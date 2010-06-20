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Digital Storm, Special|OPS serisi yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı

8 yıl
8,5b
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3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Digital Storm, Special|OPS serisi altında hazırladığı yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Hem Intel hem de AMD platformlarını kullanan yeni sistemler, modeline göre 987 dolar ile 2429 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satılıyorlar. Tecihe bağlı olarak standart veya hız aşırtılmış hızlarda çalışan Core i5/Core i7 veya Phenom II X4/X6 işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemler, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve üç adet sabit disk veya SSD sürücü ile donatılabiliyorlar.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile alınabilen yeni sistemlerde ekran kartı olarak ATi ve Nvidia çözümleri tercih edilebilirken, model bazında baktığımızda seçeneklerin ATi Radeon HD 5970 ve Nvidia GeForce GTX 480'e kadar çıktığını görüyoruz. Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan yeni sistemlerin güç ihtiyacı içinse 1500 Watt'a kadar farklı kapasitelerdeki güç kaynakları tercih edilibiliyor. Special|OPS serisi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


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Melih Vayvalak 8 yıl
@DrSpoil
CM HAF X, CM HAF 932 ve INWIN MAELSTORM
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Batuist 8 yıl
öyle bir haber yapmışsınki kısaca bilgisayarı istediğiniz gibi tplayabiliyorsunuz desen yeridir.. ister intel al ister AMD zaten başka yok.. bana kaldıysa zaten bu tercih kısaca ben topluyorum demektir bu...ister onu al ister bunu al ama herşeyde ister bir disk al ister üç.. vs.. yahu ne haber ama... yazıcıoğlu işhanı desene kısaca...
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DrSpoil 8 yıl
Kasa HAF'ı andırıyor, fiyat tartışılır...
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