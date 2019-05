Darbe girişiminin teknolojik anekdotları

Tam Boyutta Gör

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında bir dalga etkisi ile tüm ülkede duyulmaya başlanan darbe girişimi akıllara 60’lı 70’li 80’li yıllarda yaşanan olayları hatırlara getirdi. O zamanların üzerinden çok uzun zaman geçmişti. Dahası ne dünya o zamanki dünya ne de Türkiye o dönemki Türkiye idi.

Bütün gece tüm Türkiye ekranlara kilitlenmişken hem siyasilerin hem polisin hem de darbe grişimi içerisinde olan kişilerin teknolojiyi aktif kullandığı görüldü. Terör örgütü üyeleri İstanbul’da köprüleri trafiğe kapattıktan sonra TRT’ye girerek önceden hazırladıkları metni TRT spikeri Tijen Karaş’a okuttu. Gözlerinden korku okunabilen TRT spikeri defalarca kararı tekrar edince ülke genelindeki panik havası daha geniş bir tabana yayıldı ancak atlanan bir detay vardı. Bu ülkenin kendi uyduları vardı ve o uydular üzerinden halk televizyon yayınlarına ulaşıyordu.

Türksat’ın Stratejik Önemi

Haliyle çok da uzun sürmedi TRT’nin yayının kesilmesi. Belki Türkiye kendi uydusundan değil de başka bir ülkenin egemenliğindeki uydular üzerinden yayın yapıyor olsa enformasyon anlamında bir karanlık ortaya çıkacaktı. Zaten Ankara’daki Türksat merkezine girilmek istenmesi de tam olarak bundan kaynaklıydı ki polis ve devletin askeri buna izin vermedi. Türksat yayına devam ederken, Eutelsat uydusundan yayın yapan Digiturk’ün yayını kesilmişti.

Whatsapp ile Komuta

Darbe teşebbüsündeki detaylar netleşmeye, sorumlu terör örgütü üyeleri yakalanmaya başladıkça işin seyri farklı bir boyut kazandı. İlk andan itibaren komutanın iletişiminin uçtan uca şifreleme yöntemini kullanan Whatsapp ile sağlandığı görüldü. Ele geçirilen terör örgütü üyelerinin telefonlarındaki Whatsapp mesajları gece boyu yaşanan tüm olayların özeti gibiydi. Köprülerin tutulması, Sikorksky ve F16’ların saldırıları ve daha bir çok olay Whatsapp üzerinden an be an takip edilmiş ve gerekli anlarda emirler Whatsapp kanalı ile aktarılmıştı.

Uçtan uca şifrelemenin anlık mesajlaşma kanallarına kadar indirgenmiş olması veya böylesine kolay bir şekilde erişilebilir olmasının ne kadar mantıklı olduğu, bu konu ile ülkemizde yeniden tartışmaya açık bir hal kazanmış oldu aslında.

Cumhurbaşkanı FaceTime üzerinden Canlı Yayına Katıldı

Ani gelişen tüm bu olaylar esnasında Ankara’da bulunmayan hükümet yetkilileri hızlı bir şekilde televizyonlarda bilgi paylaşabilmek adına bulundukları noktadan televizyon kanallarına 4.5G üzerinden bağlandı. Apple’ın mesajlaşma ve VoIP hizmeti FaceTime üzerinden sağlanan görüşmede, iki cihazın da destekli olması sayesinde H265 çözücüsü kullanılarak aktarılan görüntü ve ses, net ve kesintisiz bir şekilde tüm televizyon kanallarında paylaşıldı.

Teknolojinin böylesine yaygın ve ülke genelinde kullanılabilir olması, aslında böylesi darbe girişimlerinin günümüz şartlarında ne kadar zor olabileceğini de ortaya koymak adına iyi bir sınav oldu bir anlamda. Küçük ya da büyük her ne olursa olsun, kullanılan teknoloji, ekipman her ne ise tamamının ülkenin güdümünde veya kontrolünde olmasının aslında ne kadar önemli bir güç olduğu da görülmüş oldu.

Turkcell’den Ücretsiz İletişim Hizmeti

Terörist grupların bu darbe girişimi neticesinde kısa sürede bir aksiyon gösteren Turkcell, tüm abonelerine ücretsiz sms, konuşma ve internet paketi yüklemesi yapılacağını duyurdu. Ayrıca yayınları alamayan kullanıcıların TV+ hizmetini kullanabileceğine dikkat çekildi.

Facebook ve Twittter’a erişim, halkın süreci yakından takip edebilmesi adına engellenmedi. Sadece kritik noktalarda bölgesel yavaşlatma uygulandığı kullanıcılar tarafından rapor edildi. DonanımHaber forumlarında kullanıcılar darbeyi yakından takip etti. (İlgili konuya buradan ulaşılabilir) Hal böyle olunca da sosyal medyada gerek polislerin gerekse sokağa dökülen halkın kayda aldığı bir çok görüntü paylaşıldı. Tüm dünyadan gözü önünde yaşanan bu olay, hiç şüphesiz ülkemiz adına çok kritik bir önem taşıyor. Dileriz kısa zamanda tüm olan biten açıklığa kavuşturulmuş olur.

Güncelleme:

Vodafone da darbe girişimi nedeni ile tüm abonelerine ihtiyaç halinde kullanabilmeleri adına ücretsiz olarak 150 dakika konuşma ve 250MB internet tanımlandığını bir basın bülteni ile aktardı. Ayrıca Türk Telekom da 100 dakika 500 MB internet tanımlaması gerçekleştirdi.