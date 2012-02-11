Daha ucuz, daha verimli güneş pilleri yolda

Cambridge üniversitesindeki bilim insanları geliştirdikleri yeni yöntem ile güneş ışığından gelen mavi ve kırmızı ışık dalga boyunu aynı anda enerjiye çevirmeyi başararak fotovoltaik hücrelerin verimliliğini %25'ten fazla arttırmayı başardı.

Fotovoltaik genel anlamıyla ışık kaynağından elektrik elde etme yöntemine verilen ad oluyor. Fotovoltatik hücre de büyük güneş pili panelleri üzerindeki en küçük elektrik üreten birime verilen isim. Güneş pilleri bir çok fotovoltaik hücrenin paralel ve seri olarak birbirine bağlanması ile elektrik üretiyor.

Cambridge üniversitesindeki araştırmacılar yaptıkları açıklamada kullanılmakta olan güneş pillerinin sadece kırmızı dalga boyundaki ışığı enerjiye çevirebildiğini mavi dalga boyundaki ışığın ise ısı olarak kaybedildiği belirtiyor. Bu nedenle alışıldık güneş pilleri güneş ışığının en fazla %34'ünü elektriğe çeviriyor.

Yeni geliştirilen fotovoltaik hücreler ise hem kırmızı hem de mavi dalga boyundaki ışığı elektriğe çevirme yeteneğine sahip. Mavi dalga boyunun enerjiye çevrim oranı ise şimdilik 2'ye 1 oranında.





Ekip bununla da kalmayıp yeni üretim teknikleriyle daha uygun fiyatlı güneş pillerinin de önünü açıyor. Yeni fotovoltaik hücrelerle geliştirilecek güneş pilleriyle %44'e varan verimlilik elde edilebilecek olması da gelecekte temiz ve ucuz enerji için oldukça önemli bir gelişme.

Artan verimlilik sayesinde daha az alanda daha fazla enerji elde edilebilecek olması da yeni güneş pilleriyle dizüstü ve cep telefonu gibi taşınabilir cihazlarda şarj sorunu da ortadan kaldırılabilir.

http://techcrunch.com/2012/02/10/cambridge-hybrid-solar-cells/?grcc=33333Z98