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    Anlık Bildirim

    ABD’nin kayıp 150 milyon dolarlık F-35 uçağı bulundu

    ABD, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 150 milyon dolarlık hayalet savaş uçağı F-35’in enkazını bir hava üssü yakınlarında buldu. Uçağın pilotu bir aksilik nedeniyle kendisini uçaktan fırlatmıştı.
    ABD’nin kayıp 150 milyon dolarlık F-35 uçağı bulundu Tam Boyutta Gör
    Hafta sonu bir ‘aksilik’ nedeniyle pilotu kendisini fırlattıktan sonra kaybolan hayalet savaş uçağı F-35 bulundu. ABD ordusu, çok düşük radar izine sahip olması için inşa ettiği F-35 uçağının bulunması için halktan yardım istemişti. Yoğun arama çabalarının ardından kayıp F-35 uçağının enkazı ABD’nin Güney Carolina kırsalında bulundu.

    Kayıp F-35 bulundu

    Yetkililer, toplam program maliyeti 150 milyon dolar olan F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün iki saat kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, ismi açıklanmayan pilotun pazar günü saat 14:00 sularında Kuzey Charleston'daki bir mahalleye paraşütle atlamasından bu yana jeti arıyordu. Deniz Binbaşı Melanie Salinas, pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

    ABD’nin kayıp 150 milyon dolarlık F-35 uçağı bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD Deniz Piyadeleri Komutan Vekili General Eric Smith, olayın ardından ABD içindeki ve dışındaki tüm havacılık birimlerinin iki gün süreyle uçuş yapmamasını emretmişti. Yetkililerin açıklamasına göre yaşanılan bu olay son altı hafta içinde "A sınıfı aksilik" olarak belgelenen üçüncü olay. A sınıfı aksilik hasarın 2,5 milyon dolar ya da daha fazla olması, Savunma Bakanlığı uçağının tahrip olması ya da bir kişinin ölmesi veya kalıcı olarak sakat kalması durumunu ifade ediyor.

    F-35’in bulunması neden uzun sürdü?

    F-35’in nasıl kaybolduğu halen soruşturulsa da yetkililer pilotun uçaktan atladıktan sonra jetin otomatik pilot moduna geçtiğini, bu sayede bir süre daha havada kaldığını düşünüyor. Aynı zamanda jetin aktarcısının devre dışı kaldığı ve uçağın radar izinin çok düşük olması nedeniyle tespitinin zorlaştığı belirtiliyor.

    Bununla birlikte kayıp F-35 jeti bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada sivillerin yaptığı “kayıp F-35 ilanları” bir yana, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nancy Mace, “Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne yapmasını istiyoruz, bir jet bulup teslim etmesini mi?” ifadelerini kullandı.

    Havacılık ve uzay devi Lockheed Martin web sitesinde F-35 serisini "dünyanın en gelişmiş savaş uçağı" ve aynı zamanda "en ölümcül, gizli ve hayatta kalabilen uçak" olarak tanımlıyor. F-35 ailesi, F-35A konvansiyonel kalkış ve iniş jeti, F-35B kısa kalkış/dikey iniş varyantı ve gemiye konuşlu F-35C taşıyıcı olmak üzere üç adet tek kişilik versiyon içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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