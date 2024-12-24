Avrupalı uçan taksi şirketi Lilium, operasyonlarını durdurdu

Lilium için yolun sonu
Lilium'un kurucu ortaklarından ve CEO'su Patrick Nathen, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, “10 yıl ve 10 ay sonra, Lilium'un faaliyetlerini durdurduğu üzücü bir gerçek” derken bunun hem çok üzücü hem de zamanlamasının acı verici derecede ironik olduğunu söyledi. Faaliyetlerin durdurulmasıyla birlikte Lilium’un çalışanlarının büyük bir kısmı işsiz kaldı.
Lilium, dikey kalkış ve iniş (VTOL) teknolojisi geliştiren yenilikçi projeleriyle dikkat çekmişti. Şirket, saatte 100 km hıza ulaşabilen tamamen elektrikli jetleriyle havacılıkta çevreci bir devrim yapmayı hedefliyordu. Tencent gibi büyük yatırımcıların desteğini alan Lilium, Suudi Arabistan’dan 100 adet elektrikli hava taksisi için ön sipariş alarak ciddi bir müşteri tabanı oluşturmuştu.
Şirket, ilk tam ölçekli prototipini çalıştırmak da dahil olmak üzere bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da, ürününü teslim etmekten hala yıllar uzaktaydı. Bu arada ekim ayında, şirket Alman hükümetinden acil finansman sağlayamaması üzerine iflas başvurusunda bulunacağını açıklamıştı. Öte yandan Lilium, Avrupa’nın uçan taksileri arasında tek zorlanan şirket değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.