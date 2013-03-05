Devlet bünyesinde çalışan iyiniyetli hacker sayısının 200'e çıkarılması planlanıyor





Genelde PC ve akıllı cihazlar için geliştirdikleri zararlı yazılımlarla banka hesaplarını boşaltırken veya gizli bilgileri çalarken duyduğumuz Hacker'lar arasında aslında faydalı amaçlar için çalışanlar da bulunuyor.





Örneğin 90'lı yılların hesap makinesine bile dokunması yasak olan hacker'ı Kevin Mitnick, şu anda devlet kurumları için koruma programları geliştirmek ve açıkları kötü niyetli hackerlardan önce bulmak için çalışan bir görevli haline geldi. Kevin Mitnick ile başlayan trend ile pek çok kötü niyetli hacker, yaptıkları işten vazgeçerek dolgun maaşlarla devlet kurumları için çalışmaya başladı. Devlet kurumlarının da güvenlik nedeniyle bu trende ilgisi oldukça büyük oldu. Çünkü tecrübeli olan bu kişiler gelecek saldırıların niteliklerini tespit etmede ve önlem almada daha başarılı oluyor.





Bilim ve teknoloji bakanı Nihat Ergün tarafından TBMM'de açıklanan bir rapor ülkemizde de hacker'ların devlet kurumları için çalıştıklarını ortaya koydu. Aslında günümüzde pek çok ülke güvenlik ve istihbarat birimleri sık sık hacker saldırısına uğruyor ve ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler artık bu saldırılara karşı dev siber ordular oluşturmuş durumda.





Geçen yıl ülkemizde de bir siber ordu kurulacağı dile getirilmişti. Rapora göre siber güvenlik konusunda çalışan 69 adet resmi hacker bulunuyor. Bakan Ergün, kesinlikle yasal olmayan işlemler yapılmadığını ve zarar verici işlere kapı aralayan sistem açıklarının tespiti için çalışıldığını ifade etti.





Hacker'lar Siber Güvenlik Enstitüsü birimi altında çalışıyor ve sayılarının bu yıl 200'e çıkarılması hedefleniyor. Hackerların görev tanımı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyacı olan ağ güvenliği testlerini gerçekleştirmek, test sonucunda ortaya çıkan güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve önerilerde bulunmak yer alıyor