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Dell, Avrupa'daki ilk Nesnelerin İnterneti laboratuvarını açtı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Dell, Avrupa'daki ilk Nesnelerin İnterneti laboratuvarını açtı
 
Geleceğin teknolojisi olarak bakılan "Nesnelerin İnterneti"ne yatırımlar devam ediyor. ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell yalnızca Nesnelerin İnterneti (IoT) üzerinde çalışması için ikinci laboratuvarını açtı.
İlk laboratuvar bir başka ABD'li ortak Intel ile işbirliği yapılarak California eyaleti Santa Clara kentinde, geçtiğimiz yılın son dönemlerinde açılmıştı. İrlanda’nın Limerick kentinde açılan yeni laboratuvar ise Avrupa'da bu konuda yapılan ilk girişim. Yazılım, donanım ve hizmet konusunda tamamen IoT üzerinde yoğunlaşacak yeni laboratuvar Avrupa'lı müşterileri hedef almayı amaçlıyor.
Dell Türkiye Müdürü Direm Duru ise konuyla ilgili "Günümüzün IoT çözümlerini uygulamaya koymak çok zaman alıyor. Aynı zamanda, çözümlerin karmaşık ve kapalı tasarımları var. Bütün bunlar risk ve maliyetleri arttırıyor." dedi. Ayrıca bu girişimler ile birlikte IoT çözümlerinin kolaylaştırılması ve genişletilmesinin amaçlandığı da belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız Nesnelerin İnterneti'nin güvenliği hakkında yapılan araştırmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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personalcomputer 4 yıl
IoT'la çamaşır makinesiyle e-posta atmak amaçlanmıyor büyük ihtimalle. Sorun çıktığında geribildirimin sağlanması ve sistemler arası koordinasyon amacı olabilir.
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sybercomp 4 yıl
Böyle saçma haber olabilir mi yahu konu hakkında bilgi vermeden haber yapmışlar nedir bu şey bilen yok.
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fuujitsu 4 yıl
Tost makinesinden internete falan mi giricez
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NDT Man 4 yıl
Birisi beni tam olarak aydınlatabilir mi nesnelerin interneti derken nasıl bişey bu internet.
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clopin 4 yıl NDT Man
NDT Man
Birisi beni tam olarak aydınlatabilir mi nesnelerin interneti derken nasıl bişey bu internet.

sen nasıl faceden arkadaşlarının paylaşımlarını görüp iletişime geçebiliyorsan evdeki buzdolabıda fırına mesaj gönderip hey dostum etleri teslim ettim sana dogru geliyor ısınmaya başla ayrıca bulaşık makinasınada haber ver zor bir bulaşık onu bekliyor
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savasserter 4 yıl
Bu işin geleceği çok parlak, erken kalkan yol alır.
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udede 4 yıl savasserter
savasserter

Bu işin geleceği çok parlak, erken kalkan yol alır.

haklısın usta...

peki biz buna şimiden nasıl yatırım yapmalıyız küçük küçük nasıl bi yol izlemeli nelere yönelmeliyiz bunu konuşmak daha anlamlı!!
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kadirirdem 4 yıl
tebrikler dell ....
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