Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Devlet bünyesinde çalışan iyiniyetli hacker sayısının 200'e çıkarılması planlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
14
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Devlet bünyesinde çalışan iyiniyetli hacker sayısının 200'e çıkarılması planlanıyor

Genelde PC ve akıllı cihazlar için geliştirdikleri zararlı yazılımlarla banka hesaplarını boşaltırken veya gizli bilgileri çalarken duyduğumuz Hacker'lar arasında aslında faydalı amaçlar için çalışanlar da bulunuyor.

Örneğin 90'lı yılların hesap makinesine bile dokunması yasak olan hacker'ı Kevin Mitnick, şu anda devlet kurumları için koruma programları geliştirmek ve açıkları kötü niyetli hackerlardan önce bulmak için çalışan bir görevli haline geldi. Kevin Mitnick ile başlayan trend ile pek çok kötü niyetli hacker, yaptıkları işten vazgeçerek dolgun maaşlarla devlet kurumları için çalışmaya başladı. Devlet kurumlarının da güvenlik nedeniyle bu trende ilgisi oldukça büyük oldu. Çünkü tecrübeli olan bu kişiler gelecek saldırıların niteliklerini tespit etmede ve önlem almada daha başarılı oluyor.

Bilim ve teknoloji bakanı Nihat Ergün tarafından TBMM'de açıklanan bir rapor ülkemizde de hacker'ların devlet kurumları için çalıştıklarını ortaya koydu. Aslında günümüzde pek çok ülke güvenlik ve istihbarat birimleri sık sık hacker saldırısına uğruyor ve ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler artık bu saldırılara karşı dev siber ordular oluşturmuş durumda.

Geçen yıl ülkemizde de bir siber ordu kurulacağı dile getirilmişti. Rapora göre siber güvenlik konusunda çalışan 69 adet resmi hacker bulunuyor. Bakan Ergün, kesinlikle yasal olmayan işlemler yapılmadığını ve zarar verici işlere kapı aralayan sistem açıklarının tespiti için çalışıldığını ifade etti.

Hacker'lar Siber Güvenlik Enstitüsü birimi altında çalışıyor ve sayılarının bu yıl 200'e çıkarılması hedefleniyor. Hackerların görev tanımı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyacı olan ağ güvenliği testlerini gerçekleştirmek, test sonucunda ortaya çıkan güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve önerilerde bulunmak yer alıyor 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
cıtızenı alsınlar ülkeyi çökertir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W01fMaNT3am 6 yıl
Şu anda tutmaz 5 yılı var o iş için şimdi başlamayacaklardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 6 yıl
Kazım Koyuncu Kültür Merkezinde (İstanbul - Kadıköy) bu konuylka ilgili yeni vizyona giren çok güzelk bir film var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
hacker ın iyi niyetlisi mi olurmuş...:)

ya bi gün niyeti bozarsa?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
lamer den cok ne var türkiyede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ST4LK3R 6 yıl
Mitnick'i durdurabilmekiçin aldılar. Bükemediğin bileği öp hesabı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeonTiger 6 yıl
Kevin bunların başında geliyor ama her ne kadar devlet için yardımda bulunsalar da geçmişi çok temiz olmaz hackerların
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetcanack 6 yıl
Cıtızenı almalılar bence :)
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 6 yıl ahmetcanack
ahmetcanack

Cıtızenı almalılar bence :)

Aman diyim, 10 yıl geriye gideriz ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northwood 6 yıl ahmetcanack
ahmetcanack

Cıtızenı almalılar bence :)

citizen'i alırlarsa donanım haber'i kim çökertir?olmaz hayatta vermeyiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl ahmetcanack
ahmetcanack

Cıtızenı almalılar bence :)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1239 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, uygulama haber ve hacker
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim