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Darbe girişiminin teknolojik anekdotları

Darbe girişimi tüm Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca emsali görülmemiş olaylara sahne oldu. Gece boyu tüm Türkiye olaylara dikkat kesilmişken gün aydınlandıkça olaylar rengi belli olmaya başladı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Darbe girişiminin teknolojik anekdotları
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15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında bir dalga etkisi ile tüm ülkede duyulmaya başlanan darbe girişimi akıllara 60’lı 70’li 80’li yıllarda yaşanan olayları hatırlara getirdi. O zamanların üzerinden çok uzun zaman geçmişti. Dahası ne dünya o zamanki dünya ne de Türkiye o dönemki Türkiye idi.

Bütün gece tüm Türkiye ekranlara kilitlenmişken hem siyasilerin hem polisin hem de darbe grişimi içerisinde olan kişilerin teknolojiyi aktif kullandığı görüldü. Terör örgütü üyeleri İstanbul’da köprüleri trafiğe kapattıktan sonra TRT’ye girerek önceden hazırladıkları metni TRT spikeri Tijen Karaş’a okuttu. Gözlerinden korku okunabilen TRT spikeri defalarca kararı tekrar edince ülke genelindeki panik havası daha geniş bir tabana yayıldı ancak atlanan bir detay vardı. Bu ülkenin kendi uyduları vardı ve o uydular üzerinden halk televizyon yayınlarına ulaşıyordu.

  

Türksat’ın Stratejik Önemi

Haliyle çok da uzun sürmedi TRT’nin yayının kesilmesi. Belki Türkiye kendi uydusundan değil de başka bir ülkenin egemenliğindeki uydular üzerinden yayın yapıyor olsa enformasyon anlamında bir karanlık ortaya çıkacaktı. Zaten Ankara’daki Türksat merkezine girilmek istenmesi de tam olarak bundan kaynaklıydı ki polis ve devletin askeri buna izin vermedi. Türksat yayına devam ederken, Eutelsat uydusundan yayın yapan Digiturk’ün yayını kesilmişti.

Whatsapp ile Komuta

Darbe teşebbüsündeki detaylar netleşmeye, sorumlu terör örgütü üyeleri yakalanmaya başladıkça işin seyri farklı bir boyut kazandı. İlk andan itibaren komutanın iletişiminin uçtan uca şifreleme yöntemini kullanan Whatsapp ile sağlandığı görüldü. Ele geçirilen terör örgütü üyelerinin telefonlarındaki Whatsapp mesajları gece boyu yaşanan tüm olayların özeti gibiydi. Köprülerin tutulması, Sikorksky ve F16’ların saldırıları ve daha bir çok olay Whatsapp üzerinden an be an takip edilmiş ve gerekli anlarda emirler Whatsapp kanalı ile aktarılmıştı.

Uçtan uca şifrelemenin anlık mesajlaşma kanallarına kadar indirgenmiş olması veya böylesine kolay bir şekilde erişilebilir olmasının ne kadar mantıklı olduğu, bu konu ile ülkemizde yeniden tartışmaya açık bir hal kazanmış oldu aslında. 

  

Cumhurbaşkanı FaceTime üzerinden Canlı Yayına Katıldı

Ani gelişen tüm bu olaylar esnasında Ankara’da bulunmayan hükümet yetkilileri hızlı bir şekilde televizyonlarda bilgi paylaşabilmek adına bulundukları noktadan televizyon kanallarına 4.5G üzerinden bağlandı. Apple’ın mesajlaşma ve VoIP hizmeti FaceTime üzerinden sağlanan görüşmede, iki cihazın da destekli olması sayesinde H265 çözücüsü kullanılarak aktarılan görüntü ve ses, net ve kesintisiz bir şekilde tüm televizyon kanallarında paylaşıldı.

Teknolojinin böylesine yaygın ve ülke genelinde kullanılabilir olması, aslında böylesi darbe girişimlerinin günümüz şartlarında ne kadar zor olabileceğini de ortaya koymak adına iyi bir sınav oldu bir anlamda. Küçük ya da büyük her ne olursa olsun, kullanılan teknoloji, ekipman her ne ise tamamının ülkenin güdümünde veya kontrolünde olmasının aslında ne kadar önemli bir güç olduğu da görülmüş oldu.

Turkcell’den Ücretsiz İletişim Hizmeti 

Terörist grupların bu darbe girişimi neticesinde kısa sürede bir aksiyon gösteren Turkcell, tüm abonelerine ücretsiz sms, konuşma ve internet paketi yüklemesi yapılacağını duyurdu. Ayrıca yayınları alamayan kullanıcıların TV+ hizmetini kullanabileceğine dikkat çekildi.

