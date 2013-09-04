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Daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak için Tizen akıllı telefonları ertelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak için Tizen akıllı telefonları ertelendi

Samsung'un açık kaynak Tizen projesi ile ilgili gündeme gelen haberler projenin iki ileri bir geri şeklinde bir süreç yaşadığını hissetmemize neden oluyor.

İlk önce projenin askıya alındığı iddialarından sonra Samsung iddiaları yalanlamış ve ilk modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasaya sürüleceği şeklinde bilgiler gelmeye başlamıştı. Bu kez Samsung yetkililerinden erteleme haberi geldi.

Samsung yetkilileri tarafından da doğrulandığı belirtilen habere göre Tizen cihazlarının piyasaya çıkışı daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak adına bizzat icra kurulu başkanı JK Shin tarafından ertelendi. Daha önce üçüncü çeyrek olarak beklenen çıkış tarihi 4. çeyrek olarak revize edildi. Yetkililer bunun birkaç ayrıntıyı kontrol etmek olarak algılanmasını istiyor.

Shin'in ilk Tizen cihazının bir amiral gemi modeli kalitesinde olmasını istediği biliniyor. Bu bakımdan gecikmelerin normal olabileceği belirtiliyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/jk-shin-ordered-tizen-smartphone-delay-to-create-the-best-user-experience.html Yorum Yaz
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damn2u 6 yıl en beğenilen
Bekleriz problem değil, yeter ki hakkını versin, piyasayı alt üst etsin.
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Sirkadyen 6 yıl
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Hasan07-36 6 yıl
Samsung'un işletim sistemi piyasasına girmesi çok güzel bir gelişme bence. Samsung'un davranışlarına göre bu işletim sistemi tutmaya da bilir tuta da bilir. Android, IOS, WP üçgenine yeni oyuncuların girmesi çok iyi olur. İnsanların seçenekleri artar.
Samsung projeyi ciddiye almadığı için ertelemeyor, tam tersi ciddiye aldığı için erteliyor. İyi bir işletim sistemiyle bomba gibi girmek niyetinde. Hatalarla dolu bir işletim sistemiyle girerse baştan kaybeder. Yeni olduğundan dolayı insanlar için Android ve IOS gibi aman aman bir işletim sistemi olmayacak. Bu nedenle ilk hatasında başı kesilir. Android ve IOS'da hatalar olsa bile ciddi bir tolerans gücü var. İnsanlar Android ve IOS'a önem verdiği için, "Bu hata nasıl olsa güncelleme ile giderilir" derler ama Tizen hata yaparsa, "Samsung daha baştan batırdı." derler.
Ayrıca Samsung kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda. Eğer geliştirmezse bu günün Samsung'u 10 sene sonra bu günün Nokia'sı durumuna düşebilir. IOS'u zaten kullanamaz. Microsoft Nokia'yı satın aldığı için bir süre sonra WP'yi kullanması da güç görünüyor. Motorola da Google'ın elinde ve anlaşma bittiğinde Google'ın Android işletim sistemini kapatma olasılığı her zaman mevcut. LG, Sony ve HTC de kendi işletim sistemini yapmalı ama bu firmalar için bu Samsung'dan daha zor. Samsung'un maddi durumu iyi olduğu için daha kolay çalışabilir. Ya da Firefox OS ve Ubuntu OS üzerine çalışıp bu işletim sistemlerinin piyasada yayılmasına yardımcı olacaklar ve daha sonra beklenen olduğunda bu işletim sistemleriyle ayakta kalabilecekler.
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JoeyBane 6 yıl
Strateji..
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Vipracing 6 yıl
Yazılımcı olmayan firmaların böyle işler de başarılı olma ihtimali çok düşüktür (Ulema mode : off
)
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okan_cehapelioglu 6 yıl
samsungun kaliteside varmış vaybe
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erturk unal 6 yıl
faya85
koskoca donanim haber reklam vermedi diye sonyi sallamıyor bence anca samsung reklamı yapıyor samsun tel çıkarsa nerelere giderleridi :D

nereye gittiklerini videolar yayınlanınca görürsün. facebook.com/...
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erturk unal 6 yıl
join
Samsung kesinlikle bu olayı ciddiye almıyor. Salladıkça sallayacak



bence tam tersi, ciddiye aldığı için gecikiyor.
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join 6 yıl
Samsung kesinlikle bu olayı ciddiye almıyor. Salladıkça sallayacak


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i3e 6 yıl
geçen yıl bu zamanlarda çıkacaktı. o zamanda başka bir bahaneyle ertelenmişti.
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
Gelsin artık meraktan çatlayacam
Samsung kalitesini konuşturacak her zamanki gibi
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Sirkadyen 6 yıl
Badaaa
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JohnnyCash 6 yıl
kasar bu kasar
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blacksss 6 yıl
Ulan samsung daha telefonun ara yüzünü stabil yapamıyorsun işletim sistemi senin neyine?
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damn2u 6 yıl
Bekleriz problem değil, yeter ki hakkını versin, piyasayı alt üst etsin.
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