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Dell, 12 ve 14-inç ekran boyutlarına sahip Latitude 7000 serisi yeni Ultrabook modellerini duyurdu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 12 ve 14-inç ekran boyutlarına sahip Latitude 7000 serisi yeni Ultrabook modellerini duyurdu
Intel’in yeni nesil Haswell işlemcileri doğrultusunda bilgisayar modellerini yenilemeye devam eden firmalardan Dell, 12 ve 14-inç ekran boyutlarına sahip Latitude 7000 ( E7240 ve E7440) serisi Ultrabook modellerini duyurdu.
İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda duyurulan modellerden Latitude E7240, 12.5-inç 1366 x 768 piksel bir ekran ile karışımıza geliyor. Teknik olarak 1.7 GHz Intel Core i3-4010U işlemciye, 4GB RAM miktarına, 128 GB SSD depolama birimine, 802.11b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine ve 31Whr batarya ile hazırlanan bilgisayar, ayrıca 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, WiMAX, HSPA+, LTE mobil bağlantı imkanları ve 42Whr batarya seçeneğiyle de satın alınabiliyor. 

Dell tarafından duyurulan Latitude E7440 modeli ise üzerinde 14-inç 1366 x 768 piksel ekran barındırıyor. Teknik olarak Intel Core i3-4010U işlemcinin, 4GB RAM miktarının ve 320GB HDD depolama birimimin tercih edildiği Ultrabook, gücünü 34Whr bataryadan alıyor ve daha sonra 45Whr gücünde bir bataryanın ve 1920 x 1080 piksel dokunmatik olmayan farklı bir ekran seçeneğinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.
Tanıtılan modellerden Dell Latitude E7240 1170$, Latitude E7440 ise 1050$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.


http://liliputing.com/2013/08/dell-launches-12-14-inch-latitude-d7000-series-ultrabooks-with-haswell.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Liliputing+%28Liliputing%29 Yorum Yaz
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Fear of the Dark 5 yıl
Bu dell kafayı yemiş herhalde o fiyata yeni nesil Macbook Air satılıyor.
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crossmatch 5 yıl
Bu dell in ucuz bişi sattığını görmedim.
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DraGonS 5 yıl
Arkadaş bu dizüstü bilgisayarlardaki bu çözünürlük sıkıntısı nedir? Afedersiniz gıçı kıytırık bir 10" tablet bile (ipad felanda değil bildiğin Ainol çin işi tablet) FULL HD çözünürlük verirken bu dizüstü bilgisayarlarda 1366X768 pixel dayatması nedir? Bedava felanmı buluyorlar bu paneli? Teknoloji marketlerine bakıyorum FULL HD dizüstü bilgisayarların listesine hepsi 2200+ TL den başlıyor ve 1000 tane Dizüstünün 20 tanesi sadece FULL HD ekran sahibi bilgisayarlar.


Dizüstü bilgisayarlardaki teknoloji gelişimi durma noktasına geldi.



Burada gene iş intel'e düşüyor. Günlük işlerini yapan son kullanıcı artık mobile kayıyor. Daha ucuz ve kullanımı kolay. Intel ise ultrabook segmenti ile dokunmatik paneli zoraki koydurup PC platformunu öldürmek istemiyor ama fiyatlarda düzgün bir indirimede gitmedi. 50 yaşındaki annem bile "Olum bırak o bilgisayarı bi tablet al" diyorsa PC üreticileri veya PC bileşeni üreticilerinin bu konuda önlemler alması gerektiği düşüncesindeyim.

Niye çözünürlük direttim diye sorulursada şunu söyleyebilirim ki. Bilgisayar yazılımı veya tasarımı ile uğraşanlar bilirler ki O kod ekranı veya grafik ekrana sığmadan yarım yarım iş yaptığınızda işinizin tümünü görmeniz zorlaşır.
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mk2kill 5 yıl
telefonlar bile yavaşdan full hd ye geçmişken 14"ekranda bu çözünürlükler şaka gibi.
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