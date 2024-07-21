X, spam gönderileri azaltmaya yardımcı olacak yeni özelliği duyurdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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