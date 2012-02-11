Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha ucuz, daha verimli güneş pilleri yolda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,9b
1
37
Alternatif Enerji
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cambridge üniversitesindeki bilim insanları geliştirdikleri yeni yöntem ile güneş ışığından gelen mavi ve kırmızı ışık dalga boyunu aynı anda enerjiye çevirmeyi başararak fotovoltaik hücrelerin verimliliğini %25'ten fazla arttırmayı başardı.
Fotovoltaik genel anlamıyla ışık kaynağından elektrik elde etme yöntemine verilen ad oluyor. Fotovoltatik hücre de büyük güneş pili panelleri üzerindeki en küçük elektrik üreten birime verilen isim. Güneş pilleri bir çok fotovoltaik hücrenin paralel ve seri olarak birbirine bağlanması ile elektrik üretiyor.
Cambridge üniversitesindeki araştırmacılar yaptıkları açıklamada kullanılmakta olan güneş pillerinin sadece kırmızı dalga boyundaki ışığı enerjiye çevirebildiğini mavi dalga boyundaki ışığın ise ısı olarak kaybedildiği belirtiyor. Bu nedenle alışıldık güneş pilleri güneş ışığının en fazla %34'ünü elektriğe çeviriyor.

Yeni geliştirilen fotovoltaik hücreler ise hem kırmızı hem de mavi dalga boyundaki ışığı elektriğe çevirme yeteneğine sahip.  Mavi dalga boyunun enerjiye çevrim oranı ise şimdilik 2'ye 1 oranında.

Ekip bununla da kalmayıp yeni üretim teknikleriyle daha uygun fiyatlı güneş pillerinin de önünü açıyor. Yeni fotovoltaik hücrelerle geliştirilecek güneş pilleriyle %44'e varan verimlilik elde edilebilecek olması da gelecekte temiz ve ucuz enerji için oldukça önemli bir gelişme. 
Artan verimlilik sayesinde daha az alanda daha fazla enerji elde edilebilecek olması da yeni güneş pilleriyle dizüstü ve cep telefonu gibi taşınabilir cihazlarda şarj sorunu da ortadan kaldırılabilir. 

http://techcrunch.com/2012/02/10/cambridge-hybrid-solar-cells/?grcc=33333Z98 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kont_andre 7 yıl en beğenilen batkent
batkent

siz merak etmeyin güneş pilleri yaygınlaşsın devlet onada ışık vergisi koyar

Birde güneş olmadığında güneşsizlik vergisini de unutmayalım.Malüm devletimiz vergi uydurma ve uyduruk vergiyi bindirme konusunda uzman.
Yakında sadece vergiyle çalışan otomobilimiz olacak zaten.
batkentsiz merak etmeyin güneş pilleri yaygınlaşsın devlet onada ışık vergisi koyarBirde güneş olmadığında güneşsizlik ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 7 yıl
siz merak etmeyin güneş pilleri yaygınlaşsın devlet onada ışık vergisi koyar
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
güneş--güneş--güneş
herşeyimiz güneşe bağlı
bir de devletimiz şu güneş enerjisinden elde edilen elektrik için ÇİFT YÖNLÜ SAAT UYGULAMASINI YASALAŞTIRSA
bakın neler olur
yap bir 1000 watlık paneli allah güneş verdikçe saatte 1 kilowat o da eder günde 6 kilowat.
ÜRETTİĞİN ELEKTRİĞİ ŞEBEKEYE ÇİFT YÖNLÜ SAATTEN GÖNDER CANIN İSTEDİĞİ ZAMAN KULLAN
BÜTÜN MESELE ÇİFT YÖNLÜ SAAT UYGULAMASININ YASALAŞMASINDA
BİZ BUNUN ÜZERİNDE DURALIM. HEPİNİZE SAYGILAR
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herdogan80 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

güneş--güneş--güneş

herşeyimiz güneşe bağlı

bir de devletimiz şu güneş enerjisinden elde edilen elektrik için ÇİFT YÖNLÜ SAAT UYGULAMASINI YASALAŞTIRSA

bakın neler olur

yap bir 1000 watlık paneli allah güneş verdikçe saatte 1 kilowat o da eder günde 6 kilowat.

