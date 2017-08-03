Tesla, Model Y'nin üretim sürecini hızlandıracak

Geçtiğimiz günlerde Model 3'leri sahiplerine teslim etmeye başlayan Tesla, henüz sadece 30 adet Model 3'ü teslim etmiş olsa da yeni bir otomobilin hazırlıklarına başlıyor. Daha önce Elon Musk'ın hakkında çok az konuştuğu ve haziran ayında önemli açıklamalar yaptığı Model Y ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Musk haziran ayında yaptığı açıklamasında Model Y'nin , Tesla'nın diğer otomobillerinden tamamen farklı olacağını dile getirmişti ancak Musk son açıklamasıyla bu durumu tersine çevirdi.

Kazanç toplantısında konuşan Musk, Model Y'nin Model 3'e benzer mimaride olacağını duyurdu. Model Y'yi daha kısa bir sürede satışa sunarak şirketin 2020 yılına kadar 1 milyon adet otomobil satma hedefine katkı sağlamasını isteyen Tesla, bunun için üretim hattındaki değişiklikleri azaltacak. Büyük otomobil üreticilerinin verimliliği arttırmak ve masrafları azaltmak için yaptığı gibi farklı otomobillerin montajını yapmak için tek bir araç mimarisini kullanmak isteyen Tesla, Model Y'nin üretiminde Model 3'ün üretim hattından faydalanacak.

Pil Yapısında Değişiklik

Bununla birlikte Elon Musk'ın daha önce bahsettiği bazı değişiklikler hâlen geçerli. Model Y'de diğer Tesla otomobillerinin aksine 12 voltluk pil mimarisi yer almayacak ve araçtaki elektrik kablolarının uzunluğu önemli ölçüde azaltılacak. Bunun şirket için anlamı ise Model Y'nin üretiminde daha az kablolama ancak daha fazla otomasyon gerekiyor. Bunun karşılığında üretim sürecinde daha fazla robot görev alacak. Tabi bu değişiklikler dışında Model 3 ile aynı üretim hattının kullanılması Tesla gibi kar marjı henüz çok yüksek olmayan bir şirket için oldukça mantıklı zira Model Y için yeni bir üretim hattı kurmak şirkete ve müşterilere ekstra ücret olarak geri dönebilir.

Model Y ayrıca Model X'teki falcon kapılar gibi Tesla'nın diğer otomobillerinden de izler taşıyacak. Tesla, Model Y'yi şirketin 1 milyon otomobil satma hedefi için kullanmak istese de Elon Musk'ın açıklamasına göre Model Y, beklenenin aksine, 2019 sonunda ya da 2020 başında satışa sunulmayacak. Görünen o ki bu yılın ilk yarısında 47.000 adet otomobil satmayı başaran Tesla için satış sayısına en büyük katkı uzun bir süre Model 3'ten gelecek