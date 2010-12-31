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Dell'den Atom N550 işlemcili yeni netbook: Latitude 2120

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Dell, ürün gamına kurumsal müşteriler için hazırladığı yeni bir netbook modeli daha ekliyor. Latitude 2110 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, Intel'in çift çekirdekli en güncel Atom işlemcisi olan 1.5GHz hızındaki N550'den güç alıyor ve 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekran ile geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 çözümü ile gelen netbook, tercihe bağlı olarak HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan Broadcom Crystal HD medya çipi ile satın alınabiliyor. 1GB/2GB bellek seçeneklerine sahip olan netbook, depolama içinse farklı kapasite seçeneklerine sahip HDD veya SSD'ler ile tercih edilebilecek.

Diğer özellikleri arasında WiFi, 10/100 Ethernet ve SD kart slotu gibi detaylara yer verilen netbook'ta, 3-hücreli (28 Wh) ve 6-hücreli (54/56 Wh) olmak üzere iki farklı pil seçeneği sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7, Ubuntu ve Free DOS gibi seçeenklere sahip olan Dell Latitude 2120'nin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.


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