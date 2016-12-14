Dikey kalkış yapabilen elektrikli uçak "Lilium Jet" 10 milyon euro yatırım aldı

Haber Editörü
2015 yılında Münih Teknik Üniversitesi mezunu mühendisler ve eğitimine devam eden doktora öğrencilerinin ortak girişimiyle hayat bulan Lilium Aviation,elektrikle çalışan ve dikey kalkış yapabilen uçak geliştiren bir ekip niteliği taşıyor.
Yayınlanan son açıklamaya göre Londra merkezli çalışmalarını yürüten uluslararası girişim sermaye şirketi Atomico, "Lilium Jet" isimli elektrikli uçak projesinin üretimine geçilerek ticarileştirilmesi ve siparişlerin alınabilmesi için 10 milyon euro Seri A yatırımında bulunduğunu duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı’nın da (ESA) yakından ilgilendiği ve Almanya'nın güneydoğusunda bulunan Bavyera eyaletindeki merkezinde destek verdiği uçak, üzerindeki yaklaşık 40 adet fanı andıran pervaneleriyle ilginç bir tasarım çizgisine sahip.
Dikey yönde havalandığı için uzun pistlere ihtiyaç duymayan Lilium Jet aynı şekilde istediği yere de kolaylıkla iniş yapabiliyor. 2017 yılının ilk aylarında uçan prototiple karşımıza çıkması beklenen Lilium Aviation’ın yatırımla birlikte 35 ila 40 kişilik bir çalışan sayısına ulaşacağı ifade ediliyor.
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Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de var çünkü onların gençleri vatanperver idealist gençler. Çalışıp didinip bir şeyler üretip ülkelerine faydalı olma derdindeler. Bizim gençlerimizde filanca kızı tavlama derdinde. Sabahtan akşama kadar kafeteryalarda nargile içip göt bütüysünler. Lafa gelince devlet bize baksın. Hadi ordan sende. Ülkeleri kaldındıran devletler değil özel sektördür, girişimci ruhlu ''icat çıkarmayı seven'' idealist gençlerdir
Vatanseverlik havadan kafaya ve gönüllere düşen soyut bir kavram değildir. Vatanseverliği, çalışkanlığı ve ülkeyi daha iyiye götürme hevesini günümüz toplumlarında okullar ve öğretmenler aşılar. (Bkz: "ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR!" M.K. Atatürk) Kusura bakmayın ama son 10 yılda öğretmenler itin bir tarafına sokulmuş ve kalifiyesiz insanlar öğretmenliğe alınmıştır. Eskiden okulun içine siyaset sokmayı hakaret sayan öğretmenlerden, bugün oy toplamak için okula gelen siyasi adamlara ve idam ipini öğrencilerinin ellerine verip fotoğrafını sosyal medyada paylaşan öğretmenlere evrildik. Bu ortamda öğrencini kalifiyeli yetiştiremediğin için, o da ilkel bir dürtü ile cinselliği kafasından çıkaramaz hale geliyor ne yazık ki. Belki de kızmanız gereken en son kişilerdir öğrenciler.