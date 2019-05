Dell, Türkiye’de ProSupport hizmetine başlıyor

Dell, bilgisayar ve tabletler için sunduğu eşsiz ProSupport Plus destek servisinin artık aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 33 ülkede daha tüketicilerle buluşacağını açıkladı. Dell, son kullanıcı sistemlerinde sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi konusunda SupportAssist teknolojisini kullanarak proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek sunuyor. Eksiksiz destek çözümü ise müşterilerin en az çabayla en yüksek düzeyde desteği alabileceği şekilde tasarlandı.

Donanım ve yazılım konularında derin uzmanlığa sahip ProSupport mühendislerine 7/24 erişim

Dell’in SupportAssist izleme teknolojisiyle3 sağlanan proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek

Dell’in TechDirect portalı, mobil uygulama veya API üzerinden self servis olay yönetimi ve parça gönderimi

Donanım yatırımlarını korumak için düşme, dökülme ve elektrik dalgalanmalarına karşı garanti kapsamı

Veri kontrolü sağlamak için değiştirildikten sonra sabit sürücünün kullanıcıda kalması4

Tek sorumlu olarak hizmet veren ve 1000 veya üzeri ProSupport Plus sistemine sahip müşterilere aylık rapor sunan özel Teknik Müşteri Yöneticisi

www.dell.com/prosupportplus

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, "Dell, son kullanıcı sistemlerine yönelik proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek servisiyle destek modelinde devrim yaratıyor," dedi. "ProSupport Plus, Dell tarihinde en hızlı ilerleme kaydeden servis olarak öne çıkıyor. Müşteriler ve iş ortakları sorunların çok daha hızlı çözümlenmesinin yanı sıra tümüyle önlenmesi konusundaki değeri açıkça görebiliyor. Bu servisi ve servisi mümkün kılan teknolojiyi Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."ProSupport Plus, sorunları oluşmadan önce önlemek ve oluştuklarında hızla çözmek için müşterilerin ve kanal ortaklarının ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir paket içerisinde sunuyor:Kapsamın bu şekilde genişletilmesi sayesinde ProSupport Plus servisi artık Türkiye’de Dell Latitude, OptiPlex, Precision, Vostro, XPS, Venue ve Chromebook ürünleri için de sunulacak.