ÜRETTİĞİN ELEKTRİĞİ ŞEBEKEYE ÇİFT YÖNLÜ SAATTEN GÖNDER CANIN İSTEDİĞİ ZAMAN KULLAN



BÜTÜN MESELE ÇİFT YÖNLÜ SAAT UYGULAMASININ YASALAŞMASINDA



BİZ BUNUN ÜZERİNDE DURALIM. HEPİNİZE SAYGILAR

o da bizim ülkemizin bilime verdiği değer düşünülünce zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 7 yıl
Müstakil evler için bir bilgi vereyim, kendi evimde anten ve site yönetiminin bazı projelerinden dolayı çatıdaki kremitlerimiz kırıldı, bir yerle görüştüm abi izocam falan da atın derken telaffuz edilen fiyatlardan dolayı aklıma bunların yerine çatıya güneş panelleri koymak geldi.
Bu noktadaki araştırmalarım 3 katlı evimizin tüm elektriğini sadece çatıya koyacağımız güneş panelleriyle karşılayabileceğimizi gösterdi. 3-4 sene önceki bu olayda piyasada %15 verimli paneller vardı, lakin iş yapmaya gelince bu işi takip edecek bir firma bulmakta zorlandım, bir telefon buluyorum açıyorum ilgisizler, fiyatlar göreceleniyor, güvensizlikten çatıyı aktardık geçtik.
Şu anda ise o zamandan bir fark olsun istiyorum, %30 filan verimli paneller gelsin çatıyı bunlarla kaplattıracağız inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herdogan80 7 yıl
Ulan bir güneş pili ile elektrik üretmek istedim.Fiyatlar ucuk onun yerine gider elektrik kullanırım.Bu ne ya 15 wattlık panel olmuş 60-70 Euro bence biraz rekabet olması lazım ve bu fiyatlar böyle devam ettikçe Türkiye güneşten falan yararlanamz.Almanyaya bakın adamlar bizden 2 kat az enerji üretiyor ama her evde panel var çünkü ucuz.Artık bizde Ucuz Güneş Pilleri istiyoruz


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 7 yıl
korsanzeki168
yorumlara baktım birde habere baktım ya geyik var yada siyaset güneş yararlıdır ben şuanda güneşten su ısıtmada yararlanıyorum.yazın bizim evde hiç kalorifer yada kombi açılmaz 4tane güneş paneli var kışın bile 1 saat güneş görmesi yetiyor ve ticari hayatımızda da kullanıyoruz bunu orada da 60 tane prizmatik camlı bakır kollektör gurubu calıştırıyoruz günde 12ton suyu 65 derecede sisteme basıyoruz kapalı devre olarak mazotla karşılaştırırsak 6 ayda 12 ton mazot parası cebimize kalıyor komple sistem 1,5 yılda maliyetini sıfırladı.şimdi ayda elektirik şirketine 6 ila 12 bin tl ödeme yapıyoruz bunuda güneş piliyle karşılamak için teknolojinin olgunlaşmasını bekliyorum 3 yıl önce araştırdıgımda bu fotovoltaik meselesini güneşten gelen enerjinin %8 ila 12 sini elektriğe dönüştürüyor 1 panel 1000dolar mertebesinde ben en az 150 panelli bir sistem kurmayı düşünüyorum ki bu da 100kw yapar iş cok tabiki olmadı daha sonra siyah silikonun geliştirildigini ögrendim onun %90 oranında verimli oldugu söylendi ama bidaha bi ses çıkmadı erke gibi sonuç bekliyoruz

%90 verimlik amd nin bulldozeri gibi bir haber. Fos. Şuanda %70 verimlilikle çalışan paneller uydular daki paneller ve ordaki verimlilik atmosferin olmayışı ve net bir bilgi oolmayışı. Yani uydularda kullanılan paneller hakkında çok ayrıntılı bilgiler mevcut değil . Şuanda kullanılan panellerin hiçbiri %30 lerin üstüne çıkamamıştır ki bu %30 lik kısım güneşin tam aldığı saatlerde gerçekleşiyor.
Şu durumda maliyetleri yüksek oluşu güneşten elektrik ile enerjinin karşılaması çok pahalı. Elektriğin olmadığı yerlerde mecburen kullanılıyor. yoksa paneller çinden getirtmediğiniz sürece inanılmaz seviyede pahalı.
Birde istanbul için ele alırsak aprtmanlarda oturulduğundan catı kullanılacak panel sadece bir ev için yeterli oluyor. Bu iş dha çok müstakil evler için geçerli. Ve 2.5kw günlük üretim yapan panle ve ekipmanlar 25.000 lira gibi faiş bir fiyatdan temin ediliyor canım Türkiye emde. Yurt dışından panel getirmek 2.5kw lik güç ihtiyacını ortalama 3000 doalra mal oluyor. Daha önceden kalkışmış ve fiyat araştırması yapmış biri olarak yazıyorum.
Sakın bu işi yapanlara sadece panel alıcam demeyin direk telefnu yüzünüze kapatıyorlar siz işi biliyorsunuz diye.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl 1ses1
1ses1

korsanzeki168

yorumlara baktım birde habere baktım ya geyik var yada siyaset güneş yararlıdır ben şuanda güneşten su ısıtmada yararlanıyorum.yazın bizim evde hiç kalorifer yada kombi açılmaz 4tane güneş paneli var kışın bile 1 saat güneş görmesi yetiyor ve ticari hayatımızda da kullanıyoruz bunu orada da 60 tane prizmatik camlı bakır kollektör gurubu calıştırıyoruz günde 12ton suyu 65 derecede sisteme basıyoruz kapalı devre olarak mazotla karşılaştırırsak 6 ayda 12 ton mazot parası cebimize kalıyor komple sistem 1,5 yılda maliyetini sıfırladı.şimdi ayda elektirik şirketine 6 ila 12 bin tl ödeme yapıyoruz bunuda güneş piliyle karşılamak için teknolojinin olgunlaşmasını bekliyorum 3 yıl önce araştırdıgımda bu fotovoltaik meselesini güneşten gelen enerjinin %8 ila 12 sini elektriğe dönüştürüyor 1 panel 1000dolar mertebesinde ben en az 150 panelli bir sistem kurmayı düşünüyorum ki bu da 100kw yapar iş cok tabiki olmadı daha sonra siyah silikonun geliştirildigini ögrendim onun %90 oranında verimli oldugu söylendi ama bidaha bi ses çıkmadı erke gibi sonuç bekliyoruz

%90 verimlik amd nin bulldozeri gibi bir haber. Fos. Şuanda %70 verimlilikle çalışan paneller uydular daki paneller ve ordaki verimlilik atmosferin olmayışı ve net bir bilgi oolmayışı. Yani uydularda kullanılan paneller hakkında çok ayrıntılı bilgiler mevcut değil . Şuanda kullanılan panellerin hiçbiri %30 lerin üstüne çıkamamıştır ki bu %30 lik kısım güneşin tam aldığı saatlerde gerçekleşiyor.

Şu durumda maliyetleri yüksek oluşu güneşten elektrik ile enerjinin karşılaması çok pahalı. Elektriğin olmadığı yerlerde mecburen kullanılıyor. yoksa paneller çinden getirtmediğiniz sürece inanılmaz seviyede pahalı.

Birde istanbul için ele alırsak aprtmanlarda oturulduğundan catı kullanılacak panel sadece bir ev için yeterli oluyor. Bu iş dha çok müstakil evler için geçerli. Ve 2.5kw günlük üretim yapan panle ve ekipmanlar 25.000 lira gibi faiş bir fiyatdan temin ediliyor canım Türkiye emde. Yurt dışından panel getirmek 2.5kw lik güç ihtiyacını ortalama 3000 doalra mal oluyor. Daha önceden kalkışmış ve fiyat araştırması yapmış biri olarak yazıyorum.

Sakın bu işi yapanlara sadece panel alıcam demeyin direk telefnu yüzünüze kapatıyorlar siz işi biliyorsunuz diye.


