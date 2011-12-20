Dell Streak Pro 101DL modeli Baidu'nun ilk Yi telefonu olacak

450 milyonu aşkın internet kullanıcısıyla pek çok ülke nüfusunu bile geride bırakan Çin bu bakımdan potansiyel bir yatırım merkezi haline geldi. Ancak bazı yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle Google, Facebook, Twitter gibi firmalar bu ülkeye giremiyor. Bunun yerine yerel firmalar büyük yatırımlarla kaynakları ülke içerisinde tutmaya çalışıyor.





Google’ın yasaklı olması nedeniyle ülkenin en büyük arama motoru olan Baidu, yine kendi imzasını taşıyan mobil bir işletim sistemiyle pazara adım atmıştı. “Yi” adını alan işletim sistemi kolaylık anlamına geliyor.





Baidu’nun Yi taşıyan ilk akıllı telefon modeli için Dell ile görüşmeler yaptığını daha önce duyurmuştuk. Görüşmeler sonunda Çin’in ilk Yi’li akıllı telefon modelinin Streak Pro 101DL olacağı ortaya çıktı.





Streak Pro 101DL modeli aslında Android yüklü olarak Japonya’da Softbank operatörü tarafından dağıtılıyor. ABD’de ise yine Federal Haberleşme Komisyonu - FCC onayından geçti ve bu ülkede de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’de de Yi işletim sistemi yüklü olarak tüketiciyle buluşacak.





Streak Pro 101DL modelinin temel özellikleri 4.3 inçlik 960 x 540 çözünürlüğe sahip qHD dokunmatik kapasitif Gorilla Glass Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemci, 8MP CMOS arka kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, 8GB ROM ve microSD girişi şeklinde belirtilmiş.





Telefon yarın Çin’de satışa sunulacak. Fiyatı ise yaklaşık olarak 475$ dolayında.





Baidu’nun Yi işletim sistemi Android çekirdeğini temel alıyor ancak diğer tüm uygulamalar firmanın kendisi tarafından geliştirildi. Yi’nin en önemli özelliği açılışta ilk olarak bir arama kutusu ekrana getirmesi ve diğer uygulamaların arka planda yüklenmeye devam etmesi. Yi bu açıdan en hızlı açılan işletim sistemi olduğunu iddia ediyor.