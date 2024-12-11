Dell Pro Max 18 bomba gibi geliyor: RTX 5000 GPU, 256 GB CAMM2 RAM ve dahası

Dell'den iş istasyonu canavarı geliyor
18 ve 16 inç ekran seçenekleriyle sunulacak Dell Pro Max 18, yeni nesil Arrow Lake HX ailesinden Core Ultra 200HX işlemcisiyle donatılmış durumda. 55W TDP ile yüksek performans sunan bu çip, özellikle iş istasyonu sınıfında fark yaratmaya aday. İşlemcinin gücüne, Nvidia’nın RTX 5000 serisi GPU'su eşlik ediyor. Dizüstülerde RTX 5000 serisini çok görmedik ancak bu göründüğü gibi GeForce serisi olmayacak. Bunun yerine, Ada tabanlı RTX 5000 iş istasyonu grafik kartları yer alacak Dell Pro Max’de. Dolayısıyla bu makinede oyun deneyimi pek aranmamalı.
Bununla birlikte, yüksek güç tüketiminin getirdiği ısı sorunlarını çözmek için Dell, cihazda üç fanlı bir soğutma sistemi kullandı. Bu sistem, cihazın magnezyum alaşımlı gövdesiyle birleştirildiğinde hem etkili bir soğutma sağlıyor hem de cihazın hafif kalmasına olanak tanıyor.
Dell Pro Max 18’in, Intel Core Ultra 200HX işlemcilerle birlikte 7 Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor. Ancak satışa çıkış tarihi 2025’in ortalarını bulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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