Facebook ve Twittter’a erişim, halkın süreci yakından takip edebilmesi adına engellenmedi. Sadece kritik noktalarda bölgesel yavaşlatma uygulandığı kullanıcılar tarafından rapor edildi. DonanımHaber forumlarında kullanıcılar darbeyi yakından takip etti. (İlgili konuya buradan ulaşılabilir) Hal böyle olunca da sosyal medyada gerek polislerin gerekse sokağa dökülen halkın kayda aldığı bir çok görüntü paylaşıldı. Tüm dünyadan gözü önünde yaşanan bu olay, hiç şüphesiz ülkemiz adına çok kritik bir önem taşıyor. Dileriz kısa zamanda tüm olan biten açıklığa kavuşturulmuş olur.

Güncelleme:

Vodafone da darbe girişimi nedeni ile tüm abonelerine ihtiyaç halinde kullanabilmeleri adına ücretsiz olarak 150 dakika konuşma ve 250MB internet tanımlandığını bir basın bülteni ile aktardı. Ayrıca Türk Telekom da 100 dakika 500 MB internet tanımlaması gerçekleştirdi.

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TheMuyu 2 yıl
Büyük bir oyun var bu işin içinde.
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yusuforhan 2 yıl IceRulez
200 asker olduğunu nereden çıkardın? Göz altına alınan çeşitli rütbelerde binlerce asker var. Kafadan rakamlar sallamayın.

Kaldı ki 200 diyelim, önceki darbelerden 27 mayıs darbesi 37 adet subay tarafından tasarlanıp uygulanmıştır ( kaynak : tr.m.wikipedia.org/...

Neden 15 temmuz ve neden saat 22 olduğunu bu yazıyı okuyarak anlayabilirsin.
cumhuriyet.com.tr/...

Millete ihanet eden rütbeli pislikler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Hiçbir suçu yokken ölen erlerimiz var ise, Allahtan rahmet diliyorum onlar için ve çok üzüldüm.

Eğer halk meydanlara inmeseydi, silahlı kuvvetler karşı karşıya gelip çok daha kanlı olaylar yaşanabilirdi.

Başkumandanımız, hükümet, muhalefet, silahlı kuvvetlerimiz ve medya genel olarak süreci çok güzel yönetti.

Allah bir daha bu millete böyle birşey yaşatmasın inşallah.
200 asker olduğunu nereden çıkardın? Göz altına alınan çeşitli rütbelerde binlerce asker var. Kafadan rakamlar sallamayın.Kaldı ki 200 diyelim, ön...
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1 Yanıt Yanıtla +127
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widf 2 yıl
"Uçtan uca şifrelemenin anlık mesajlaşma kanallarına kadar indirgenmiş olması veya böylesine kolay bir şekilde erişilebilir olmasının ne kadar mantıklı olduğu, bu konu ile ülkemizde yeniden tartışmaya açık bir hal kazanmış oldu aslında."
Ne alaka yahu, insanların mahreminin korunmasına yardımcı olacak teknolojiler ne zamandan beri sakıncalı oldu? Art niyetli kullanılabilir diye teknolojinin nimetlerinden faydalanmayalım mı?
aşırı saçma bir yorum olmuş. tartışmaya açık bişey yok.
"Uçtan uca şifrelemenin anlık mesajlaşma kanallarına kadar indirgenmiş olması veya böylesine kolay bir şekilde erişilebilir olmasının ne kadar mantıklı olduğ...
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1 Yanıt Yanıtla +92
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DH Misafiri 2 yıl
Darbe 200 askerle yapılmaz diyen arkadaşım 27 Mayıs darbesinin 37 alt subayla yapıldığını unutuyor galiba
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DH Misafiri 2 yıl
Tamam, bu Fetullah denen yobaz darbeci ve vatan haini, bunu kabul etmek lazim ama iki yil onceye kadar adamin ayaklarini yaliyan hainler hala olduklri yerdeler. Onu devleti icine sookanlari da vatan haini olarak yargilamak gerekmiyor mu?
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Lotus Expeditor 2 yıl
###################################
Whatsapp ile Komuta
-----------------------------
Şifreleme tamam(cidden mi?) ama ya arka kapılar?
bqloo.com/...
Osman DOĞAN - TRT WORLD
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

