Dikey kalkış yapabilen elektrikli uçak "Lilium Jet" 10 milyon euro yatırım aldı

2015 yılında Münih Teknik Üniversitesi mezunu mühendisler ve eğitimine devam eden doktora öğrencilerinin ortak girişimiyle hayat bulan Lilium Aviation,elektrikle çalışan ve dikey kalkış yapabilen uçak geliştiren bir ekip niteliği taşıyor.

Yayınlanan son açıklamaya göre Londra merkezli çalışmalarını yürüten uluslararası girişim sermaye şirketi Atomico, "Lilium Jet" isimli elektrikli uçak projesinin üretimine geçilerek ticarileştirilmesi ve siparişlerin alınabilmesi için 10 milyon euro Seri A yatırımında bulunduğunu duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı’nın da (ESA) yakından ilgilendiği ve Almanya'nın güneydoğusunda bulunan Bavyera eyaletindeki merkezinde destek verdiği uçak, üzerindeki yaklaşık 40 adet fanı andıran pervaneleriyle ilginç bir tasarım çizgisine sahip.

Dikey yönde havalandığı için uzun pistlere ihtiyaç duymayan Lilium Jet aynı şekilde istediği yere de kolaylıkla iniş yapabiliyor. 2017 yılının ilk aylarında uçan prototiple karşımıza çıkması beklenen Lilium Aviation’ın yatırımla birlikte 35 ila 40 kişilik bir çalışan sayısına ulaşacağı ifade ediliyor.