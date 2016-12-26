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Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi

Sakarya Üniversitesi'nde görevli iki öğretim üyesi, bor elementi ile bilimsel literatürde şu ana kadar bulunmayan tamamen yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip teknolojik bor boya ürettiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bor elementi üzerine 2009 yılından bu yana yaklaşık 7 yıldır çalışmalarını sürdüren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Uğursoy Olgun ve Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, dünyada bir ilki gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attılar.
Öncelikle bor elementini ftalosiyanin bileşik sınıfıyla işleyen araştırmacılar, kimsayal reaksiyona girme özelliği yüksek ve geniş yüzey alanına sahip yeni nano bor tozu üretti. Daha sonra elde edilen bu katalizörde teknolojik kimyasal boya sentez yöntemlerini kullanarak bazı metallerle reaksiyona uğratan öğretim üyeleri, şu ana kadar bilimsel literatürde yer almayan tamamen yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, yüksek saflıkta, çözünürlük derecesi ve stabilitesi oldukça iyi durumda teknolojik bor boyası imal etti.

Gramı 200 euro boyanın ilk ihracatı Fransa'ya yapıldı 

Gelişmiş floresans ışıma özelliğine sahip bor boyalarını çok daha kolay şekilde ve yüksek verimle üretilmesini sağlayan yöntemin Sakarya Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası patent başvuru sürecinin devam ettiği ve Fransa’da kimya sektöründeki bir firmaya ilk ihracatın yapıldığı belirtiliyor.
Dokunmatik ekranlar, güneş enerjisi yardımıyla elektrik üreten fotovoltaik paneller ve kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlayan ışın tedavi yöntemi fotodinamik terapi gibi çok geniş bir alanda kullanılabilen araştırma dünyada ilk özelliğini de taşıyor. Boyanın gramının 200 euro değerinde olduğunu söyleyen Olgun ve Yıldız, üretimlerin devam ederek ihracatın büyük çapta arttırılacağını dile getirdiler. 

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Peregrino 2 yıl en beğenilen upliftingsky
upliftingsky
önce benzin gibi bir şey üretsinler 5.22 benzin alıyoruz sanki dolarla maaş alıyoruz..ne kadar gereksiz şeyler var borla üretiliyor..

Sorun benzinde değilki, sorun vergilendirme sisteminde. Benzinin alternatifi bor değil elektriktir.
upliftingskyönce benzin gibi bir şey üretsinler 5.22 benzin alıyoruz sanki dolarla maaş alıyoruz..ne kadar gereksiz şeyler var borla üretiliy...
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Yalan Söylemeyen Adam 2 yıl
Ekmek arası bor yiyeceğimiz dönemler yakındır
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AYavasci 2 yıl
Borumuz ötecek
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Pi 2 yıl
Haaah simdi amarigo dusundun! Hedef 2023!
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azon-abros 2 yıl
Bu boya ile akıllı yollar yapılabilir. Şeritlerin parladığını düşünün. Güzel durur.
Ekran yapilabilirse o da iyi olur.
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black_flood 2 yıl
2 güne kalmaz özelleştirilerek satılacağı için çokta tın para denen yeşil lanet için patentini dahi kiraya verebilecek bir devlet yapısı ve otoriteniz var 41 kere maşallah
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Whisper 2 yıl
yakında bakkallarda bile bor satılacak...
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BiilimAdamı 2 yıl
borla çalışan araba yapsınlar türkiyede benzin yerine bor kullanalım.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Gramını 200 euro dan Fransa almış !
bu boya tıbbi araştırmalarla mercek altındaki uygulamalarda kullanılıyor !
özetle bizim memlekette üretilmeyen bir ürün ama bu ürün biyolojik ar-ge çalışmalarında kullanılan bir ürün ise ; bu ürünü yurt dışına satmak hangi aklın işi ! bu resmen altın yumurtlayan tavuğun kaynak kodunu başkalarına 200 € ya vermek misali !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
evin içinde silikonlu boya kullanmayın !
duvarların tavan kısmı kararıyor ve küf ve nem yapıyor !
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kadirirdem 2 yıl
hemen ihracat yapılması süper olmuş ayrıca gram için o miktar bence oldukça iyi.
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deoksiriboz1001 2 yıl
2023 yaklaştı tabi. ufaktan hareketlenmeler başladı.
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arel.gr 2 yıl
gram bor alım satımında işçilik ne ?
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