//Ayrıca bu mesajımda Osman DOĞAN hocamın hep dile getirdiği Siber Güvenlik Müsteşarlığının kurulması fikrini hatırlatmak isterim.
###################################
Cumhurbaşkanı FaceTime üzerinden Canlı Yayına Katıldı
-----------------------------------------------------------------------------
Küçük ya da büyük her ne olursa olsun, kullanılan teknoloji, ekipman her ne ise tamamının ülkenin güdümünde veya kontrolünde olmasının aslında ne kadar önemli bir güç olduğu da görülmüş oldu.
theiphonewiki.com/...
Apple Campus, Cupertino, CA 95014, Birleşik Devletler
###################################
Turkcell’den Ücretsiz İletişim Hizmeti
-------------------------------------------------- resmigazete.gov.tr/...
...
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması”
“(2) Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.”
...
Uygulanması gerekli görülmemiş olabilir ama reklam kokan hareketler bunlar. Diğer iki operatör için yine aynısı geçerli.
###################################
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NKFPK 2 yıl
Bu saatten sonra Devletin bir darbe savuşturma planı olacaktır..
Zaafiyetler ortaya çıktı....
Bundan sonra darbe yapacak olanlar veya düşünenler bu güvenlik sistemini nasıl aşarız kilit noktaları nasıl ele geçiririz diye kafa patlatacaklardır..
Hepsinden öte aşılamayacak tek güvenlik Halk desteği..
Halkın desteği ve sevğisi kesildiği an zaten darbe yapmaya gerek kalmıyor.
Bundan sonra TSK İçinde kanunsuz emir bildirileri askerlere ezberletilip okutulacak.
Şu an 15 20 yaşında olan geleceğin anne adayları kuzularını korumak adına kına yakar iken onlara tembihleri olacaktır....
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tuago 2 yıl
ozkn_s

Şimdi arkadaşlar, Burada herkes bu darbenin saçma sapan bir tiyatro olduğunu kabul ediyor. Çünkü o kadar çok izaha muhtaç çelişkiler var ki hangisinden başlasak acaba Ama ben başka bir noktaya temas edeceğim. Şimdi burada denklem kurulmuş. Darbeci fetocu saray Burada bizlere üç seçenek sunulmuş. Başka bir şansın yok.bu çakma darbenin ardından bütün millet saraya değil tam aksine muhalefete baktı. Muhalefet liderleri bu çakma darbeyi kabul etmek durumunda kaldılar.çünkü Eğer kabul etmeselerdi akparazit medya tarafından linç edileceklerdi. Darbeci fetocu saray denkleminden paylarına düşeni alacaklardı. Bu tezgahın esiri oldular ve saraya teslim oldular. Bir başka boyut Türk Silahlı Kuvvetlerinin imajı Bu konu çok hassas ama operasyonun bir kısmı da buraya yapılıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Türk polisi milletin Türk askeri ise ? Ne kadar tehlikeli bir oyuna alet oluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan bu psikolojik saldırının sebebi iktidar soytarılarının nihai hedefi rejimi değiştirmek bu yolda en büyük engel ordu. Böyle olunca bu engeli aşmak için zemin yokluyorlar. laik çağdaş sistemi hazmedemiyorlar. Soytarının biri çıkmış askere karşı yürü diyor ama kendisi köşebucak saklanıyor. Çocukları allah bilir nereye saklandı. Başbakan ise o da saklanıyor Çocuğu allah bilir hangi kumarhane de Bekir bozdağ partili partisiz tüm vatandaşlar sokağa diyor. Akparazit olmayanlar ne zamandan beri dostunuz oldu. Ne zamandır sayar sever oldunuz adam yerine koydunuz.yardım dilenir oldunuz. Son olarak bu aralar hiçbir kanalı seyretmeyin muhalif medya dahil hepsinde ağır bir hipnoz faaliyeti var, millete bu çakma darbeyi yamamak için çok yoğun bir propaganda var. Buradan tekrar sesleniyorum. Fetonun da sarayın da canı cehenneme Bizleri hipnoz edemezsin edemeyeceksin Devleti kurtarıyorum ayağı bize sökmez Pareleli temizliyorum ayağı bize hiç sökmez Döngel gayrı hocam bitsin bu hasret diyen Allah şahittir ne istediler de vermedik diyen Memleketin tertemiz evlatları dururken bu fetonun adamlarını her yere yerleştiren soytarı biz bunları unutmadık bilesin. Yok öyle yağma. Boşa çırpınma. Şimdi bu algı operasyonundan sonra gökten Cebrail ( as) inse birşey anlatamaz. Cebraili bile fetocu yapar bu şarlatanlar. Akseçmenin şarjını fullediler. İnsan yüzüne bakamayan bu seçmen şimdi bize milliyetçilik taslayacak komedi ya. Üç ayda verilen 700 şehit unutuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük PKK ayaklanması unutuldu. Bu şehirler nasıl bombalar hendekler cehennemine dönüştü unutuldu. Marmara mücahitlerine giderken bana mı sordunuz ifadesi unutuldu. Çökmüş suriye politikası mültecilere vatandaşlık hikayesi hatta vatandaşlık yetmez TOKİ ne güne duruyor garabeti unutuldu. Uyanın be kardeşim. Allah rızası için uyanın. Bu soytarı hepimizi böldü. Geldiği günden bu yana kan durmadı. İnsanlar birbirine düşmanca bakar oldu. Tekbir getirip adam keser oldu. Biz iç savaşa gidiyoruz arkadaşlar şakası yok bu işin Biz böyle değildik. Hoşgörümüz vardı. Sevgimiz vardı. Neşemiz vardı. Yaşam enerjimiz vardı. Hepsini elimizden aldı. Yok etti. Darmadağın olduk. Birimiz paralelci birimiz ergenekoncu birimiz darbeci birimiz milli irade düşmanı olduk Ama, bu soytarıya burdan sesleniyorum. Bu memlekette bir tek hain var o da sensin Bir tek hırsız var o da sensin Bir tek bölücü var o da sensin Elbet bir gün adaletin önünde hesap vereceksin. Geldiğin güne lanet Doğduğun güne lanet !


Öncelikle kendi adına konuş. "Burada herkes bu darbenin saçma sapan bir tiyatro olduğunu kabul ediyor" muş. Bunu FETÖ nün sosyal medyadaki tetikçi alçaklarından başka yaymaya çalışan yok. Uzun uzun tartışmaya da gerek yok.


Pensilvanyadaki muhteris, münafık, hain köpek, bu milletin canına kast etmiştir. Bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Bu ülkeye son kalleşliğini bu darbe girişimiyle göstermiştir.

Hoşgörümüzü,Sevgimizi, Neşemizi, Yaşam enerjimizi elimizden alan yok eden millete bunca acıyı yaşatan bu hain köpektir.

Ama, bende o hain köpeğe buradan sesleniyorum
Bu memleketteki en büyük musibet sensin.

Milletin sadakasıyla fitresi ve zekatıyla adam olup, ona ihanet eden tek hırsız var o da sensin.

Ümmetin en büyük bölücüsü sensin.

Elbet bu dünyada ve ahirette bu millete yaptığın kalleşliklerin hesabını vereceksin..

Sana ve senin peşinde koşan aynı senin gibi hain, kalleş, sinsi adamlarına lanet olsun....
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rivalry 2 yıl
Baban evden cikip gidip orda ulken icin bedenini siper ederken vurulup oldurulse, annenin ve kardesinin basina ucaklardan helikopterlerden ates acilip oracikta can verseler, tanklari durdurmak icin yollara yatip sakat kalanlar senin bir yakinin olsa, vatanini korumaya vatan gorevini yerine getirmeye giden o evlatlar senin evladin olup sirf milleti icin canlarini bedenlerini onemsemeden o kopeklere boyun eymedigi onlara kendilerini siper ettigi icin oldurulse ve ve bunu bunlari yapanlari senin karsina koysalar sen o kopeklerin uzerindeki uniformaya bakip bunlar Turk askeri diyip hic bir sey yapmaz misin yoksa bu kopekler kopekten oteye gecemez uniformalari kirleten bu millete ihanet eden vatan hainleri diyip kesinlikle TURK ASKERI olamayacagini olmiyacagini bilip yaptiklarinin hesabini mi sorarsin?
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tuago 2 yıl
FETÖ NÜN ÜNİFORMALI TERÖSİTLERİNİN WHATSAPP YAZIŞMALARI; Tamamı internette bulunabilir. Şifreli mesajlar nasıl bulunuyor diyenler olabilir. Whatsapp ve Twitter terör olaylarında bilgileri devletlere teslim ediyor, ya da panik ortamında telefonları ele geçirilmiş hainlerden bulunmuş olabilir.

Albay Müslüm Kaya:
AKOM’a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.

Albay Uzay Şahin:
Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.

Binbaşı Mehmet Karabekir:
Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.

Binbaşı Muammer Aygar:
Kuleli’de yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyoruz

Albay Müslüm Kaya:
Taksim TRT radyo polis zırhlı araçları sarmış hava desteği sürekli gaz atıyorlar. Uçak taksimde alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar Taksim radyo gaz ve çok halk var Taksim kötü.

Binbaşı Muammer Aygar:
2. Köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?

Albay Müslüm Kaya:
Uçaklar yaramış Taksim’e. Şuan sakinmiş.

Yarbay Uğur Coşkun:
Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler halka engel olmaya çalışıyor ama zor.

Binbaşı Mehmet Karabekir:
Ezin taviz yok.

Yarbay Mustafa Düzenli:
Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek. Emir budur.

Yarbay Uğur Coşkun:
Polis ve Halk birleşti. Valilikte personele teslim olçağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. Kuvvetimiz yeterli değil.

Yüzbaşı Şakir Çınar:
Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeyegiremiyoruz. Ayrıca Polis Özel Harekat çatışacağız diyormuş Jandarmaya. sivil trafiği hemen açıp çatışacağız.

Binbaşı Muammer Aygar:
1. Ve 2. Köprüye helikopter lazım. Köprüde 20- 30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. Köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım.

Binbaşı Muammer Aygar:
2. Köprüyü kaybediyoruz.

Binbaşı Muammer Aygar:
Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?

Binbaşı Muammer Aygar:
Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek.

Yüzbaşı Mehmet Türk:
66’ya polis girdi çatışıyoruz. Ölü polis var.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:
Komutanım biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Mehmet Türk tedbir al can kaybetmeyin. Ankara’dan teyit ettim.

Binbaşı Murat Çelebioğlu:
Teslim olun veya kaçın.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:
Komutanım nasıl hayatta kalabileceksiniz? 65 için de geçerli.

Albay Cemaleddin Doğan:
Benim Lüleburgazdan gönderdiğim tabur polis barikatını aşamadı. Polisler tabur komutanını tutuklamış.

Binbaşı Muammer Aygar:
Murat faaliyet iptal mi?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:
İptal komutanım.

Albay Cemaleddin Doğan:
Bir an önce yukarılardan asimetrik birşeyler yapılmalı yoksa aşağıda problem büyüyebilir.

Binbaşı Muammer Aygar:
Ayrılıyor muyuz?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:
Evet ayrılın komutanım

Albay Cemaleddin Doğan:
Kaçalım mı?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu:
Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz. ( Al Jazeera)


BUNLAR MI TÜRK ASKERİ?
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bu19ra07k 2 yıl
Darbenin yapıldıgı saatlerde banada komik gelmişti böyle darbemi olur dedim sonra olay öyle değilmiş meğer gerçekten kötü emellerin kumpasıymış olayı derinlemesine incelersek hayretler içinde kaldım
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senjido 2 yıl
washington post bile 6000'den fazla kişi tutuklandı yazdı. bizim memleketlimiz 200 kişiyle darbe yapıldı kesin oyun bu diyor.
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001ATB 2 yıl
tuago
001ATBEy büyük vatan kahramanları,Tayyibe söyleyin de bir sonraki Superman filminde size de rol ayarlasın burada ki şovunuz yetmedi çünkü.Sizi birde Hollywood gibi büyük mecralarda görmek lazım.Sosyal medya ve televizyon şovu az kalır size.Sahte kabadayılar sizi.
Tank altında ezilen, helikopter ve F-16 ile bombalanıp taranıp Ölen 208 şehit sahte kabadayı mı oluyor? şerefsiz. Fetö denilen münafık köpeğinde sizinde Allah belasını versin.... Hala tetikçilik yapmaya cüret edenler var. Savcıları göreve çağırıyoruz.

Dostum olayı üstüne alınacak kadar kahraman değilsin herhalde.Ben ne polisten ne de askerden bahsediyorum,zaten siyasi oyunların kurbanı hep onlar olmuştur,bu dünyanın her yerinde böyle.Ben kendini vatan kurtardığını zanneden,sokakta nara atan,sahte kabadayılardan bahsediyorum.
Bir şeyide unutmayın feto vatan hainiyse onu ülkenin içinde her bir noktaya yerleştiren yine demokratik yolla oy veren çok değerli ak hainlerdir.Yani siz bu örgüte yıllarca yardım yataklığın alasını yaptınız.Bana tutup ta vatan sevgisinden bahsetme,çakma milliyetçiler.Siz vatan hainin babasısınız.Ama tarih hainlikleri hiçbir zaman unutmaz.Bizde unutmayacağız emin olun...
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