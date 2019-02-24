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Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda

MWC 2019 etkinliğinde birden fazla model tanıtan Nokia’nın önemli silahlarından birisi de Nokia 1 Plus modeliydi. 89 Avro fiyat etiketiyle Android güncelleme garantisi sunuyor.
2 ay
2,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda

Akıllı telefon pazarında eski günlerine dönme fırsatı arayan Nokia markası için giriş seviyesi telefonlar da büyük önem taşıyor. MWC 2019 fuarında Nokia 1 modelinin devamı daha dikkat çekici bir şekilde karşımıza çıktı.

Nokia 1 Plus özellikleri ve fiyatı

Artık giriş seviyesine hitap edecek telefonların Android Go programına dahil olduğunu görüyoruz. Üreticiler güncelleme garantisi ve akıcı deneyim için Google’den destek alıyor. Nokia 1 Plus modeli de Android Go programına dahil olmuş.

Ayrıca Bkz. "5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı"

Nokia 1 Plus modelinde 5.45 inçlik 854x480 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MediaTek MT6739 yonga setinin güç verdiği telefonda 1GB/2GB RAM ve 8GB/16GB depolama kapasitesi sunulacak.

Nokia 1 Plus ilk dönem Nokia telefonlardan hatırladığımız değiştirilebilir kapaklar ile birlikte geliyor. Polikarbonat arka gövdeye bu kapaklar kolay bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Bununla birlikte batarya ile kapak arasında ekstra bir katman daha var.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 2500mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş. Android 9.0 Go işletim sistemli Nokia 1 Plus modeli 1GB RAM/8GB depolama kapasitesi 89 Avro, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi 99 Avro şeklinde piyasaya çıkacak.

 

https://www.androidauthority.com/nokia-4-2-nokia-3-2-nokia-1-plus-nokia-210-957301/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 2 ay en beğenilen
Sayın editörler, sürekli dile getiriyoruz, lütfen dinleyin artık. Haber yazarken 1 dakikalık emek gösterip video ile destekleyin makaleleri. Sevgiler..
Bu arada Lumia ailesini anımsattı bayağı


Sayın editörler, sürekli dile getiriyoruz, lütfen dinleyin artık. Haber yazarken 1 dakikalık emek gösterip video ile destekleyin makaleleri. Sevgiler..Bu ...
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astegon 2 ay
Aşırı giriş seviyesi bir cihaz olmuş bu. MT işlemci kullanmasına takmadım da. Oha ilkokul çocukları bile yüzüne bakmaz bu cihazların artık.
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ipli jeton 2 ay
5,45" te 854*480 çok az kalıyor. Hiç değilse 1280*720 olsaydı, o da olamıyorsa 960*540 falan olmalıydı.
İşlemcisinin mediatek olması zaten tercih listesinden elemek için başlı başına bir neden. Bari ekranı bir şeye benzeyeydi.
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scorpion20 2 ay
lumia değil mi o?
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DH Misafiri 2 ay
oha lumia sandım
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Bay H 2 ay
Lumia 720 ye çok benziyor be

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Mellkor 2 ay
Gene mi değişen kapak
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teknokaptan 2 ay
Yurt dışından alsanız 600 kusur TL İmei ücreti ödemek gerekir onun İçin yırt dışından almak mantıklı olmayacak
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hamza5806 2 ay
Fiyata bak beleş anasini satayim 89 euroya zamaninin galaxy s3u gibi bir sey ooohh
Bizde ergiyle vergiyle 1000tlyi bulur
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Biyturs_OnSr 2 ay en beğenilen
Sayın editörler, sürekli dile getiriyoruz, lütfen dinleyin artık. Haber yazarken 1 dakikalık emek gösterip video ile destekleyin makaleleri. Sevgiler..
Bu arada Lumia ailesini anımsattı bayağı


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