Dell çoklu dokunmatik desteği sunan IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

Dell çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitörünü satışa sundu. ST2220T model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki model, IPS panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 8ms, dinamik karşıtlık oranı 50,000:1 ve parlaklık seviyesi 250 cd/m2 olarak açıklanan monitör, 178/178 derece görüş açısı sunuyor.

Üçlü USB çoklayıcısına sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Esnek tasarım özellikleri sayesinde eğimi ayarlanabilen monitörün kuşkusuz en güçlü yanı, çoklu dokunmatik desteği ile daha interaktif bir kullanım deneyimi yaşatması. Dell ST2220T, yurt dışında 310 dolar seviyesindeki fiyatıyla satın alınabiliyor.