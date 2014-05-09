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DermoScan uygulaması ile telefonlar üzerinden cilt kanseri tespit edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DermoScan uygulaması ile telefonlar üzerinden cilt kanseri tespit edilebiliyor
Cilt veya deri kanseri, farklı nedenlerle ciltte oluşuyor ve genellikle derinin en üst tabakasında gelişerek erken aşamada keşfedilebiliyor. Bu önem taşıyan erken teşhis işlemi için hazırlanan DermoScan uygulaması, özel optik mekanizması ile akıllı telefonlar üzerinden tanım koymanın önünü aralıyor.

Houston Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen DermoScan uygulaması, akıllı telefonlara takılan 500$'lık özel bir lens ile çalışma gösteriyor ve çekilen fotoğraflar üzerinden cilt kanserini tespit edebiliyor. %85 oranında doğruluk sunabildiği belirtilen uygulama, söylendiği kadarıyla melanositlerden (Cilde rengini veren) kaynaklanan cilt tümörü Melanoma'nın keşfinde de çoğu zaman dermatologlardan daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Belirli yatırımlarla üzerinde çalışmalar yapılan ve birçok test ile denenmeye devam eden DermoScan uygulaması, özellikle sağlık sisteminin kötü olduğu bölgeler ve hareketli sağlık istasyonları için oldukça faydalı bir seçenek oluşturuyor.


http://www.engadget.com/2014/05/08/dermoscan/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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ST4LK3R 5 yıl en beğenilen
Süper bir çalışma, göz içinde düşünülebilir.
Teknolojinin Ram'inden çekirdekli işlemcisinden çok daha önemli ve faydalı şeyler. Tansiyon ve şekerde ölçsün, ciddiyim.
Süper bir çalışma, göz içinde düşünülebilir.Teknolojinin Ram'inden çekirdekli işlemcisinden çok daha önemli ve faydalı şeyler. Tansiyon ve şekerde ölçsün...
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Gece772 5 yıl
Şimdilik yetersiz gelişmesi gerek.
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orhanyıldız 5 yıl
.
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matmuhendisi 5 yıl
Harbi güzel olmus tebrik ederiz ..
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Psiko27 5 yıl
Faydalı toplumun bu yönde bilinçlenmesi lazım valla çok güzel
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ST4LK3R 5 yıl en beğenilen
Süper bir çalışma, göz içinde düşünülebilir.
Teknolojinin Ram'inden çekirdekli işlemcisinden çok daha önemli ve faydalı şeyler. Tansiyon ve şekerde ölçsün, ciddiyim.
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