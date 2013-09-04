Daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak için Tizen akıllı telefonları ertelendi

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Samsung'un açık kaynak Tizen projesi ile ilgili gündeme gelen haberler projenin iki ileri bir geri şeklinde bir süreç yaşadığını hissetmemize neden oluyor.
İlk önce projenin askıya alındığı iddialarından sonra Samsung iddiaları yalanlamış ve ilk modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasaya sürüleceği şeklinde bilgiler gelmeye başlamıştı. Bu kez Samsung yetkililerinden erteleme haberi geldi.
Samsung yetkilileri tarafından da doğrulandığı belirtilen habere göre Tizen cihazlarının piyasaya çıkışı daha iyi bir kullanıcı tecrübesi sunmak adına bizzat icra kurulu başkanı JK Shin tarafından ertelendi. Daha önce üçüncü çeyrek olarak beklenen çıkış tarihi 4. çeyrek olarak revize edildi. Yetkililer bunun birkaç ayrıntıyı kontrol etmek olarak algılanmasını istiyor.
Shin'in ilk Tizen cihazının bir amiral gemi modeli kalitesinde olmasını istediği biliniyor. Bu bakımdan gecikmelerin normal olabileceği belirtiliyor.
http://www.androidheadlines.com/2013/08/jk-shin-ordered-tizen-smartphone-delay-to-create-the-best-user-experience.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung projeyi ciddiye almadığı için ertelemeyor, tam tersi ciddiye aldığı için erteliyor. İyi bir işletim sistemiyle bomba gibi girmek niyetinde. Hatalarla dolu bir işletim sistemiyle girerse baştan kaybeder. Yeni olduğundan dolayı insanlar için Android ve IOS gibi aman aman bir işletim sistemi olmayacak. Bu nedenle ilk hatasında başı kesilir. Android ve IOS'da hatalar olsa bile ciddi bir tolerans gücü var. İnsanlar Android ve IOS'a önem verdiği için, "Bu hata nasıl olsa güncelleme ile giderilir" derler ama Tizen hata yaparsa, "Samsung daha baştan batırdı." derler.
Ayrıca Samsung kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda. Eğer geliştirmezse bu günün Samsung'u 10 sene sonra bu günün Nokia'sı durumuna düşebilir. IOS'u zaten kullanamaz. Microsoft Nokia'yı satın aldığı için bir süre sonra WP'yi kullanması da güç görünüyor. Motorola da Google'ın elinde ve anlaşma bittiğinde Google'ın Android işletim sistemini kapatma olasılığı her zaman mevcut. LG, Sony ve HTC de kendi işletim sistemini yapmalı ama bu firmalar için bu Samsung'dan daha zor. Samsung'un maddi durumu iyi olduğu için daha kolay çalışabilir. Ya da Firefox OS ve Ubuntu OS üzerine çalışıp bu işletim sistemlerinin piyasada yayılmasına yardımcı olacaklar ve daha sonra beklenen olduğunda bu işletim sistemleriyle ayakta kalabilecekler.
nereye gittiklerini videolar yayınlanınca görürsün. facebook.com/...
bence tam tersi, ciddiye aldığı için gecikiyor.
Samsung kalitesini konuşturacak her zamanki gibi
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