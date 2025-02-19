iPhone 16e neden ucuz? Hangi özellikler kırpıldı?

- iPhone 16e vs iPhone 16 🆚
- Tasarım ve ekran📱
- Performans ⚡
- Kamera 📸
- Yapay Zeka ve Apple Intelligence 🤖
- Pil ömrü ve bağlantı 🔋
- iPhone 16’nın iPhone 16e'ye kıyasla artı yönleri 📱
- Yorumlar
|Özellik/Model
|iPhone 16e
|iPhone 16
|Ekran
|
6,06 inç 2532 x 1170 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|
6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|
Apple A18
|
Apple A18
|RAM
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Batarya
|3.279mAh (henüz doğrulanmadı)
|3561 mAh, 30W
|Arka kamera-1
|48MP, f/1.6 PDAF, OIS
|48MP, f/1.6, 26mm PDAF, OIS
|Arka kamera-2
|-
|12MP, f/2.2, 13mm
|Video
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
|Ön kamera
|12 MP, f/1,9
|12 MP, f/1,9
|Depolama
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|Bağlantı
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|Boyut ve ağırlık
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr
|147.6 x 71.6 x 7.8 m - 170gr
|Diğer
|IP68, FaceID, Acil SOS, Eylem Düğmesi
|Dinamik Ada, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi
|Fiyat
|599 dolar / 47.999 TL
|799 dolar / 64.999 TL
Tasarım ve ekran📱
iPhone 16e, Apple'ın uygun fiyatlı modellere daha fazla premium özellik getirme stratejisinin ilk örneklerinden biri konumunda. Buna göre iPhone 16, iPhone 16e'den biraz daha büyük bir ekrana sahip: 16e'nin 6,06 inçlik ekranına kıyasla 6,12 inç. Ancak bunun gerçek hayatta ne kadar fark edilir olacağı henüz bilinmiyor.
Tasarım bölümünde ise iPhone 16e geleneksel sessize alma anahtarı yerine, eylem tuşu (Action Button) ile geliyor. Ancak iPhone 16'da bulunan kamera Kontrol düğmesi burada yok. Son olarak her iki model amiral gemisi seviyesindeki IP68 toz ve su direncine sahip.
- iPhone 16: 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 2.000 nit maksimum, 60Hz, eylem tuşu (Action Button), kamera Kontrol düğmesi, Dinamik Ada
- iPhone 16e: 6,06 inç 2532 x 1170 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik), 1.200 nit maksimum, 60Hz, Face ID, eylem tuşu (Action Button).
Performans ⚡
iPhone 16e ve iPhone 16, Apple’ın yeni A18 çipiyle geliyor. 6 çekirdekli CPU, Apple'ın iddiasına göre A13 Bionic'e kıyasla %80’e kadar daha hızlı çalışıyor ve 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zeka işlemlerinde çok daha güçlü bir performans sunuyor. GPU bölümünde ise iPhone 16 ve 16e birbirinden küçük bir farkla ayrılıyor. iPhone 16, 5 çekirdekli GPU ile gelirken, iPhone 16e için çekirdek sayısı 4'e düşürülmüş durumda.
- iPhone 16: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence
- iPhone 16e: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence
Kamera 📸
iPhone 16e, arka tarafında tek bir 48MP Fusion kameraya sahip. Apple, 2x telefoto seçeneği sunarak çift kamera deneyimine yakın bir performans sağlıyor. Standart olarak 24MP çekim yaparken, kullanıcılar tam 48MP görüntüleri de alabiliyor. Gece modu, portre modu ve Smart HDR desteği sunuluyor. Ön tarafta ise 12MP TrueDepth kamera bulunuyor.
- iPhone 16: 48 MP, f/1.6, 1/1.56" PDAF, Sensör kaydırmalı OIS + 12MP geniş açı + 12MP f/1.9 selfie
- iPhone 16e: 48 MP, f/1.6, 26mm PDAF, OIS + 12MP f/1.9 selfie
Yapay Zeka ve Apple Intelligence 🤖
Apple Intelligence desteği, iPhone 16e’yi öne çıkaran özelliklerden biri. Genmoji, yazı düzenleme araçları, ChatGPT entegrasyonu ve Fotoğraflar uygulamasındaki gelişmiş temizlik (Clean Up) aracı gibi iOS 18 ile gelen özellikler, bu modelde de bulunuyor. A18 çipin Neural Engine bölümü, büyük yapay zeka modellerini çok daha hızlı çalıştırabiliyor. Kısaca bu konuda her iki modelin benzer olduğunu söyleyelim.
Pil ömrü ve bağlantı 🔋
Apple, iPhone 16e’nin bugüne kadar çıkardığı 6.1 inç iPhone'lar arasında en uzun batarya ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. iPhone 11’e kıyasla 6 saat, SE modellerine göre ise 12 saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Ayrıca Uydu bağlantısı üzerinden Acil SOS ve Find My gibi hizmetler sunuluyor. Ancak iPhone 16e'de en büyük eksikliklerden biri MagSafe.
- iPhone 16: 3.561 mAh, 30W, 25W kablosuz şarj, MagSafe
- iPhone 16e: 3.279mAh (henüz doğrulanmadı), 7,5 W'a kadar kablosuz şarj, MagSafe yok
iPhone 16’nın iPhone 16e'ye kıyasla artı yönleri 📱
iPhone 16e ile iPhone 16 arasında ilk bakışta pek çok fark görünmese de, bazı ince değişiklikler mevcut. Örneğin, iPhone 16, 16e'ye kıyasla daha gelişmiş kamera, Dinamik Ada, daha parlak OLED ekran, MagSafe ve Wi-Fi 7 desteğine ek olarak GPU bölümünde daha fazla çekirdeğe sahip.
Bu bağlamda modern bir iPhone deneyimi istiyorsanız ancak en son ve en iyi donanıma sahip olma konusunda endişeli değilseniz, iPhone 16e cazip bir seçenek olabilir. Ancak kamera performansı ve ekran gibi unsurlara gerçekten önem veriyorsanız, iPhone 16 için biraz daha fazla para harcamak mantıklı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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