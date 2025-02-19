iPhone 16e neden ucuz? Hangi özellikler kırpıldı?

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone serisini genellikle kademeli güncellemelerle öne çıkarıyor ancak bu yıl öne çıkan modellerden biri de iPhone 16e oldu. iPhone 16e veya diğer adıyla iPhone SE 4, iPhone 16 ile bazı benzerliklere sahip olsa da, fiyat-performans odaklı bir cihaz olarak konumlanıyor ve üst modellerde gördüğümüz bazı premium özelliklere sahip. Peki iPhone 16e neden ucuz? veya iPhone 16 ile iPhone 16e arasındaki farklılıklar neler? Bu karşılaştırmada her iki modeli tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle detaylı şekilde ele alacağız.

iPhone 16e vs iPhone 16 🆚 Özellik/Model iPhone 16e iPhone 16 Ekran 6,06 inç 2532 x 1170 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1.200 nit maksimum 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

2.000 nit maksimum İşlemci Apple A18 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

4 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine Apple A18 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Batarya 3.279mAh (henüz doğrulanmadı) 3561 mAh, 30W Arka kamera-1 48MP, f/1.6 PDAF, OIS 48MP, f/1.6, 26mm PDAF, OIS Arka kamera-2 - 12MP, f/2.2, 13mm Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) Ön kamera 12 MP, f/1,9 12 MP, f/1,9 Depolama 128/256/512GB 128/256/512GB Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 170gr Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Eylem Düğmesi Dinamik Ada, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi Fiyat 599 dolar / 47.999 TL 799 dolar / 64.999 TL

Tasarım ve ekran📱

iPhone 16e, Apple'ın uygun fiyatlı modellere daha fazla premium özellik getirme stratejisinin ilk örneklerinden biri konumunda. Buna göre iPhone 16, iPhone 16e'den biraz daha büyük bir ekrana sahip: 16e'nin 6,06 inçlik ekranına kıyasla 6,12 inç. Ancak bunun gerçek hayatta ne kadar fark edilir olacağı henüz bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca iPhone 16’da Dynamic Island varken, iPhone 16e Face ID’yi barındıran bir çentiğe ve daha sivri köşelere sahip. Diğer noktalarda iki ekran neredeyse aynı; her ikisi de derin siyahlar ve canlı renkler için aynı OLED ekran teknolojisini, aynı ekran çözünürlüğünü ve hatta aynı 60Hz yenileme hızını kullanıyor.

iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 4 sa. önce eklendi

Tasarım bölümünde ise iPhone 16e geleneksel sessize alma anahtarı yerine, eylem tuşu (Action Button) ile geliyor. Ancak iPhone 16'da bulunan kamera Kontrol düğmesi burada yok. Son olarak her iki model amiral gemisi seviyesindeki IP68 toz ve su direncine sahip.

iPhone 16: 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 2.000 nit maksimum, 60Hz, eylem tuşu (Action Button) , kamera Kontrol düğmesi, Dinamik Ada

kamera Kontrol düğmesi, Dinamik Ada iPhone 16e: 6,06 inç 2532 x 1170 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1.200 nit maksimum, 60Hz, Face ID, eylem tuşu (Action Button).

Performans ⚡

iPhone 16e ve iPhone 16, Apple’ın yeni A18 çipiyle geliyor. 6 çekirdekli CPU, Apple'ın iddiasına göre A13 Bionic'e kıyasla %80’e kadar daha hızlı çalışıyor ve 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zeka işlemlerinde çok daha güçlü bir performans sunuyor. GPU bölümünde ise iPhone 16 ve 16e birbirinden küçük bir farkla ayrılıyor. iPhone 16, 5 çekirdekli GPU ile gelirken, iPhone 16e için çekirdek sayısı 4'e düşürülmüş durumda.

