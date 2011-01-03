Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell çoklu dokunmatik desteği sunan IPS panelli yeni monitörünü satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,9b
1
6
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell çoklu dokunmatik desteği sunan yeni monitörünü satışa sundu. ST2220T model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki model, IPS panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 8ms, dinamik karşıtlık oranı 50,000:1 ve parlaklık seviyesi 250 cd/m2 olarak açıklanan monitör, 178/178 derece görüş açısı sunuyor.

Üçlü USB çoklayıcısına sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Esnek tasarım özellikleri sayesinde eğimi ayarlanabilen monitörün kuşkusuz en güçlü yanı, çoklu dokunmatik desteği ile daha interaktif bir kullanım deneyimi yaşatması. Dell ST2220T, yurt dışında 310 dolar seviyesindeki fiyatıyla satın alınabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
@OverClocKing ips panellerinde çeşitleri var.. tek bir çeşit ips yok ki!!! bu monitör profesyonel amaçlar için üretilmiş bir monitör değil.. aksi halde imkansız bu fiyata böyle bir panel bulman.. sen yinede o kapağı al yerine tak gazı kaçmasın :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
IPS Panel, Çoklu Dokunmöatik, FullHD,, USB çoklayıcı, HDMI, DVI. Fiyat da 310$.
Bu kapağı "Profesyonel Seri olmadığı halde" 1500€'luk monitörü sırf IPS ekran diye UCUZ olarak nitelendiren vatandaşlara doğru yuvarlıyorum.
Yakalayın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl

OverClocKing

IPS Panel, Çoklu Dokunmöatik, FullHD,, USB çoklayıcı, HDMI, DVI. Fiyat da 310$.

Bu kapağı "Profesyonel Seri olmadığı halde" 1500�'luk monitörü sırf IPS ekran diye UCUZ olarak nitelendiren vatandaşlara doğru yuvarlıyorum.

Yakalayın..




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BBBAEA435 8 yıl
OverClocKing

IPS Panel, Çoklu Dokunmöatik, FullHD,, USB çoklayıcı, HDMI, DVI. Fiyat da 310$.

Bu kapağı "Profesyonel Seri olmadığı halde" 1500€'luk monitörü sırf IPS ekran diye UCUZ olarak nitelendiren vatandaşlara doğru yuvarlıyorum.

Yakalayın..


Dolmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl

OverClocKing

IPS Panel, Çoklu Dokunmöatik, FullHD,, USB çoklayıcı, HDMI, DVI. Fiyat da 310$.

Bu kapağı "Profesyonel Seri olmadığı halde" 1500�'luk monitörü sırf IPS ekran diye UCUZ olarak nitelendiren vatandaşlara doğru yuvarlıyorum.

Yakalayın..




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk 8 yıl TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl 2010 yılının en iyi iOS oyunları 8 yıl Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim