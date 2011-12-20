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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Streak Pro 101DL modeli Baidu'nun ilk Yi telefonu olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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450 milyonu aşkın internet kullanıcısıyla pek çok ülke nüfusunu bile geride bırakan Çin bu bakımdan potansiyel bir yatırım merkezi haline geldi. Ancak bazı yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle Google, Facebook, Twitter gibi firmalar bu ülkeye giremiyor. Bunun yerine yerel firmalar büyük yatırımlarla kaynakları ülke içerisinde tutmaya çalışıyor.

Google’ın yasaklı olması nedeniyle ülkenin en büyük arama motoru olan Baidu, yine kendi imzasını taşıyan mobil bir işletim sistemiyle pazara adım atmıştı. “Yi” adını alan işletim sistemi kolaylık anlamına geliyor. 

Baidu’nun Yi taşıyan ilk akıllı telefon modeli için Dell ile görüşmeler yaptığını daha önce duyurmuştuk. Görüşmeler sonunda Çin’in ilk Yi’li akıllı telefon modelinin Streak Pro 101DL olacağı ortaya çıktı.

Streak Pro 101DL modeli aslında Android yüklü olarak Japonya’da Softbank operatörü tarafından dağıtılıyor. ABD’de ise yine Federal Haberleşme Komisyonu - FCC onayından geçti ve bu ülkede de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’de de Yi işletim sistemi yüklü olarak tüketiciyle buluşacak.

Streak Pro 101DL modelinin temel özellikleri 4.3 inçlik 960 x 540 çözünürlüğe sahip qHD dokunmatik kapasitif Gorilla Glass Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemci, 8MP CMOS arka kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, 8GB ROM ve microSD girişi şeklinde belirtilmiş.

Telefon yarın Çin’de satışa sunulacak. Fiyatı ise yaklaşık olarak 475$ dolayında.

Baidu’nun Yi işletim sistemi Android çekirdeğini temel alıyor ancak diğer tüm uygulamalar firmanın kendisi tarafından geliştirildi. Yi’nin en önemli özelliği açılışta ilk olarak bir arama kutusu ekrana getirmesi ve diğer uygulamaların arka planda yüklenmeye devam etmesi. Yi bu açıdan en hızlı açılan işletim sistemi olduğunu iddia ediyor. 

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RevyMan 7 yıl
Arayüz güldürdü .
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JohnLord 7 yıl
Ama Bir İphone4S OLAMAZ
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haymatloshan 7 yıl
HP bir karar veremedi tam olarak ne yapacağına : ) güzel çalışma
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samedseymen 7 yıl
arayüz ilginç miui romla gelecek galiba :D
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SeKSandDoRT 7 yıl
Dell de ne yaptigini bilmiyor, bi yandan sonlandiriyor, bi yandan yeniden baslatiyor, sozde yoluna microsoftla devam edecekti, mini 5 ve 7 modellerin uretimini durdurdu, bence butun bu dedikodular safsatadan ibaret, hicbir seyi bitirdigi veya sonlandirdigi yok, urunun biraz satisi dusunce sonlandirdim diyor urune olan potansiyel ilgiliyi derhal almaya sevk ediyor, sattikca da daha cok uretiyor, ve bu boyle devam ediyor, hicbir seyi bitirdigi yada sonlandirdigina inanmiyorum...
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Renji Abarai 7 yıl
Hayırlsı özellikleri çok iyi ekran boyutuda ele gelicek şekilde 5.3'' falan değil gelsinde bakalım inceliyelim
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