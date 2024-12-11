Dell Pro Max 18 bomba gibi geliyor: RTX 5000 GPU, 256 GB CAMM2 RAM ve dahası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dell'in yeni nesil iş istasyonu dizüstü bilgisayarı Dell Pro Max 18, resmi lansmandan önce sızdırılan özellikleriyle görücüye çıktı. Paylaşılan bilgiler yeni dizüstü bilgisayarın oldukça güçlü bir donanıma sahip olacağına işaret ediyor. Zira dizüstünde yaklaşmakta olan Intel Core Ultra 200HX işlemciler ve RTX 5000 serisi GPU’lar yer alacak.

Dell'den iş istasyonu canavarı geliyor

18 ve 16 inç ekran seçenekleriyle sunulacak Dell Pro Max 18, yeni nesil Arrow Lake HX ailesinden Core Ultra 200HX işlemcisiyle donatılmış durumda. 55W TDP ile yüksek performans sunan bu çip, özellikle iş istasyonu sınıfında fark yaratmaya aday. İşlemcinin gücüne, Nvidia’nın RTX 5000 serisi GPU'su eşlik ediyor. Dizüstülerde RTX 5000 serisini çok görmedik ancak bu göründüğü gibi GeForce serisi olmayacak. Bunun yerine, Ada tabanlı RTX 5000 iş istasyonu grafik kartları yer alacak Dell Pro Max’de. Dolayısıyla bu makinede oyun deneyimi pek aranmamalı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan dizüstü bilgisayar, hem CPU hem de GPU'ya toplam 170-200W güç sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Aynı zamanda cihazda 256 GB kapasiteli yenilikçi CAMM2 bellek teknolojisi de bulunuyor. CAMM2 bellekler daha yüksek hız, daha az gecikme ve daha az enerji tüketimi vadediyor. Depolama tarafında ise cihaz oldukça cömert. 18 inçlik modelde 4 adet M.2 2280 SSD yuvası bulunurken 16 inçlik modelde 3 SSD desteği sunuyor. Bu, kullanıcıların geniş depolama alanına sahip olmasını sağlıyor, kaldı ki iş istasyonlarında bunlar aranan detaylardan.

GeForce RTX 5080 yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri 19 sa. önce eklendi

Bununla birlikte, yüksek güç tüketiminin getirdiği ısı sorunlarını çözmek için Dell, cihazda üç fanlı bir soğutma sistemi kullandı. Bu sistem, cihazın magnezyum alaşımlı gövdesiyle birleştirildiğinde hem etkili bir soğutma sağlıyor hem de cihazın hafif kalmasına olanak tanıyor.

Dell Pro Max 18’in, Intel Core Ultra 200HX işlemcilerle birlikte 7 Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor. Ancak satışa çıkış tarihi 2025’in ortalarını bulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Dell Pro Max 18 geliyor: RTX 5000 GPU, 256 GB CAMM2 RAM ve dahası