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Dell, Türkiye’de ProSupport hizmetine başlıyor

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra tabletleri de kapsayan Dell ProSupport hizmeti, kullanıcı hataları da dahil her şey içinde bir uzman desteği sunmayı vadediyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dell, bilgisayar ve tabletler için sunduğu eşsiz ProSupport Plus destek servisinin artık aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 33 ülkede daha tüketicilerle buluşacağını açıkladı. Dell, son kullanıcı sistemlerinde sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi konusunda SupportAssist teknolojisini kullanarak proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek sunuyor. Eksiksiz destek çözümü ise müşterilerin en az çabayla en yüksek düzeyde desteği alabileceği şekilde tasarlandı.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, "Dell, son kullanıcı sistemlerine yönelik proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek servisiyle destek modelinde devrim yaratıyor," dedi. "ProSupport Plus, Dell tarihinde en hızlı ilerleme kaydeden servis olarak öne çıkıyor. Müşteriler ve iş ortakları sorunların çok daha hızlı çözümlenmesinin yanı sıra tümüyle önlenmesi konusundaki değeri açıkça görebiliyor. Bu servisi ve servisi mümkün kılan teknolojiyi Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

ProSupport Plus, sorunları oluşmadan önce önlemek ve oluştuklarında hızla çözmek için müşterilerin ve kanal ortaklarının ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir paket içerisinde sunuyor:
  • Donanım ve yazılım konularında derin uzmanlığa sahip ProSupport mühendislerine 7/24 erişim 
  • Dell’in SupportAssist izleme teknolojisiyle3 sağlanan proaktif ve tahmine dayalı otomatik destek
  • Dell’in TechDirect portalı, mobil uygulama veya API üzerinden self servis olay yönetimi ve parça gönderimi
  • Donanım yatırımlarını korumak için düşme, dökülme ve elektrik dalgalanmalarına karşı garanti kapsamı
  • Veri kontrolü sağlamak için değiştirildikten sonra sabit sürücünün kullanıcıda kalması4
  • Tek sorumlu olarak hizmet veren ve 1000 veya üzeri ProSupport Plus sistemine sahip müşterilere aylık rapor sunan özel Teknik Müşteri Yöneticisi
Kapsamın bu şekilde genişletilmesi sayesinde ProSupport Plus servisi artık Türkiye’de Dell Latitude, OptiPlex, Precision, Vostro, XPS, Venue ve Chromebook ürünleri için de sunulacak.
www.dell.com/prosupportplus Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Sen Türkiye'ye Alienware getiriyor musun onu de...
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mertsat24 3 yıl
Tüm modellere bu desteği verseydiniz bari
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zengier 3 yıl
optiplex 3020mt icin destek almaya calistik, adamlara dert anlatamadik. bakin hdd bozuk, sizin testlerinizde sorun yok gosteriyor ancak sistemi kurunca sapitiyor .. kabul ettiremedik .. bilgsayarin uzerinde gelen hdd test den geciyorsa bizi yapamayiz dediler.. sizinle mi ugrascam diyip gidip hdd aldim mecburen.. bir sonraki partide fujitsu siemens tercih ettim. ayni hdd sorunu onlarda da cikti . telefon ettim; hdd yi gonderin yenisini gonderelim dediler.
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kissmorning 3 yıl
pro supportta inspirion yine devre dışı bırakılmış.Bu dell adam olmaz
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JoeyBane 3 yıl
Precision kullanicisi olarak Dell firmasindan cok memnunum
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TearsForFears 3 yıl
Maddeler çok güzelmiş umarım eksiksiz uygulanır.
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Sen Türkiye'ye Alienware getiriyor musun onu de...
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