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Dell Project Ophelia, önümüzdeki yaz 100$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell Project Ophelia, önümüzdeki yaz 100$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkabilir
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell, gelen son bilgilere göre Project Ophelia isimli ufak boyutlu Android bilgisayarını önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkartabilir.
USB bellek boyutlarında ve şimdilik Project Ophelia ismiyle anılan Android bilgisayar, bağlandığı televizyonlara Android işletim sisteminin imkanlarını getirebiliyor ya da düşük bütçeli işletmeler için uygun fiyatlı iş istasyonu görevi görebiliyor. Çin merkezli firmalardan birçok benzerini gördüğümüz Project Ophelia, Dell'in Wyse PocketCloud yazılımı üzerinden uzak masaüstü bağlantıları yapılmasına izin verebiliyor. MHL desteği sayesinde televizyon modelleri üzerinde ekstra enerji ihtiyacı olmadan çalışabilecek model, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği yanında Bluetooth üzerinden klavye ve fare kullanıma da izin verebilecek.
Dell tarafından Haziran ayında 100$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı söylenen Project Ophelia'nın, teknik ayrıntıları henüz belli olmuş değil.

http://www.pcworld.com/article/2039030/dells-thumb-pc-project-ophelia-to-ship-in-july.html Yorum Yaz
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
gokooo
Gözlük ne alaka?

boyut kıyaslanması için konmuş sanırım.
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Rubisco 6 yıl
Haberi gören de gözlükle kullanılacak faln gibi bişeyler düşünmüştür bence. Müşteri çekmek için iyi yöntem tabi ://
Piyasa zaten Android zımbırtılarla dolu. Dell'in yapacağı ne, iyi ama piyasadan fazla ayrılamayan bi donanım alacak, onun üstünde yine diğerleri gibi Android kurulu olacak.
Ucuz olmayacaktır bana göre. Güzel olmuş demek için de yapacakları tek bişey var, yazılım altyapısının kesinlikle sorunsuz işlemesi. Bu Android sticklerin öyle veya böyle mutlaka sorunlu yanları var. Sorunsuz yazılım olursa ve fiyatı yüksek olmazsa belki bi miktar talep görür.
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interwap 6 yıl
Piyasanın hakimi Çinliler. :)
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efe7182 6 yıl
Bu tarz ama daha kucuk bir alet akilsiz cep telefonlari icinde yapilsa
Mesela donanimi guclu bada sistemli yada smybian bir cihaza takilip android sistemi kullanilsa nasil olur acaba?
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
gokooo
Gözlük ne alaka?

boyut kıyaslanması için konmuş sanırım.
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gokooo 6 yıl
Gözlük ne alaka?
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