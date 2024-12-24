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Tam Boyutta Gör Almanya merkezli elektrikli hava aracı girişimi Lilium, 10 yılı aşkın süredir devam eden faaliyetlerini durdurduğunu ve yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Lilium, halka açılmadan önce 1 milyar dolar toplamış ve gelişen elektrikli uçan araçlar endüstrisinin gözdelerinden birisi haline gelmişti. Ancak şirket, finansman sağlamada ve iflastan çıkış yolunda başarısız olmasının ardından bu kararı almak zorunda kaldı.

Lilium için yolun sonu

Lilium'un kurucu ortaklarından ve CEO'su Patrick Nathen, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “10 yıl ve 10 ay sonra, Lilium'un faaliyetlerini durdurduğu üzücü bir gerçek” derken bunun hem çok üzücü hem de zamanlamasının acı verici derecede ironik olduğunu söyledi. Faaliyetlerin durdurulmasıyla birlikte Lilium’un çalışanlarının büyük bir kısmı işsiz kaldı.

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Lilium, dikey kalkış ve iniş (VTOL) teknolojisi geliştiren yenilikçi projeleriyle dikkat çekmişti. Şirket, saatte 100 km hıza ulaşabilen tamamen elektrikli jetleriyle havacılıkta çevreci bir devrim yapmayı hedefliyordu. Tencent gibi büyük yatırımcıların desteğini alan Lilium, Suudi Arabistan’dan 100 adet elektrikli hava taksisi için ön sipariş alarak ciddi bir müşteri tabanı oluşturmuştu.

Şirket, ilk tam ölçekli prototipini çalıştırmak da dahil olmak üzere bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da, ürününü teslim etmekten hala yıllar uzaktaydı. Bu arada ekim ayında, şirket Alman hükümetinden acil finansman sağlayamaması üzerine iflas başvurusunda bulunacağını açıklamıştı. Öte yandan Lilium, Avrupa’nın uçan taksileri arasında tek zorlanan şirket değil.

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Avrupalı uçan taksi şirketi Lilium, operasyonlarını durdurdu