DermoScan uygulaması ile telefonlar üzerinden cilt kanseri tespit edilebiliyor

Cilt veya deri kanseri, farklı nedenlerle ciltte oluşuyor ve genellikle derinin en üst tabakasında gelişerek erken aşamada keşfedilebiliyor. Bu önem taşıyan erken teşhis işlemi için hazırlanan DermoScan uygulaması, özel optik mekanizması ile akıllı telefonlar üzerinden tanım koymanın önünü aralıyor.





Houston Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen DermoScan uygulaması, akıllı telefonlara takılan 500$'lık özel bir lens ile çalışma gösteriyor ve çekilen fotoğraflar üzerinden cilt kanserini tespit edebiliyor. %85 oranında doğruluk sunabildiği belirtilen uygulama, söylendiği kadarıyla melanositlerden (Cilde rengini veren) kaynaklanan cilt tümörü Melanoma 'nın keşfinde de çoğu zaman dermatologlardan daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.





Belirli yatırımlarla üzerinde çalışmalar yapılan ve birçok test ile denenmeye devam eden DermoScan uygulaması, özellikle sağlık sisteminin kötü olduğu bölgeler ve hareketli sağlık istasyonları için oldukça faydalı bir seçenek oluşturuyor.





http://www.engadget.com/2014/05/08/dermoscan/?ncid=rss_truncated