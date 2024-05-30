Güney Kore, 2026 yılında elektrikli hava taksilerini kullanacak

Güney Kore, uçan taksilere geçiyor
Archer Aviation ve Kakao Mobility arasındaki anlaşma 250 milyon dolar değerinde ve 50 adet Midnight aracını kapsıyor. Kakao Mobility, hava taksi hizmetini ilk olarak Seul’de devreye alacak. Belirtilenlere göre şehirde çalışanlar işe gidip gelirken her gün 90 dakikalarını trafikte geçiriyor. Öte yandan Kakao Mobilit ve konsorsiyum ortakları bu yıl içinde Kore'de eVTOL araçlarıyla halka açık gösteri uçuşları yapmak için Archer'ı kullanmayı planlıyor.
Güney Kore hamlesi aynı zamanda Archer'ın aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da da ticari lansman yapmasını sağlayacak uluslararası stratejinin bir parçası. Firmanın rakibi Joby Aviation’un da Güney Kore hedefi bulunuyor. Her iki şirketin de Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.
Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Midnight dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve uçuşlar arasında 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor. Bu da esasında tipik bir şehiriçi ulaşım senaryosu. Firma halihazırda ABD’de yılda 650'ye kadar uçan araç üretecek bir tesis inşa ediyor. Archer Aviation, testler için dediğimiz gibi sertifikalar alsa da Midnight aracı için henüz FAA sertifikası almış değil.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/05/30/archer-kakao-mobility-partner-to-bring-evtol-to-south-korea-in-2026/ https://www.archer.com/news/archer-named-kakao-mobility-evtol-air-taxi-partner-for-korean-commercialization-efforts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.