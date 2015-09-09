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Daha hızlı daha güçlü : iPhone 6S serisi

3 yıl
20,7b
1
262
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha hızlı daha güçlü : iPhone 6S serisi

Yine bir Eylül ayı geldi ve Apple'ın geleneksel iPhone etkinliği gerçekleşti. Genelde hemen herşey önceden sızdığı için etkinliklerde artık büyük sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Bu yıl da bizi neyin beklediğini az çok biliyorduk. Dilerseniz iPhone 6S serisine geçelim.

Apple akıllı telefon modellerinde S takısını kullandığı zaman dış tasarımda fazla değişiklik yapmadığını ancak donanım tarafında önemli yeniliklere imza attığını belirtiyor. iPhone 6S serisi de bunun son örneği. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinde ekran boyutları yine 4.7 inç ve 5.5 inç olarak sıralanıyor. Çözünürlüklerde de bir değişiklik mevcut değil. 

iPhone 6S serisi geçen yıla göre tasarım anlamında bir değişikliğe uğramıyor. Ancak bükülme sorunlarının önüne geçebilmek için daha dayanıklı 7000 serisi alüminyum alaşım kullanıldığı için kasada 0.2mm kalınlık artışı mevcut. Bu da iPhone 6 kılıflarının uyumsuz olabileceğini gösteriyor. 

iPhone 6S serisi ile ilgili en önemli gelişme 3D Touch dokunmatik teknolojisi. Force Touch olarak da bildiğimiz ancak biraz daha gelişmiş bir versiyon olan 3D Touch teknolojisi 3 farklı basınç hassasiyetini algılayabiliyor. Bir noktaya 3 hafif-sert-daha sert basınç uygulayarak 3 farklı fonksiyon çalıştırabiliyorsunuz. Bu sayede çeşitli komutlar için uygulama menüleri arasında gezinemeye ihtiyacınız kalmıyor. 

S-Pen teknolojisinden hatırlayacağımız üzere uygulamaların üzerinde 3D Touch kullanarak seçenek menüsü ekran getirmek veya mail eklentisindeki videoyu çalıştırmak mümkün. Parmağınızı çektiğinizde ilk ekrana geri dönüyorsunuz. Yine oyunlarda 3D Touch ile farklı komutlar çalıştırabiliyorsunuz. Bu özellik çekirdek iOS uygulamalarında mevcutken üçüncü taraf uygulamalar da kısa sürede uyum sağlayacak. 
Daha hızlı daha güçlü : iPhone 6S serisi
 

Diğer bir önemli gelişme yongaseti tarafında. Üçüncü nesil 64-bitlik yongaseti olan Apple A9 beklendiği gibi yeni modelde yerini alıyor. Apple A9 daha çok enerji verimliliğine odaklanıyor. Ayrıca performans konusunda da artış sağlıyor. Verilen bilgilere göre A8 ile karşılaştırıldığında işlemci tarafında yüzde 70, grafik tarafında yüzde 90 artış sözkonusu. Apple artık masaüstü bilgisayar veya konsol seviyesine ulaştığını iddia ediyor. 

Apple A9 yongasetinde artık M9 yardımcı işlemci entegre olarak gelecek. Daha önce yardımcı işlemciler ayrı bir yonga üzerinde yer alıyordu. M9 yongaseti daha da gelişmiş ve tüm sensörlerin her zaman açık olmasını sağlıyor. Buna Siri de dahil. 

Etkinlikte bahsedilmese de RAM boyutunun 2GB olduğu tahmin ediliyor. Önceki seride 1GB RAM bazı noktalarda sistemi yorabiliyordu. Artık böyle bir sorunun kalmadığını düşünüyoruz. 
Daha hızlı daha güçlü : iPhone 6S serisi
 

Kamera tarafında da önemli gelişmeler mevcut. Uzun yıllar 8MP çözünürlüğe sadık kalan Apple artık 12MP çözünürlüğe terfi ediyor. Daha gelişmiş bir sensör kullanan iPhone 6S düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve daha fazla detay yakalıyor. Ayrıca yeni cihaz 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapabilecek. Tabi 16GB kapasite ile ne kadar 4K video çekilebilir o da bir soru işareti. 

Kamera tarafında bir iki önemli nokta daha mevcut. Örneğin Live Photos özelliğinde deklanşöre bastığınız anda sensör fotoğraf yanında video çekimi yapıyor ve ayrıca ses de kaydediyor. Çekilen resme 3D Touch ile dokunduğunuzda sahne hareketleniyor ve ses arka planda çalmaya başlıyor. Biz bunu Samsung cihazlarında hareketli ve sesli resim özelliklerinden hatırlıyoruz. 

Ön kamera 5MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Burada ekran parlayarak size yapay bir flaş efekti oluşturabiliyor. Apple bunun için ayrı bir ekran işlemcisi geliştirmiş. Bu işlemci gerektiği anlarda 3 kata kadar parlaklık sunabiliyor. Bunu da LG G amiral gemi modellerinden hatırlıyoruz dersek bize kızmazsınız herhalde.

Touch ID parmak izi sensörü de ikinci nesle terfi etmiş ve iki kat hızlanmış. Hali hazırda başarılı bir grafik çizen Touch ID artık çok daha hızlı tarama ve analiz yapabilecek. iPhone 6S serisindeki pek çok önemli özelliğin iOS 9 ile birlikte sunulacağını hatırlatalım. 

iPhone 6S serisi yine 16GB-64GB-128GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Bu kez kırmızı altın renk seçeneği de dahil edilmiş. 25 Eylül'de piyasaya çıkacak olan cihazın Ekim ayında ülkemize gelmesi bekleniyor. Kontratsız fiyatlar açıklanmadı ancak dolar bazında geçen yıl ile farklı olmayacaktır. iPhone 6S için 650$-750$-850$ sözkonusu iken iPhone 6S Plus için 750$-850$-950$ muhtemel seviyeler. Tabii ülkemiz için dolardaki patlama sonrasında 3000TL başlangıç fiyatlarını görebiliriz.  
Tam emin olmamakla birlikte iPhone 6S serisinde LTE Cat. 6 modem olduğunu düşünüyoruz. Bu da modelleri 4.5G uyumlu hale getiriyor. Ülkemizde de bu modellerle 300Mbps hızlarına kadar indirme hızı imkanımız olacaktır. Tabi 1 Nisan 2016 itibariyle. 

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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Şu 1GB RAM yetiyor muhabbeti sıktı artık. Ne yapıyorsunuz telefonda, hala Candy Crush falan mı oynuyorsunuz da 1GB RAM yetiyor size?
Fazladan RAM ne işe yarar anlatayım. Fazladan RAM Safari'de 10 tane sekme açıp, ardından Facebook'ta birkaç sayfa kaydırıp, ardından Youtube'da videoyu yarıda durdurduktan sonra tekrar Safari'ye geçtiğinizde sekmelerinizin hala açık olmasına yarar. Veya arka planda bıraktığınız Youtube'a tekrar döndüğünüzde hali hazırda videonun stream edilmiş(yüklenmiş) kısımlarını kaybetmemenize yarar.
Hangi iPhone bu saydıklarımı 1GB RAM ile yapabiliyor. Hiçbiri. Onun için bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Eğer 1GB RAM yeterli olsaydı iPad Air 2'de de 1GB RAM kullanırlardı. Şuursuzca fanboyluk yapmaya gerek yok.
Adettendir, iPad Air sporluyum.
Şu 1GB RAM yetiyor muhabbeti sıktı artık. Ne yapıyorsunuz telefonda, hala Candy Crush falan mı oynuyorsunuz da 1GB RAM yetiyor size?Fazladan RAM ne işe ya...
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istanbulbirbaska 3 yıl
Kamerada ois yok
Kablosuz şarj yok
Usb otg yok
Dosya yöneticisi yok.
1080p ekran yok , hala 750p ekranı dayatıyorlar.
Pil hala 1800 mah
Ram ise 1 gb , bozdur bozdur harca