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici farklardan biri ise Apple'ın ilk kez kendi tasarladığı 5G modemi kullanması. C1 adı verilen bu modem, enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor ve daha stabil bir bağlantı sunmayı hedefliyor. iPhone 16'da ise, Qualcomm'a ait Snapdragon X75 modem mevcut.

iPhone 16: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence

iPhone 16e: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence

Kamera 📸

iPhone 16e, arka tarafında tek bir 48MP Fusion kameraya sahip. Apple, 2x telefoto seçeneği sunarak çift kamera deneyimine yakın bir performans sağlıyor. Standart olarak 24MP çekim yaparken, kullanıcılar tam 48MP görüntüleri de alabiliyor. Gece modu, portre modu ve Smart HDR desteği sunuluyor. Ön tarafta ise 12MP TrueDepth kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 ise, yine 48MP ana kameraya sahip. Ancak iPhone 16e ile aynı değil. Amiral gemisi modelin yükseltilmiş sensör kaydırmalı OIS teknolojisi mevcut ve bu sensöre daha geniş bir manzara görüşü sağlayan 12 MP ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Ayrıca iPhone 16e, iPhone 16 ile aynı çekim modlarını sahip değil; Aksiyon Modu, Sinematik Mod, Dolby HDR kayıt ve daha fazlası için destek bulunmuyor.

iPhone 16: 48 MP, f/1.6, 1/1.56" PDAF, Sensör kaydırmalı OIS + 12MP geniş açı + 12MP f/1.9 selfie

iPhone 16e: 48 MP, f/1.6, 26mm PDAF, OIS + 12MP f/1.9 selfie

Yapay Zeka ve Apple Intelligence 🤖

Apple Intelligence desteği, iPhone 16e’yi öne çıkaran özelliklerden biri. Genmoji, yazı düzenleme araçları, ChatGPT entegrasyonu ve Fotoğraflar uygulamasındaki gelişmiş temizlik (Clean Up) aracı gibi iOS 18 ile gelen özellikler, bu modelde de bulunuyor. A18 çipin Neural Engine bölümü, büyük yapay zeka modellerini çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Kısaca bu konuda her iki modelin benzer olduğunu söyleyelim.

Pil ömrü ve bağlantı 🔋

Apple, iPhone 16e’nin bugüne kadar çıkardığı 6.1 inç iPhone'lar arasında en uzun batarya ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. iPhone 11’e kıyasla 6 saat, SE modellerine göre ise 12 saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Ayrıca Uydu bağlantısı üzerinden Acil SOS ve Find My gibi hizmetler sunuluyor. Ancak iPhone 16e'de en büyük eksikliklerden biri MagSafe.

Tam Boyutta Gör Son olarak iPhone 16e'de 7,5 W'a kadar kablosuz şarj özelliğinden yararlanıyorsunuz, ancak Apple'ın MagSafe şarj cihazının sağladığı çok daha hızlı 25 W kablosuz şarj özelliğinden yararlanamıyor.

iPhone 16: 3.561 mAh, 30W, 25W kablosuz şarj, MagSafe

iPhone 16e: 3.279mAh (henüz doğrulanmadı), 7,5 W'a kadar kablosuz şarj, MagSafe yok

iPhone 16’nın iPhone 16e'ye kıyasla artı yönleri 📱

iPhone 16e ile iPhone 16 arasında ilk bakışta pek çok fark görünmese de, bazı ince değişiklikler mevcut. Örneğin, iPhone 16, 16e'ye kıyasla daha gelişmiş kamera, Dinamik Ada, daha parlak OLED ekran, MagSafe ve Wi-Fi 7 desteğine ek olarak GPU bölümünde daha fazla çekirdeğe sahip.

Bu bağlamda modern bir iPhone deneyimi istiyorsanız ancak en son ve en iyi donanıma sahip olma konusunda endişeli değilseniz, iPhone 16e cazip bir seçenek olabilir. Ancak kamera performansı ve ekran gibi unsurlara gerçekten önem veriyorsanız, iPhone 16 için biraz daha fazla para harcamak mantıklı olacaktır.

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iPhone 16e vs iPhone 16 karşılaştırması