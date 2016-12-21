Find My Phone belgeseli çalınan bir telefonun yolculuğunu takip ediyor

iPhone'ununu telefon hırsızlarına kaptıran Hollandalı bir sinema öğrencisi, bu deneyiminden yola çıkarak son derece ilgi çekici bir belgesele imza attı. Her gün ortalama 300 telefon hırsızlığı şikayeti ile ilgilenmek zorunda olan Amsterdam polisinin müdahalesini yetersiz bulan Anthony van der Meer, ipleri kendi eline almaya karar verdi.

Nasıl bir insanın telefon çaldığını öğrenmek isteyen sinema öğrencisi, casus yazılım kurduğu bir Android telefonu (HTC One M7) yem olarak kullandı ve haftalarca süren çalışma sonucunda çalınan bir telefonun başına ne geldiğini ve ne şekilde kullanıldığını ilk elden öğrenme şansı yakaladı.

Cerberus adlı uygulamayı yem olarak kullandığı telefona yükleyen Van der Meer, bu casus yazılım sayesinde hem telefonunun izini sürdü hem de telefonu uzaktan kontrol ederek hırsızın neler yaptığını izledi. Telefonu çalan kişinin konuşmalarını ve mesajlarını kaydeden Van der Meer, sonunda topladığı bu kayıtları Find My Phone adını taşıyan 22 dakikalık bir belgesele dönüştürdü.

Telefonun kamerasını ve mikrofonunu uzaktan kontrol edebilen Van der Meer ve arkadaşları, telefonu çalan kişinin telefon ile neler yaptığını haftalarca izledi ve hatta hırsızın yüzünü açıkça gösteren bir fotoğrafını bile çekti. Telefonu uzaktan izleme sürecini kolaylıkla yöneten genç sinemacı, asıl zorluğu yem olarak kullanacağı telefonu bilerek çaldırmakta çekti. Olaya müdahale eden duyarlı vatandaşlar nedeniyle telefonun çalınması için 4 gün beklenmesi gerekmiş.

Yayınlandığı günden bu yana 2.3 milyondan fazla izlenen Find My Phone; fotoğraflardan mesajlara, e-postalardan şifrelere en hassas verilerimizi barındıran telefonların çalınması üzerinden siber güvenlik hakkında önemli noktalara parmak basıyor. Öte yandan her ne kadar belgeselin asıl amacı bu olmasa da Find My Phone günümüzde teknoloji sayesinde birini izlemenin ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

http://www.theverge.com/2016/12/19/14006448/dutch-film-student-gets-phone-stolen-spies-on-thief