Deutsche Telekom, Windows Phone 7'nin performansından memnun

Yakın zamanda LG'nin üst düzey yöneticilerinden James Choi'nin Windows Phone 7 platformuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine, Avrupa'nın önde gelen operatörlerinden T-Mobile'ın sahibi Deutsche Telekom, Windows Phone 7'li cihazların satışlarından memnun görünüyor.

CeBIT'le ilgili Münih'de düzenlenen etkinlikte Alman basın ajansı dpa'e konuşan Deutsche Telekom'un tüketici pazarından sorumlu yöneticisi Ingo Hofacker, Windows Phone 7'li cihaz satışlarının şimdiye kadar mükemmel gittiğini ve Microsoft'un bu durumdan çok memnun olduğunu söyledi.

Bir süre önce LG'den James Choi, Windows Phone 7 platformunun potensiyeli olduğunu ancak mevcut satışların tahminleriyle örtüşmediğini ve bazı akıllı telefon kullanıcılarının platformu sıkıcı bulabileceğini dile getirmişti.