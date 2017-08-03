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Daimler'den otonom hava taksi projesine destek

Alman otomobil üreticisi Daimler, otonom hava taksileri geliştiren Volocopter'e yatırım yaptı. Bu yatırımla Volocopter'in üretim sürecini hızlandırması bekleniyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Daimler'den otonom hava taksi projesine destek
 
Otomobil üreticileri adım adım sürücüye ihtiyaç duyulmayan tam otonom otomobillere yönelik çalışmalar yaparken Alman otomobil devi Daimler, farklı bir otonom araç projesine destek veriyor. Mercedes-Benz ve Smart markalarının sahibi olan Daimler'in de aralarında bulunduğu bir grup yatırımcı, otonom hava taksileri geliştiren Volocopter şirketine 30 milyon dolarlık finansal destek sundu. Volocopter'in bu parayı, ürünlerini zaman çizelgesine uyacak şekilde geliştirmek için kullanması bekleniyor. 
Aslında havada otonom drone'lar ya da uçan otomobillerle ulaşım sağlama fikri yeni değil. Uber ve Airbus'ın başı çektiği pek çok şirket bu fikir üzerine ürünler geliştiriyor. Volocopter de kişiye özel otonom hava taşımacılığı üzerine yıllardır çalışan bir şirket. Geçtiğimiz yıl insanlı ilk multicopter uçuşunu başarıyla tamamlayan şirket, hafif sportif hava taşıtlarının kullanma izni olan herkesin kullanabileceği Volocopter 2X isimli dikey iniş ve kalkış sistemine sahip olan hava aracını da piyasaya sürmüştü. 
Volocopter 2017'nin 4. çeyreğinde Dubai'de hava taksisinin ilk denemelerini yapmayı planlıyor. Dubai ilk denemelerin yanı sıra muhtemelen Volocopter'in ürünlerini kullandığı ilk noktalardan biri de olacak zira şehirde 2030 yılına kadar ulaşımın yüzde 30'unun havadan yapılması planlanıyor.

https://www.engadget.com/2017/08/03/daimler-funds-volocopter/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl
E bunun pervanelerinin hareket alanı bir helikopter pervanesinin hareket alanı kadar olmuş. Helikopter nereye nasıl iniyorsa bunda da o şekilde bir kullanım senaryosu olacak nerede kaldı bunun kolaylığı?! Ucuz maliyetli helikopter olmuş.
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ceo-tr 1 yıl
ehang 184 ile çinli bir firma dubaide testlerini yapıyor şu an. fotodaki gibi hilkat garibeside değil. gayet güzel. ehang.com/...
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ma95 1 yıl
Güvenirliği halledebilirlerse patlar gider
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