Dell, 12 ve 14-inç ekran boyutlarına sahip Latitude 7000 serisi yeni Ultrabook modellerini duyurdu

Intel’in yeni nesil Haswell işlemcileri doğrultusunda bilgisayar modellerini yenilemeye devam eden firmalardan Dell, 12 ve 14-inç ekran boyutlarına sahip Latitude 7000 ( E7240 ve E7440) serisi Ultrabook modellerini duyurdu.

İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda duyurulan modellerden Latitude E7240, 12.5-inç 1366 x 768 piksel bir ekran ile karışımıza geliyor. Teknik olarak 1.7 GHz Intel Core i3-4010U işlemciye, 4GB RAM miktarına, 128 GB SSD depolama birimine, 802.11b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine ve 31Whr batarya ile hazırlanan bilgisayar, ayrıca 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, WiMAX, HSPA+, LTE mobil bağlantı imkanları ve 42Whr batarya seçeneğiyle de satın alınabiliyor.





Dell tarafından duyurulan Latitude E7440 modeli ise üzerinde 14-inç 1366 x 768 piksel ekran barındırıyor. Teknik olarak Intel Core i3-4010U işlemcinin, 4GB RAM miktarının ve 320GB HDD depolama birimimin tercih edildiği Ultrabook, gücünü 34Whr bataryadan alıyor ve daha sonra 45Whr gücünde bir bataryanın ve 1920 x 1080 piksel dokunmatik olmayan farklı bir ekran seçeneğinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.

Tanıtılan modellerden Dell Latitude E7240 1170$, Latitude E7440 ise 1050$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.





http://liliputing.com/2013/08/dell-launches-12-14-inch-latitude-d7000-series-ultrabooks-with-haswell.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Liliputing+%28Liliputing%29