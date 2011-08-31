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Digitimes: Nvidia Kal-El'li Hollywood'un seri üretimi 1Ç2012'de başlayacak

7 yıl
6,9b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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"Coyote" kod adlı giriş seviyesindeki tabletini, önümüzdeki aylarda satışa sunarak, tablet pazarında Apple'ın en büyük rakibi olacağı konuşulan Amazon, 10 inçlik Hollywood kod adlı üst sınıf tabletini tahmin edilenden daha geç satışa sunabilir.

Uzakdoğu'nun saygın yayın organlarından Digitimes'ın haberine göre Amazon, 10 inçlik tabletinin montajı için Foxconn ile çalışacak ve seri üretim 2012 yılının ilk çeyreği içerisinde başlayacak. Dolayısıyla da tabletin kullanıcılarla buluşabileceği en erken tarih 2012 yılının ilk çeyrek sonu-ikinci çeyrek başı olacak.

Çift çekirdekli işlemciden güç alacağı konuşulan Coyote'un aksine Hollywood'un, Nvidia'nın 4 çekirdeki Kal-El platformundan güç alması bekleniyor.


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aceleciburak 7 yıl
güzel bi tarih çünkü ice cream sandwich çıkmış aradan bi kaç ay geçmiş olacak haliyle ilk çıkışından itibaren o zamana kada olna feedbackler değerlendirilip buglar ayıklanmış olacağı için stabil ve performansli bir tablet teknoloji severlere sunulmuş olacak.
Zaten Android ice cream sandwich in en stabil hale gelmesi 2012 ilk aylarında olacaktır.
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