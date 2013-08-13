Haber Editörü
Rocketcat Games, The Walking Dead(TV dizisi) ve Organ Trail'den(mobil oyun) ilham alarak geliştirdiği oyunu Death Road to Canada için kısa bir tanıtım videosu yayınladı.
İlham aldığı dizi ve oyundan da anlaşılacağı üzere kıyamet sonrası dünyada geçen yapım, mobil oyuncuları zombilerle dolu bir yol hikayesine ortak etmeyi planlıyor. Piksellerden oluşan bir oyun dünyasına sahip olan Death Road to Canada, izometrik sayılabilecek bir bakış açısıyla oynanıyor. Yoğun zombi saldırılarıyla karşılaşabileceğiniz yapımda yolda rastladığınız kişileri dost edinerek küçük bir grup oluşturabileceğinizi de belirtelim.
Yıl bitmeden oyuncular ile buluşacak olan yapımın ilk olarak PC sonrasında ise, iOS platformu için yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunun Android, Mac ve Linux versiyonları da geliştiricinin planları arasında yer alıyor.
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Bir miktar şeyin daha eksikliği var, mesela fazla yazı ve randomize event olunca o kadar keyif vermiyor. Araçlar çabuk bozuluyor.
15 günde kanadaya gidiyoruz ama yolun büyük bölümü yazılarla ve kısır üç dört seçenekle bitiyor.
O kadar zombi oyunu oynadım ki, aklımdaki projeyi hayata geçirebilsem multimilyoner olurdum.
Sheltered, Last Stand, Rebuild, Bu ufak oyunların da her versiyonunu bitirdim. Keşke çok güzel bi kombinasyonunu yakalasalar.
Sonuçta oyun olabildiğince başarılı. Oynayan bir şey kaybetmez.
şu projelerini anlatır mısın merak ettim.