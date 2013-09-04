Daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak için Tizen akıllı telefonları ertelendi





Samsung'un açık kaynak Tizen projesi ile ilgili gündeme gelen haberler projenin iki ileri bir geri şeklinde bir süreç yaşadığını hissetmemize neden oluyor.





İlk önce projenin askıya alındığı iddialarından sonra Samsung iddiaları yalanlamış ve ilk modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasaya sürüleceği şeklinde bilgiler gelmeye başlamıştı. Bu kez Samsung yetkililerinden erteleme haberi geldi.





Samsung yetkilileri tarafından da doğrulandığı belirtilen habere göre Tizen cihazlarının piyasaya çıkışı daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak adına bizzat icra kurulu başkanı JK Shin tarafından ertelendi. Daha önce üçüncü çeyrek olarak beklenen çıkış tarihi 4. çeyrek olarak revize edildi. Yetkililer bunun birkaç ayrıntıyı kontrol etmek olarak algılanmasını istiyor.





Shin'in ilk Tizen cihazının bir amiral gemi modeli kalitesinde olmasını istediği biliniyor. Bu bakımdan gecikmelerin normal olabileceği belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/jk-shin-ordered-tizen-smartphone-delay-to-create-the-best-user-experience.html