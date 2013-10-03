Dell, XPS 13 ve XPS15 dizüstü bilgisayar modellerini Haswell işlemciler ile güncelledi





Önemli bilgisayar üreticilerinden Dell, XPS 13 ve XPS15 isimli dizüstü bilgisayar modelleri güncelledi, ayrıca geçtiğimiz Computex fuarında tanıttığı XPS 11 modelini detaylandırdı.

Mobil durumda bile yüksek performans isteyen kullanıcılar için hazırlanan XPS 13 ve XPS15, güncellenen yapıları ile Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3, i5 ve i7, Dell XPS 11 ise Core i3 ve i5 işlemciler ile geliyor. XPS 11 Ultrabook modelinde 11.6-inç 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde geriye doğru katlanabilir bir dokunmatik ekran (Corning Gorilla Glass NBT cam), 4GB RAM ve Intel HD 4200 grafik birimi, XPS 13 modelinde 13.3-inç Full HD yani 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, 4GB / 8GB RAM ve Intel HD 4400 grafik birimi, XPS 15 modelinde ise 15.6-inç Quad HD+ 3200 x 1800 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip IGZO tabanlı dokunmatik panel ve 8GB RAM ile Nvidia grafik birimi kullanan Dell, depolama tarafında ise ürünleri 512GB'a kadar arttırılabilir SSD ve 1TB'a kadar arttırılabilir HDD seçenekleri ile hazırlamış durumda. Oldukça şık gövde yapılarıyla güzel görünen bilgisayarlar, Wi-Fi, Bluetooth, Intel Widi, NFC gibi kablosuz ve USB 3.0, DisplayPort gibi kablolu bağlantı teknolojilerini de çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bünyelerinde barındırıyorlar.

Taşınabilirlik noktasında oldukça başarılı bir çözüm sunabilen dizüstü bilgisayar modellerinden XPS 11 1.1 Kg, XPS 13 1.3 Kg ve XPS 15 2 Kg ağırlığa sahip. Genel olarak her türlü işlem için üst seviye performans vaat eden bilgisayarlardan Dell XPS 11 ve XPS 13 1000$, XPS 15 ise 1500$'den başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ve Kasım ayında satışa çıkıyorlar.





http://www.engadget.com/2013/10/02/dell-xps-13-15-refreshed/