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Dikey kalkış yapabilen elektrikli uçak "Lilium Jet" 10 milyon euro yatırım aldı

Geçtiğimiz sene bir grup mühendis ve öğrenci tarafından kurulan, dikey yönde kalkış yapabilen elektrikli uçak girişimiyle dikkat çeken Lilium Aviation’ın 10 milyon euro yatırım aldığı duyuruldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2015 yılında Münih Teknik Üniversitesi mezunu mühendisler ve eğitimine devam eden doktora öğrencilerinin ortak girişimiyle hayat bulan Lilium Aviation,elektrikle çalışan ve dikey kalkış yapabilen uçak geliştiren bir ekip niteliği taşıyor.
Yayınlanan son açıklamaya göre Londra merkezli çalışmalarını yürüten uluslararası girişim sermaye şirketi Atomico, "Lilium Jet" isimli elektrikli uçak projesinin üretimine geçilerek ticarileştirilmesi ve siparişlerin alınabilmesi için 10 milyon euro Seri A yatırımında bulunduğunu duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı’nın da (ESA) yakından ilgilendiği ve Almanya'nın güneydoğusunda bulunan Bavyera eyaletindeki merkezinde destek verdiği uçak, üzerindeki yaklaşık 40 adet fanı andıran pervaneleriyle ilginç bir tasarım çizgisine sahip.
Dikey yönde havalandığı için uzun pistlere ihtiyaç duymayan Lilium Jet aynı şekilde istediği yere de kolaylıkla iniş yapabiliyor. 2017 yılının ilk aylarında uçan prototiple karşımıza çıkması beklenen Lilium Aviation’ın yatırımla birlikte 35 ila 40 kişilik bir çalışan sayısına ulaşacağı ifade ediliyor.

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Nostromo- 2 yıl en beğenilen sniper23
sniper23

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de var çünkü onların gençleri vatanperver idealist gençler. Çalışıp didinip bir şeyler üretip ülkelerine faydalı olma derdindeler. Bizim gençlerimizde filanca kızı tavlama derdinde. Sabahtan akşama kadar kafeteryalarda nargile içip göt bütüysünler. Lafa gelince devlet bize baksın. Hadi ordan sende. Ülkeleri kaldındıran devletler değil özel sektördür, girişimci ruhlu ''icat çıkarmayı seven'' idealist gençlerdir
sniper23Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de var çünkü onları...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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anduril25 2 yıl Nostromo-
madiko
sniper23

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de var çünkü onların gençleri vatanperver idealist gençler. Çalışıp didinip bir şeyler üretip ülkelerine faydalı olma derdindeler. Bizim gençlerimizde filanca kızı tavlama derdinde. Sabahtan akşama kadar kafeteryalarda nargile içip göt bütüysünler. Lafa gelince devlet bize baksın. Hadi ordan sende. Ülkeleri kaldındıran devletler değil özel sektördür, girişimci ruhlu ''icat çıkarmayı seven'' idealist gençlerdir

Vatanseverlik havadan kafaya ve gönüllere düşen soyut bir kavram değildir. Vatanseverliği, çalışkanlığı ve ülkeyi daha iyiye götürme hevesini günümüz toplumlarında okullar ve öğretmenler aşılar. (Bkz: "ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR!" M.K. Atatürk) Kusura bakmayın ama son 10 yılda öğretmenler itin bir tarafına sokulmuş ve kalifiyesiz insanlar öğretmenliğe alınmıştır. Eskiden okulun içine siyaset sokmayı hakaret sayan öğretmenlerden, bugün oy toplamak için okula gelen siyasi adamlara ve idam ipini öğrencilerinin ellerine verip fotoğrafını sosyal medyada paylaşan öğretmenlere evrildik. Bu ortamda öğrencini kalifiyeli yetiştiremediğin için, o da ilkel bir dürtü ile cinselliği kafasından çıkaramaz hale geliyor ne yazık ki. Belki de kızmanız gereken en son kişilerdir öğrenciler.
madikosniper23Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.Öğrencisine parasal destek vere...
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ilkerinanç 2 yıl
kasa fanı gibi pervaneleri var yahu,uçar mı bu gerçekten?isimdeki "jet" de pazarlama taktiği gibi sanki.ne jeti?su jetimi?
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AlicanNalbat 2 yıl
Önce kanatlardan kurtulup araç altına birşeyler yapmaları lazım. Kanatlı şehir içi uçuş sakat...
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DH Misafiri 2 yıl
sniper23
Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.

Ülkemizi eleştirmişsin galiba. Hemen cevap verelim. Destek verilecek icat var verilmeyecek icat var. Neymiş efenim dikey kalkan uçakmış bunlar boş şeyler. Papaz eriğini imam eriğine çeviren ya da dua okuyan oyuncak bebek icat et istediğin desteği al.
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Mr.RetroWave 2 yıl
Dikey kalkmak diyince aklıma gelen en efsane uçak budur. Tabii bu da güzel bir gelişme eğer olacaksa neden olmasın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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garcibaba 2 yıl
almanlar bizi kıskanıyor
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hanımneder 2 yıl garcibaba
garcibaba

almanlar bizi kıskanıyor

Aynen; bizde sabah namaza kalkan jetler var


Jet imam
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kadirirdem 2 yıl
Hmm değişikmiş, aslında hiç fena olmaz dikey kalkan bir uçak.
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Musty3535123 2 yıl
şu görüntüdeki araç o pervanelerle asla uçamaz, garip..
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tolgatelli 2 yıl
Bunlar da maketten ev satan inşaat şirketlerine dönmüş. Günsel marka maket araba gibi.
Ortada uçak yok araba yok para da yok.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Uçurmayı denemişler mi?
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ilkerinanç 2 yıl
kasa fanı gibi pervaneleri var yahu,uçar mı bu gerçekten?isimdeki "jet" de pazarlama taktiği gibi sanki.ne jeti?su jetimi?
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burakk, 2 yıl ilkerinanç
ilkerinanç

kasa fanı gibi pervaneleri var yahu,uçar mı bu gerçekten?isimdeki "jet" de pazarlama taktiği gibi sanki.ne jeti?su jetimi?

Çok da fena uçar. Anahtar kelime EDF.
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sniper23 2 yıl
Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.
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Nostromo- 2 yıl sniper23
sniper23

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de varmış.

Öğrencisine parasal destek veren ülkeler de var çünkü onların gençleri vatanperver idealist gençler. Çalışıp didinip bir şeyler üretip ülkelerine faydalı olma derdindeler. Bizim gençlerimizde filanca kızı tavlama derdinde. Sabahtan akşama kadar kafeteryalarda nargile içip göt bütüysünler. Lafa gelince devlet bize baksın. Hadi ordan sende. Ülkeleri kaldındıran devletler değil özel sektördür, girişimci ruhlu ''icat çıkarmayı seven'' idealist gençlerdir
3 Yanıt Yanıtla +28
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