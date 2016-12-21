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Find My Phone belgeseli çalınan bir telefonun yolculuğunu takip ediyor

Hollandalı bir sinema öğrencisi tarafından çekilen Find My Phone adlı belgesel; telefon hırsızlarının çaldıkları telefon ile neler yaptıklarını gözler önüne seriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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iPhone'ununu telefon hırsızlarına kaptıran Hollandalı bir sinema öğrencisi, bu deneyiminden yola çıkarak son derece ilgi çekici bir belgesele imza attı. Her gün ortalama 300 telefon hırsızlığı şikayeti ile ilgilenmek zorunda olan Amsterdam polisinin müdahalesini yetersiz bulan Anthony van der Meer, ipleri kendi eline almaya karar verdi.
Nasıl bir insanın telefon çaldığını öğrenmek isteyen sinema öğrencisi, casus yazılım kurduğu bir Android telefonu (HTC One M7) yem olarak kullandı ve haftalarca süren çalışma sonucunda çalınan bir telefonun başına ne geldiğini ve ne şekilde kullanıldığını ilk elden öğrenme şansı yakaladı.
Cerberus adlı  uygulamayı yem olarak kullandığı telefona yükleyen Van der Meer, bu casus yazılım sayesinde hem telefonunun izini sürdü hem de telefonu uzaktan kontrol ederek hırsızın neler yaptığını izledi. Telefonu çalan kişinin konuşmalarını ve mesajlarını kaydeden Van der Meer, sonunda topladığı bu kayıtları Find My Phone adını taşıyan 22 dakikalık bir belgesele dönüştürdü.
Telefonun kamerasını ve mikrofonunu uzaktan kontrol edebilen Van der Meer ve arkadaşları, telefonu çalan kişinin telefon ile neler yaptığını haftalarca izledi ve hatta hırsızın yüzünü açıkça gösteren bir fotoğrafını bile çekti. Telefonu uzaktan izleme sürecini kolaylıkla yöneten genç sinemacı, asıl zorluğu yem olarak kullanacağı telefonu bilerek çaldırmakta çekti. Olaya müdahale eden duyarlı vatandaşlar nedeniyle telefonun çalınması için 4 gün beklenmesi gerekmiş.
Yayınlandığı günden bu yana 2.3 milyondan fazla izlenen Find My Phone; fotoğraflardan mesajlara, e-postalardan şifrelere en hassas verilerimizi barındıran telefonların çalınması üzerinden siber güvenlik hakkında önemli noktalara parmak basıyor. Öte yandan her ne kadar belgeselin asıl amacı bu olmasa da Find My Phone günümüzde teknoloji sayesinde birini izlemenin ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

http://www.theverge.com/2016/12/19/14006448/dutch-film-student-gets-phone-stolen-spies-on-thief Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl en beğenilen
Cocuk bir de utanmadan hirsizi cok begendigini, onunla yakinlasma hissettigini falan anlatmis. Yerlisi göcmeninden daha aptal demek ki hollandanin...
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WB 2 yıl
En siradisi videolardan biri, sahi bu tip uygulamalari urericiler isteseler ulasilamayan bir yere yukleyebilirler default olarak, guzel olurdu..
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obili 2 yıl
Telefon yalan oldu ... (yersen)

Adam tekin değil. 2. bölüm gelmez sanırım
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Hayatımda izlediğim en garip videolardan bir tanesi zamanında bende telefon çaldırmıştım.
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Captain_Ivy 2 yıl
Cerberus candır.
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cosica 2 yıl
eğer bir şey kaçırmadıysam adamın telefonu çalıp çalmadığı belli değil. çalan kişiden satın almış da olabilir.
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Cihan 2 yıl cosica
cosica
eğer bir şey kaçırmadıysam adamın telefonu çalıp çalmadığı belli değil. çalan kişiden satın almış da olabilir.

Hırsız gene

Satın almış diyelim.

İçersinde ki video film mail vs neden silmemiş alırken dememiş mi bunlar kimin
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Kulak Misafiri 2 yıl
Mümkün ama iki telefon da iPhone olmalı. iPhone'u bul uygulaması var. Ordan iPhone'u olanları ekliyorsun (mesela aile üyelerini) şarjı ve interneti olduğu her an izleyebiliyorsun nerede olduğunu. Ayrıca karşı tarafın şarj durumunu da gösteriyor.
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St Batuhan 2 yıl
Videoyu izleyebilecek durumda değilim, anca akşama ama haberi okurken aklıma takılan bir nokta var. Bu telefonun şarjına dair durum nedir ki? Yani telefonu çalan kişi tamam direkt telefonu kapatmadı diyelim ama en azından şarj da etmemesi lazım kendini koruyabilmek adına. Yani en azından ben hırsız olsam bu yönde yaklaşırdım ya da batarya çıkıyorsa zaten anında çıkartırdım.
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sylver89 2 yıl
Çok güzel bir çalışma.. Akıllı telefonların ne kadar kolay bir şekilde bir casusa dönüşebileceğini açıkça gösteriyor. Apple da da bu mümkün mü ? Bilen varsa aydınlatsın..
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metebyr 2 yıl
o uygulama ismini verdiniz şimdi bir çok kişi kız arkadaşının telefonuna nasıl kuracağım diye plan yapacak
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Kerim5100 2 yıl
Hepimizi izliyorlar :D
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Guest-F8946C419 2 yıl
Kim ne derse desin Apple!
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