Peki yeni ne var ? Bastırmatik ekran gelmiş


16gb hafızaya 4k videolar çekme var. 10 dakikada hafızanın tamamını a9 işlemcisiyle beklemeden doldurabilirsiniz. Yada 1800 mah pili iphone nun hızlı bitirme özelliği ile 2 saatte tüketebilirsiniz
Kamerada ois yokKablosuz şarj yokUsb otg yokDosya yöneticisi yok.1080p ekran yok , hala 750p ekranı dayatıyorlar.Pil ha...
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Cem 3 yıl
4K videoyu ilk kez phoneda kayıt etme fırsatı, gif teknolojisi evet size 12 megapiksellik fotoğrafları hareketli oyanatabiliyoruz diyorlar. Güzel özellikler bunların hepsi ilk kez iphone da... Dünyada gözü iphonedan başka elektronik alet görmeyenler için güzel teknolojiler. Yani iphone kullanıcısı olmasam kendimi adroidci zannedecem ki hiç android kullanmadım, symbian sonra iosa geçtim, iphone 3gs den sonra 4 hariç elle tutulur hiç bir devrimsel şey yapamadı bu apple. Allahtan süper kısıtlı iosları var, varda stabilite vs. arayanlar için ideal, hasbelkader onuda biraz esnetirlerse stabilitede kalmayacak işletim sisteminde.
4K videoyu ilk kez phoneda kayıt etme fırsatı, gif teknolojisi evet size 12 megapiksellik fotoğrafları hareketli oyanatabiliyoruz diyorlar. Güzel özellikler bu...
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BoDuR 1 yıl
Şuan Xiaomi Mi6 sahibiyim.Gerek yazılım,gerek donanım anlamında karşılaştırırsanız ileriye dönük kullanım açısından Xiaomi de mi kalmalıyım yoksa İphone 6s düşünülebilir mi?
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bozok6666 3 yıl
Alem şu apple firması önce büyük ekranlı telefonlarla dalga geçti gereksiz dedi sonra kendiside büyüttü ekranı
Ram konusunda büyük konuştu 2gb gereksiz yazılım optimizasyon falan dedi 1 gb iphonenin hemen ardından 2gb iphaneleri duyurdu geri adım attı işlemciyide 64 bit yaptı komedi bu adamlar.
Yazılımını yere göğe sığdıramıyordu android şuan pazarın %85 ine sahip birdönem siymbianda çok iddalıydı özgür yazılım kazandı.
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signore 3 yıl bozok6666
bozok6666

Alem şu apple firması önce büyük ekranlı telefonlarla dalga geçti gereksiz dedi sonra kendiside büyüttü ekranı
Ram konusunda büyük konuştu 2gb gereksiz yazılım optimizasyon falan dedi 1 gb iphonenin hemen ardından 2gb iphaneleri duyurdu geri adım attı işlemciyide 64 bit yaptı komedi bu adamlar.
Yazılımını yere göğe sığdıramıyordu android şuan pazarın %85 ine sahip birdönem siymbianda çok iddalıydı özgür yazılım kazandı.


Aşağıdaki haberi bir okuyun. Ben ilk paragrafı tercüme de ediyorum.

wsj.com/...

Akıllı telefon üreten yaklaşık 1.000 şirket var. Ancak sadece bir tanesi neredeyse tüm karı topluyor.
Yılın ilk çeyreğinde Apple, dünyanın önde gelen 8 akıllı telefon üreticisi arasında toplam faaliyet karının %92'ine sahip.
Bu seviyeye, geçen yıl sahip olduğu %65 paydan ulaştı.

