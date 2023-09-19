ABD’nin kayıp 150 milyon dolarlık F-35 uçağı bulundu

Tam Boyutta Gör Hafta sonu bir ‘aksilik’ nedeniyle pilotu kendisini fırlattıktan sonra kaybolan hayalet savaş uçağı F-35 bulundu. ABD ordusu, çok düşük radar izine sahip olması için inşa ettiği F-35 uçağının bulunması için halktan yardım istemişti. Yoğun arama çabalarının ardından kayıp F-35 uçağının enkazı ABD’nin Güney Carolina kırsalında bulundu.

Kayıp F-35 bulundu

Yetkililer, toplam program maliyeti 150 milyon dolar olan F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün iki saat kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, ismi açıklanmayan pilotun pazar günü saat 14:00 sularında Kuzey Charleston'daki bir mahalleye paraşütle atlamasından bu yana jeti arıyordu. Deniz Binbaşı Melanie Salinas, pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör ABD Deniz Piyadeleri Komutan Vekili General Eric Smith, olayın ardından ABD içindeki ve dışındaki tüm havacılık birimlerinin iki gün süreyle uçuş yapmamasını emretmişti. Yetkililerin açıklamasına göre yaşanılan bu olay son altı hafta içinde "A sınıfı aksilik" olarak belgelenen üçüncü olay. A sınıfı aksilik hasarın 2,5 milyon dolar ya da daha fazla olması, Savunma Bakanlığı uçağının tahrip olması ya da bir kişinin ölmesi veya kalıcı olarak sakat kalması durumunu ifade ediyor.

F-35’in bulunması neden uzun sürdü?

F-35’in nasıl kaybolduğu halen soruşturulsa da yetkililer pilotun uçaktan atladıktan sonra jetin otomatik pilot moduna geçtiğini, bu sayede bir süre daha havada kaldığını düşünüyor. Aynı zamanda jetin aktarcısının devre dışı kaldığı ve uçağın radar izinin çok düşük olması nedeniyle tespitinin zorlaştığı belirtiliyor.

Bununla birlikte kayıp F-35 jeti bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada sivillerin yaptığı “kayıp F-35 ilanları” bir yana, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nancy Mace, “Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne yapmasını istiyoruz, bir jet bulup teslim etmesini mi?” ifadelerini kullandı.

Havacılık ve uzay devi Lockheed Martin web sitesinde F-35 serisini "dünyanın en gelişmiş savaş uçağı" ve aynı zamanda "en ölümcül, gizli ve hayatta kalabilen uçak" olarak tanımlıyor. F-35 ailesi, F-35A konvansiyonel kalkış ve iniş jeti, F-35B kısa kalkış/dikey iniş varyantı ve gemiye konuşlu F-35C taşıyıcı olmak üzere üç adet tek kişilik versiyon içeriyor.

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