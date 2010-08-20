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Dell 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl
10,8b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yıla göre %22, genel tahminlere göreyse 300 milyon dolar artış ile 15.5 milyar dolar gelir açıklayan Amerika merkezli firmanın net kârı ise %15 artış ile 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Finansal sonuçlara bakıldığında Dell'in Tüketici Bölümü, kurum içerisinde gelir elde edemeyen tek operasyon olarak göze çarparken, Kurumsal Birim, Kamu-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bölümleri ise sırasıyla %38, %21 ve %25'lik gelir artışı elde ederek ile Tüketici Bölümü'nün durgunluğunu kompanse etmiş gibi görünüyorlar.

Dell içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek için sezonsal iyileştirmelere bağlı olarak bir miktar daha yüksek satış hedefliyor.


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