Apple'ın tabi ki eleştirilecek birçok yönü var. Ama "Android pazarın %85'ine sahip, Apple kaybetti" derseniz insanlar tebessüm eder.
Apple bırakın kaybetmeyi, piyasayı sömürüyor resmen !
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niLaysenveren 3 yıl
uc yildir note 2 2 yildirda ipad air kullanicisiyim 1gb ram yeter diyenler safaride coklu sekmelerde gecisler arasinda sayfanin yeniden yuklendigini gormuyorlarmi acaba

2gb ram ile gelmesi yuzunden 6s alacagim kismetse
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fthkn 3 yıl niLaysenveren
niLaysenveren
uc yildir note 2 2 yildirda ipad air kullanicisiyim 1gb ram yeter diyenler safaride coklu sekmelerde gecisler arasinda sayfanin yeniden yuklendigini gormuyorlarmi acaba

2gb ram ile gelmesi yuzunden 6s alacagim kismetse

İos sisteminde 2 gb rame yükselmek yüzde yüzden fazla işlev artışı demek. Apple 1 gb rami daha fazla kakalayamayacağını anladığı için 2 g ram koydu yoksa artık sırıtmaya başlayacaktı. Yoksa müşterilerini ciddiye aldığı için koymadı. Müşteri şikayetlerini önce ukala biçimde tersleyen ama sonra sanki sorunu kendisi tespit etmiş gibi düzelten başka bir firma yok.

Ben de 6s almayı düşünüyorum. Bence 4s ten sonra en iyi iphone.
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legend4u 3 yıl
Belkide iphone larin tek eksigi ram idi,ki cogu kullanici cok buyuk bir sorun degildi bu.

Simdi 2gb ram ile safaride,app gecislerinde sikinti yasanmicak gibi. Zaten diger konularda 10 numaraydi.

Benim iphone 7de beklentim(kendi dusuncelerim ve isteklerim) 7nin 7plus gibi 1080p ekrana sahib olmasi.

Ipad pro gibi 4 hoparlor cikisi daha iyi ve dolgun ses icin.

Belki 7plus 1440p ekran olabilir.

Ve tabikide daha iyi pil omru.

Bunlarda olursa zaten devrim niteliginde bisey cikana kadar bisey ekleneme daha pek.
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aycibin 3 yıl
"daha hızlı daha öfkeli" gibi ne biçim başlık olmuş
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oeem 3 yıl
almanyadan 849euroya 6s 64 gb alsam mi? Yoksa 7yi beklesem mi? 7de ne gibi farkliliklar olur?
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senersongur 3 yıl
iphone'un modası son 2-3 senedir iyice geçti. 3-5 özenti tip dışında alan da kalmadı.
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Erasmus78 3 yıl

senersongur
iphone'un modası son 2-3 senedir iyice geçti. 3-5 özenti tip dışında alan da kalmadı.

Arada bir odandan cik. İnternete takil. Google diye bir sey icat ettiler sen yokken. İnanamazsin.
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Creav 3 yıl
her zamanki apple kandırmacası yıllardır diğer markalarda olan şeyleri kendileri bulmuş gibi anlatmaları.
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remiles01 3 yıl
var olan teknolojileri süsleyip biz icat ettik diye övünmeleri harika :)
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live need love 3 yıl
apple düşmanları bu konu da istediğiniz kadar olumsuz şey yazın almayı düşünen adam zaten onlarla ilgilenmeyecek iOS da 1 gb ne işinize yarayacak diyorsunuz ama iOS android gibi ram açı değil önce bir kullanın ön yargısız şekilde sonra yorum yapın android kötü demiyorum ama android her yıl sonuna doğru telefonu yavaşlatıyor bu yeni telefon satmak için bir oyundur apple ise kullanmak istersen yine hızlı kullan ama bunlarda yenilik diyor bence apple in yaptığı daha adil bir satış politikası
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fthkn 3 yıl live need love
apple düşmanı ne lan? İşi iyice siyasete döktünüz.
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