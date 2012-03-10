Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, Windows 8 ile iş dünyasına hitap edecek tabletler üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, yıl sonundaki çıkış tarihine doğru geri sayımına devam ederken, özellikle tablet firmalarının Windows 8 ile çıkış yapma yönünde çalışmaları devam ediyor.

Bir süredir tablet konusunda geri planda kalmayı tercih eden Dell firması, Windows 8 ile hem bireysel hem de iş dünyasına hitap edecek tabletler üretme peşinde.

24 saat içinde 1 milyon indirme sayısını geçen Windows 8 tüketici önizleme sürümü Dell firmasını iş dünyasında iPad'e karşı sıkı bir rekabete girmesi konusunda cesaretlendiriyor. 

Bloomberg'e konuşan tepe yöneticisi Michael Dell, Windows 8 tabletlere olan ilginin şimdiden büyümeye başladığını, tüm Windows uygulamalarını çalıştıran güvenli bir Windows 8 tabletin pazar açısından çok cazip olacağını açıkladı. Office uygulamalarını çalıştıran ve iş ağlarına bağlanabilen bir tablet ile, böylece Dell'in iş dünyasında önemli bir pay elde etmesi de mümkün olacak.

Forrester Research firmasının analizine göre Apple iş dünyasını hedefleyen 10 milyar dolarlık iPad satışına ulaşmış durumda. Geleneksel işletmeler Microsoft'un ürünlerini tercih ediyor ancak tablet cihazlarının eksikliği iPad'e büyük bir hareket alanı bırakıyor. Android tabletler de bu pazarda oldukça zayıf.

Dell Asya başkanı Amit Midha ise, bölgesinde Windows 8 ile tablet pazarını ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Dell laptop ve masaüstü ürünleri Windows 8 çıkışı ile birlikte hızlı bir şekilde raflara çıkacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Húrin 7 yıl
Pazara Windows'unda girmesiyle çok net bi şekilde android git gide zayıflar ve tabletten silinir.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slapert 7 yıl Húrin
Elenhaire

Pazara Windows'unda girmesiyle çok net bi şekilde android git gide zayıflar ve tabletten silinir.

hah hah hah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Evet Dell bayadır arka planda kaldı demekki Windows 8'in çıkışı ile birlikte sağlam bir atılım yapıcak belki bu daha iyio olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
En kısa zamanda piyasaya çıksa Windows 8'li tabletler,daha işlevsel görüyorum bu platformu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
en iyi cross platform kazanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 7 yıl
Umarım gelecek olan W8'lerde kişiselleştirmede geleneksel başlat menüsü seçeneği bulunur. Metro arayüzüne bir şey demiyorum dokunmatik ekranlarda çok işlevsel olabilir ama mouse ile çok uğraştırıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thomassee 7 yıl
Tablet tek başınayken Metro UI,bir dock ve mousela geleneksel windows arayüzünü iyi bir pil yönetimiyle birleştirirse çok iyi iş yapar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
windows 8 başarılı olursa bende mobilde geçebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Windows destekli tabletler baya iş yapıcaktır hatta direk kullancısı bile olabilirim fakat şu var sistem olarka bire bir pc dekini kullanılırsa pek ilgi cekmek cok fazla özelliklik ve ek ayrıntılar eklemeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rustoocas 7 yıl
Windows 8 ile birlikte büyük ölçekli şirketlere mobil cihazlar anlamında iOS ve Android'e karşı atak yapma şansı doğdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3079 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dell ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Sony PSVITA video inceleme 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -17- 7 yıl 1e1:Haber - 09 Mart/2012 "İzleyeni Mutlu Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme 7 yıl Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme 7 yıl Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim