. Hali hazırda başarılı bir grafik çizen Touch ID artık çok daha hızlı tarama ve analiz yapabilecek. iPhone 6S serisindeki pek çok önemli özelliğin iOS 9 ile birlikte sunulacağını hatırlatalım.





iPhone 6S serisi yine 16GB-64GB-128GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Bu kez kırmızı altın renk seçeneği de dahil edilmiş. 25 Eylül'de piyasaya çıkacak olan cihazın Ekim ayında ülkemize gelmesi bekleniyor. Kontratsız fiyatlar açıklanmadı ancak dolar bazında geçen yıl ile farklı olmayacaktır. iPhone 6S için 650$-750$-850$ sözkonusu iken iPhone 6S Plus için 750$-850$-950$ muhtemel seviyeler. Tabii ülkemiz için dolardaki patlama sonrasında 3000TL başlangıç fiyatlarını görebiliriz.

Tam emin olmamakla birlikte iPhone 6S serisinde LTE Cat. 6 modem olduğunu düşünüyoruz. Bu da modelleri 4.5G uyumlu hale getiriyor. Ülkemizde de bu modellerle 300Mbps hızlarına kadar indirme hızı imkanımız olacaktır. Tabi 1 Nisan 2016 itibariyle.