Digital Storm, Special|OPS serisi yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı

Yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Digital Storm, Special|OPS serisi altında hazırladığı yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Hem Intel hem de AMD platformlarını kullanan yeni sistemler, modeline göre 987 dolar ile 2429 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satılıyorlar. Tecihe bağlı olarak standart veya hız aşırtılmış hızlarda çalışan Core i5/Core i7 veya Phenom II X4/X6 işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemler, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve üç adet sabit disk veya SSD sürücü ile donatılabiliyorlar.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile alınabilen yeni sistemlerde ekran kartı olarak ATi ve Nvidia çözümleri tercih edilebilirken, model bazında baktığımızda seçeneklerin ATi Radeon HD 5970 ve Nvidia GeForce GTX 480'e kadar çıktığını görüyoruz. Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan yeni sistemlerin güç ihtiyacı içinse 1500 Watt'a kadar farklı kapasitelerdeki güç kaynakları tercih edilibiliyor. Special|OPS serisi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.