Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, XPS 13 ve XPS15 dizüstü bilgisayar modellerini Haswell işlemciler ile güncelledi

5 yıl
1,1b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell, XPS 13 ve XPS15 dizüstü bilgisayar modellerini Haswell işlemciler ile güncelledi

Önemli bilgisayar üreticilerinden Dell, XPS 13 ve XPS15 isimli dizüstü bilgisayar modelleri güncelledi, ayrıca geçtiğimiz Computex fuarında tanıttığı XPS 11 modelini detaylandırdı.
Mobil durumda bile yüksek performans isteyen kullanıcılar için hazırlanan XPS 13 ve XPS15, güncellenen yapıları ile Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3, i5 ve i7, Dell XPS 11 ise Core i3 ve i5 işlemciler ile geliyor. XPS 11 Ultrabook modelinde 11.6-inç 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde geriye doğru katlanabilir bir dokunmatik ekran (Corning Gorilla Glass NBT cam), 4GB RAM ve Intel HD 4200 grafik birimi, XPS 13 modelinde 13.3-inç Full HD yani 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, 4GB / 8GB RAM ve Intel HD 4400 grafik birimi, XPS 15 modelinde ise 15.6-inç Quad HD+ 3200 x 1800 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip IGZO tabanlı dokunmatik panel ve 8GB RAM ile Nvidia grafik birimi kullanan Dell, depolama tarafında ise ürünleri 512GB'a kadar arttırılabilir SSD ve 1TB'a kadar arttırılabilir HDD seçenekleri ile hazırlamış durumda. Oldukça şık gövde yapılarıyla güzel görünen bilgisayarlar, Wi-Fi, Bluetooth, Intel Widi, NFC gibi kablosuz ve USB 3.0, DisplayPort gibi kablolu bağlantı teknolojilerini de çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bünyelerinde barındırıyorlar.
Taşınabilirlik noktasında oldukça başarılı bir çözüm sunabilen dizüstü bilgisayar modellerinden XPS 11 1.1 Kg, XPS 13 1.3 Kg ve XPS 15 2 Kg ağırlığa sahip. Genel olarak her türlü işlem için üst seviye performans vaat eden bilgisayarlardan Dell XPS 11 ve XPS 13 1000$, XPS 15 ise 1500$'den başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım ayında satışa çıkıyorlar.


http://www.engadget.com/2013/10/02/dell-xps-13-15-refreshed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratsumru 5 yıl
fiyatlarıda yazıverseydiniz :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl muratsumru
muratsumru

fiyatlarıda yazıverseydiniz :)

Yazıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Google Nexus 7 (2013) video inceleme "Daha ince, daha hafif ve çok daha hızlı" 5 yıl Nokia Lumia 1020'yi kutusundan çıkarıyoruz 5 yıl OCZ Vertex 450 256GB SSD Video İnceleme 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00 "Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor sizden gelen sorulara cevap veriyoruz." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim