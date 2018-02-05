Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor?

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Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone X, Pek çok telefon üreticisi kablosuz şarj teknolojisine geçiş yaptı. Bu teknolojiye uzun yıllar sessiz kalan, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde kablosuz şarj teknolojisine adım attı. Samsung’un ardından Apple’ın da bu teknolojiye geçmesi ile birlikte kablosuz şarj teknolojisinin daha hızlı yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.

Kablosuz şarj nedir?

Bu teknoloji her ne kadar “kablosuz” olarak adlandırılsa tam olarak kablosuz deneyim sunduğu söylenemez. Şarj edilecek elektronik cihazı kablosuz şarj cihazı üzerine koyduğumuzda şarj işlemi başlıyor. Şarj cihazı ile fiziksel temas kesildiği anda şarj işlemi durduruluyor. Şarj menzili yok denecek kadar az.

Telefona herhangi bir kablo bağlamadığımız için şarj cihazına yerleştirmek veya ele almak için zahmet çekmiyoruz. Ancak kablolu şarja göre dezavantaj olarak şarj menzili olmadığı ve kablolu bir bağlantı bulunmadığı için şarj olurken telefonu ele alıp kullanmak mümkün olmuyor. Şarj cihazı üzerinde yatay pozisyonda kullanmak ve telefonu hareket ettirmemek gerekiyor.





Kablosuz şarj teknolojisi cep telefonlarımızda 3-4 yıldır yaygın olarak kullanılsa da bu teknolojinin geçmişi 90’lı yıllara dayanıyor. Örneğin Braun firması 90’lı yılların başında kablosuz şarj edilebilir diş fırçasını satışa sunmuştu. Akıllı telefonlarda kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşmasını 2012 yılından itibaren satışa sunulan Lumia 820-920, Nexus 4, Motorola Droid 3 ve Samsung Galaxy S4 modelleri başlattı diyebiliriz. Bu teknoloji bugün akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılsa da ilerleyen dönemde elektrikli otomobillerde de kullanılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kablosuz şarj standardı nedir? Qi nedir?

Kablosuz şarj teknolojisinde kullanılan elektronik aksamın yapısına göre birtakım ayrışmalardan dolayı farklı şarj standartları ortaya çıktı. Kullandığınız telefonu şarj etmek için telefon ile şarj cihazının aynı standardı desteklemesi gerekiyor.

Bugün akıllı telefonlarda en yaygın kullanılan şarj standardı Qi standardı. Qi standardı pek çok endüstri kuruluşu tarafından destekleniyor ve hemen hemen tüm akıllı telefon üreticileri bu standardı kullanıyor. Otomobillerde, kafelerde, ev aksesuarlarında kullanılan kablosuz şarj cihazlarının çok büyük bölümü Qi standardını destekliyor. Apple’ın son akıllı telefonlarında kullandığı teknoloji Qi standardını destekliyor. Üreticiler Qi standardını benimsedi.

Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışır?

Kablosuz şarj teknolojisi dediğimiz şey manyetik indüksiyon yoluyla elektrik aktarımı yapıyor. İndüksiyon bobini ile donatılmış şarj cihazı manyetik bir alan yaratıyor ve şarj edilecek cihazdaki bobinler de bu manyetik alanı elektriğe çevirerek pili şarj ediyor.

Avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Kablosuz şarj teknolojisi pek çok endüstride kullanılmaya başladı. Örneğin yeni model otomobillerin yarısından fazlasında kablosuz şarj pedi bulunuyor. Arabada telefonu şarj etmek için çakmak şarjı ve usb kablo ile uğraşmaya gerek kalmadan telefonu şarj pedine koymak yeterli oluyor.

Bazı mobilyalarda, ev ve ofis aksesuarlarında kablosuz şarj cihazı desteği bulunuyor. Bu sayede telefonu mobilyanın şarj bölümüne an şarj işlemi başlıyor.

İnsan vücudunda bobin işlevi gören manyetik bir yapı olmadığı için elektriğe maruz kalma olayı olmuyor.

Dezavantajları:

Her ne kadar telefona kablo takmasak da şarj cihazına kablo takmak gerekiyor. Bu nedenle masadaki kablo karışıklığından kurtulamıyoruz.

Kablolu şarj kadar hızlı değil. Cihazda kablosuz hızlı şarj desteği yoksa kablolu şarjın 5’te 1’i kadar hızla şarj ediyor.

Kablolu şarjdan daha fazla maliyeti var. Telefonun arka bölümünün manyetik etkiyi iletecek fiziksel yapıya sahip olması gerekiyor.