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Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roket hakkında yeni bir test videosu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roket hakkında yeni bir test videosu yayınlandı
SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken Grasshopper isimli roketin yapılan testleri doğrultusunda yeni videolar yayınlanmaya devam ediyor.
Bu sefer yanal yönlendirme testinin yapıldığı belirtilen Grasshopper, 250 metre yüksekliğe çıkarak 100 metre civarında bir yanal manevra gerçekleştirdi. Bu manevra sonucu kalktığı yere tekrardan doğru bir açıda iniş yapabilen araç, agresif durumlarda da yüksek performans verebildiğini gözler önüne sermiş oldu. Gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alan ve içerisinde birçok sensör barındıran araç, daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzay taşımacılık projeleri kapsamında geliştirilen roket, oldukça heyecan verici sonuçlar ortaya koyuyor.
Spacex Grasshopper hakkında yayınlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.spacex.com/news/2013/08/14/grasshopper-100m-lateral-divert-test Yorum Yaz
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Beybaba62 6 yıl en beğenilen
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IRyujin 6 yıl
Beybaba62
İnsan vücudundan esinlenildi.

Güldürdün ya :D ama iyiye gidiyor :D
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HumbiGumbi 6 yıl
çevresindekiler binamı bana mı öyle geliyor eğer öyleyse bu devasa birşey bu
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itachi237 6 yıl
Ciginix
Beybaba62 İnsan vücudundan esinlenildi.
-Sniper- Bu tip haberler hoşuma gidiyor...







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izzetguntalaz 6 yıl
Harika
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darkaura 6 yıl
guzel bir calisma. uzay arastirmalarinin maliyetini en cok yukselten sey pahali roket ve motorlarinin sadece bir kere kullanilabilmesi. ama soru bir kademeli roketle uzaya cikabilirlermi. cikabilen bir roket yok. tabi roketin her kademesini bu sekilde yere indirmeyi planliyorlarsa baska. o zaman gercekten ilginc olur.
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hardtracker 6 yıl
Courageux Celestiale
Beybaba62İnsan vücudundan esinlenildi.
Yok uçan levrek.

Harikasin :)
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-Sniper- 6 yıl
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Ciginix 6 yıl
Beybaba62

"İnsan vücudundan esinlenildi."


-Sniper-

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Beybaba62 6 yıl en beğenilen
"İnsan vücudundan esinlenildi."
3 Yanıt Yanıtla +15
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl Beybaba62
Beybaba62
"İnsan vücudundan esinlenildi."

Guldurdun al sukunu :D
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Leskodjer 6 yıl Beybaba62
Beybaba62
"İnsan vücudundan esinlenildi."

Yok uçan levrek.
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Master_Evil 6 yıl Beybaba62
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"İnsan vücudundan esinlenildi."

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