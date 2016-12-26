"Dijital Türkiye 2016" raporu yayınlandı

Müşteri yatırımlarına geri dönüşleri arttırmayı hedefleyen ve bu kapsamda temel performans verileriyle takip edilebilecek stratejiler ve yenilikçi kampanyalar gerçekleştiren KOGİTAL, ülkemiz akıllı cihaz ve internet kullanıcılarına ışık tutan "Dijital Türkiye 2016" raporunu paylaştı. Dijital reklam harcamalarından internet demografiklerine, teknik altyapılardan sektörel yatırımlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan veriler Türkiye’nin mevcut dijital pazarındaki durumu gözler önüne seriyor.

Raporda yer alan bilgilere göre bilişim teknolojileri alanında hanelerde en çok yüzde 96,9 ile akıllı telefonlar bulunuyor. Dizüstü bilgisayarların kullanım oranı yüzde 36,3, tabletlerin yüzde 29,6 ve akıllı televizyonların ise yüzde 24,6 dolaylarında. 73,6 milyon mobil operatör abone sayısının bulunduğu ülkemizde internet abonelerinin sayısı ise 55,3 milyon dolaylarında. Toplam internet kullanımının yüzde 82,3 gibi büyük bir bölümünü sadece sosyal medya paylaşımları oluşturuyor.

Diğer taraftan Türkiye’de her geçen gün online reklam ve tanıtımlara daha fazla önem verildiği görülüyor. Öyle ki bu sene dijital reklam harcamaları bir önceki yıla nazaran yüzde 20 arttı ve 2016'nın ilk 6 aylık döneminde video reklam harcamalarında ise yüzde 50 oranında sıçrama meydana geldi. KOGİTAL tarafından yayınlanan detaylı "Dijital Türkiye 2016" raporuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.