Dell Project Ophelia, önümüzdeki yaz 100$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkabilir

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell, gelen son bilgilere göre Project Ophelia isimli ufak boyutlu Android bilgisayarını önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkartabilir.

USB bellek boyutlarında ve şimdilik Project Ophelia ismiyle anılan Android bilgisayar, bağlandığı televizyonlara Android işletim sisteminin imkanlarını getirebiliyor ya da düşük bütçeli işletmeler için uygun fiyatlı iş istasyonu görevi görebiliyor. Çin merkezli firmalardan birçok benzerini gördüğümüz Project Ophelia, Dell'in Wyse PocketCloud yazılımı üzerinden uzak masaüstü bağlantıları yapılmasına izin verebiliyor. MHL desteği sayesinde televizyon modelleri üzerinde ekstra enerji ihtiyacı olmadan çalışabilecek model, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği yanında Bluetooth üzerinden klavye ve fare kullanıma da izin verebilecek.

Dell tarafından Haziran ayında 100$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı söylenen Project Ophelia'nın, teknik ayrıntıları henüz belli olmuş değil.

http://www.pcworld.com/article/2039030/dells-thumb-pc-project-ophelia-to-ship-in-july.html