Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roket hakkında yeni bir test videosu yayınlandı

SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken Grasshopper isimli roketin yapılan testleri doğrultusunda yeni videolar yayınlanmaya devam ediyor.

Bu sefer yanal yönlendirme testinin yapıldığı belirtilen Grasshopper, 250 metre yüksekliğe çıkarak 100 metre civarında bir yanal manevra gerçekleştirdi. Bu manevra sonucu kalktığı yere tekrardan doğru bir açıda iniş yapabilen araç, agresif durumlarda da yüksek performans verebildiğini gözler önüne sermiş oldu. Gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alan ve içerisinde birçok sensör barındıran araç, daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzay taşımacılık projeleri kapsamında geliştirilen roket, oldukça heyecan verici sonuçlar ortaya koyuyor.

Spacex Grasshopper hakkında yayınlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.spacex.com/news/2013/08/14/grasshopper-100m-lateral-divert-test