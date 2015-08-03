Dell, Avrupa'daki ilk Nesnelerin İnterneti laboratuvarını açtı

Geleceğin teknolojisi olarak bakılan "Nesnelerin İnterneti"ne yatırımlar devam ediyor. ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell yalnızca Nesnelerin İnterneti (IoT) üzerinde çalışması için ikinci laboratuvarını açtı.

İlk laboratuvar bir başka ABD'li ortak Intel ile işbirliği yapılarak California eyaleti Santa Clara kentinde, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde açılmıştı. İrlanda’nın Limerick kentinde açılan yeni laboratuvar ise Avrupa'da bu konuda yapılan ilk girişim. Yazılım, donanım ve hizmet konusunda tamamen IoT üzerinde yoğunlaşacak yeni laboratuvar Avrupa'lı müşterileri hedef almayı amaçlıyor.

Dell Türkiye Müdürü Direm Duru ise konuyla ilgili "Günümüzün IoT çözümlerini uygulamaya koymak çok zaman alıyor. Aynı zamanda, çözümlerin karmaşık ve kapalı tasarımları var. Bütün bunlar risk ve maliyetleri arttırıyor." dedi. Ayrıca bu girişimler ile birlikte IoT çözümlerinin kolaylaştırılması ve genişletilmesinin amaçlandığı da belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği hakkında yapılan araştırmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.