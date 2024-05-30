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    Güney Kore, 2026 yılında elektrikli hava taksilerini kullanacak

    Uçan taksi şirketi Archer Aviation, Güney Kore’de bulunan araç çağırma ve park şirketi Kakao Mobility ile işbirliğine gitti. Anlaşma kapsamında hava taksileri 2026’da Güney Kore’de.
    Güney Kore, 2026 yılında elektrikli hava taksilerini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Uçan taksi şirketi Archer Aviation, Kakao Mobility ile Archer Midnight eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) araçlarını kapsayan bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Kakao Mobility, Güney Kore’de elektrikli hava araçlarının (EAV) sahibi ve işletmecisi olacak. Araç çağırma ve park şirketi Kakao Mobility’nin ülkede 30 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve firma, 2026 yılından itibaren uçan taksileri devreye alacak.

    Güney Kore, uçan taksilere geçiyor

    Archer Aviation ve Kakao Mobility arasındaki anlaşma 250 milyon dolar değerinde ve 50 adet Midnight aracını kapsıyor. Kakao Mobility, hava taksi hizmetini ilk olarak Seul’de devreye alacak. Belirtilenlere göre şehirde çalışanlar işe gidip gelirken her gün 90 dakikalarını trafikte geçiriyor. Öte yandan Kakao Mobilit ve konsorsiyum ortakları bu yıl içinde Kore'de eVTOL araçlarıyla halka açık gösteri uçuşları yapmak için Archer'ı kullanmayı planlıyor.

    Güney Kore hamlesi aynı zamanda Archer'ın aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da da ticari lansman yapmasını sağlayacak uluslararası stratejinin bir parçası. Firmanın rakibi Joby Aviation’un da Güney Kore hedefi bulunuyor. Her iki şirketin de Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.

    Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Midnight dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve uçuşlar arasında 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor. Bu da esasında tipik bir şehiriçi ulaşım senaryosu. Firma halihazırda ABD’de yılda 650'ye kadar uçan araç üretecek bir tesis inşa ediyor. Archer Aviation, testler için dediğimiz gibi sertifikalar alsa da Midnight aracı için henüz FAA sertifikası almış değil.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/05/30/archer-kakao-mobility-partner-to-bring-evtol-to-south-korea-in-2026/ https://www.archer.com/news/archer-named-kakao-mobility-evtol-air-taxi-partner-for-korean-commercialization-efforts
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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