Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi

Bor elementi üzerine 2009 yılından bu yana yaklaşık 7 yıldır çalışmalarını sürdüren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Uğursoy Olgun ve Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, dünyada bir ilki gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attılar.

Öncelikle bor elementini ftalosiyanin bileşik sınıfıyla işleyen araştırmacılar, kimsayal reaksiyona girme özelliği yüksek ve geniş yüzey alanına sahip yeni nano bor tozu üretti. Daha sonra elde edilen bu katalizörde teknolojik kimyasal boya sentez yöntemlerini kullanarak bazı metallerle reaksiyona uğratan öğretim üyeleri, şu ana kadar bilimsel literatürde yer almayan tamamen yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, yüksek saflıkta, çözünürlük derecesi ve stabilitesi oldukça iyi durumda teknolojik bor boyası imal etti.

Gramı 200 euro boyanın ilk ihracatı Fransa'ya yapıldı

Gelişmiş floresans ışıma özelliğine sahip bor boyalarını çok daha kolay şekilde ve yüksek verimle üretilmesini sağlayan yöntemin Sakarya Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası patent başvuru sürecinin devam ettiği ve Fransa’da kimya sektöründeki bir firmaya ilk ihracatın yapıldığı belirtiliyor.

Dokunmatik ekranlar, güneş enerjisi yardımıyla elektrik üreten fotovoltaik paneller ve kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlayan ışın tedavi yöntemi fotodinamik terapi gibi çok geniş bir alanda kullanılabilen araştırma dünyada ilk özelliğini de taşıyor. Boyanın gramının 200 euro değerinde olduğunu söyleyen Olgun ve Yıldız, üretimlerin devam ederek ihracatın büyük çapta arttırılacağını dile getirdiler.