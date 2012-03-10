Dell, Windows 8 ile iş dünyasına hitap edecek tabletler üzerinde çalışıyor

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, yıl sonundaki çıkış tarihine doğru geri sayımına devam ederken, özellikle tablet firmalarının Windows 8 ile çıkış yapma yönünde çalışmaları devam ediyor.





Bir süredir tablet konusunda geri planda kalmayı tercih eden Dell firması, Windows 8 ile hem bireysel hem de iş dünyasına hitap edecek tabletler üretme peşinde.





24 saat içinde 1 milyon indirme sayısını geçen Windows 8 tüketici önizleme sürümü Dell firmasını iş dünyasında iPad'e karşı sıkı bir rekabete girmesi konusunda cesaretlendiriyor.





Bloomberg'e konuşan tepe yöneticisi Michael Dell, Windows 8 tabletlere olan ilginin şimdiden büyümeye başladığını, tüm Windows uygulamalarını çalıştıran güvenli bir Windows 8 tabletin pazar açısından çok cazip olacağını açıkladı. Office uygulamalarını çalıştıran ve iş ağlarına bağlanabilen bir tablet ile, böylece Dell'in iş dünyasında önemli bir pay elde etmesi de mümkün olacak.





Forrester Research firmasının analizine göre Apple iş dünyasını hedefleyen 10 milyar dolarlık iPad satışına ulaşmış durumda. Geleneksel işletmeler Microsoft'un ürünlerini tercih ediyor ancak tablet cihazlarının eksikliği iPad'e büyük bir hareket alanı bırakıyor. Android tabletler de bu pazarda oldukça zayıf.





Dell Asya başkanı Amit Midha ise, bölgesinde Windows 8 ile tablet pazarını ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Dell laptop ve masaüstü ürünleri Windows 8 çıkışı ile birlikte hızlı bir şekilde raflara çıkacak.