Depolamak için hem bi akü sistemine hemde konvertöre ihtiyaç var ve maliyet zaten sadece fotovoltaik panel almakla bitmiyor sistem bileşenleri extra masraf getiriyor ayrıca ortalama 100-150 lira elektrik faturası gelen bi evin fotovoltaik pil ile enerji ihtiyacı karşılansa 10 yıl gibi bir amorti süresi var o yüzden bu güneş enerjisi olayının uzunca yılları daha var hayatımzda alınabilir olması için...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
Şkk ornekleri %10 verimliligi gecemiyordu %44 verimlilik bence devrim bu gidisle günes enerjisi ile calısan arabalar yakındır.. Gene araplar 4 ayak ustune dusecek adamlarda günesten bol bişi yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 7 yıl
onlarda Bilim İnsanları, Bizde de Vergi İnsanları işbaşında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
gzüel bir gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 7 yıl
yorumlara baktım birde habere baktım ya geyik var yada siyaset güneş yararlıdır ben şuanda güneşten su ısıtmada yararlanıyorum.yazın bizim evde hiç kalorifer yada kombi açılmaz 4tane güneş paneli var kışın bile 1 saat güneş görmesi yetiyor ve ticari hayatımızda da kullanıyoruz bunu orada da 60 tane prizmatik camlı bakır kollektör gurubu calıştırıyoruz günde 12ton suyu 65 derecede sisteme basıyoruz kapalı devre olarak mazotla karşılaştırırsak 6 ayda 12 ton mazot parası cebimize kalıyor komple sistem 1,5 yılda maliyetini sıfırladı.şimdi ayda elektirik şirketine 6 ila 12 bin tl ödeme yapıyoruz bunuda güneş piliyle karşılamak için teknolojinin olgunlaşmasını bekliyorum 3 yıl önce araştırdıgımda bu fotovoltaik meselesini güneşten gelen enerjinin %8 ila 12 sini elektriğe dönüştürüyor 1 panel 1000dolar mertebesinde ben en az 150 panelli bir sistem kurmayı düşünüyorum ki bu da 100kw yapar iş cok tabiki olmadı daha sonra siyah silikonun geliştirildigini ögrendim onun %90 oranında verimli oldugu söylendi ama bidaha bi ses çıkmadı erke gibi sonuç bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 7 yıl
Eğer ekonomik olarak hayata geçirilirse büyük gelişme olur. Güneş enerjisi ile elektrik üretmek insanoğlunun küresel ısınmayla mücadelesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 7 yıl
kont_andre
batkent siz merak etmeyin güneş pilleri yaygınlaşsın devlet onada ışık vergisi koyar
Birde güneş olmadığında güneşsizlik vergisini de unutmayalım.Malüm devletimiz vergi uydurma ve uyduruk vergiyi bindirme konusunda uzman. Yakında sadece vergiyle çalışan otomobilimiz olacak zaten.

A hiç öyle bir şey yapar mı devletimiz aaaa. Sadec şunu söylim çoğunluk bu güneş enerjisinden faydalanarak enerji ihtiyacını karşılasın devlet güneş panellerinin önüne açılır kapanır panel koyar parasını ödedikçe panellerin açılır öedemmessen kapanır. Birde sayaç koyar onlara oooo çok kullanmışsın paneli bu kadar enerjiyi ne yapıcaksın güneşinide kapatırlar.
Abartdığımı düşüneneler olabilir ama memeleketimde öyle saçma sapan vergiledirme yapılıyorki adamın nefes alıcak bir yeri kalmıyor. Depremde konan vergiler hala devam eder . Bir defaya mahsus çevre temizlik vergileri devam eder. Atık su bedeli devam eder. Sonra sorunca biz mi yaptık bizden öncekiler yaptı derler sanki sorduğumuz kişiler yol geçen vatandaş . İşine gelmediği kanunu değişsin geleni ooo biz mi yaptık eski hükümeti seçin onlar değişsin derler.
Ben vergi vermek asla zoruma gitmez aksine vermek için uğraşırım ama vergisiniz düzgün verenle devlet uğraşır vermiyen paşa paşa işini halleder. Konuyu daha fazla dağıtmayayım .
Bir örnek veryim paneller hakkında , Japonyada bir mahhalleye devlet karşılık beklemeden her evin çatısına güneş paneli yerleştirdi . Yaşam sıtandartları etkileyip etkilemediği ni araştırmak için . Ve yerleştirdiği paneller vverimliliği %4 iala %9 arası . Ve panelli evler fazla elektriği sayaçtan geçerek artı olarak aparada kazandı. İşte devlet işleyişi böyle olmalı. Hep yollmak la olmuyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jasonn123 7 yıl
bizim ülkede yeni teknoloji diye normal pillerden daha pahalıya satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
adamlar çalışıyo helal olsun diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6914 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, solar ve
2 etiket daha fotovoltaik yeşil enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Dell Inspiron N5110 Dizüstü Bilgisayar video inceleme 7 yıl 1e1 Haber: Geri Döndü! 10 Şubat/02 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim