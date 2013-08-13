Rocketcat Games, The Walking Dead(TV dizisi) ve Organ Trail'den(mobil oyun) ilham alarak geliştirdiği oyunu Death Road to Canada için kısa bir tanıtım videosu yayınladı.





İlham aldığı dizi ve oyundan da anlaşılacağı üzere kıyamet sonrası dünyada geçen yapım, mobil oyuncuları zombilerle dolu bir yol hikayesine ortak etmeyi planlıyor. Piksellerden oluşan bir oyun dünyasına sahip olan Death Road to Canada, izometrik sayılabilecek bir bakış açısıyla oynanıyor. Yoğun zombi saldırılarıyla karşılaşabileceğiniz yapımda yolda rastladığınız kişileri dost edinerek küçük bir grup oluşturabileceğinizi de belirtelim.





Yıl bitmeden oyuncular ile buluşacak olan yapımın ilk olarak PC sonrasında ise, iOS platformu için yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunun Android, Mac ve Linux versiyonları da geliştiricinin planları arasında yer alıyor.