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Dinamik duvar kağıtları için hazırlanan Backgrounds uygulaması ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dinamik duvar kağıtları için hazırlanan Backgrounds uygulaması ücretsiz yapıldı
 
Alex Lopez tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Backgrounds, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Dinamik duvar kağıtları odağında hazırlanan Backgrounds, kişilerin duvar kağıdı yerine masaüstlerinde iTunes içeriklerini görüntülemesine, iOS tarafından bildiğimiz Parallax efektini uygulamasına, video izlenmesine, CPU ile Ağ bilgilerini otomobil ibresi şeklinde görüntülenmesine ve büyük zaman bilgilerinin eklenmesine imkan tanıyor. Birden fazla ekran desteği veren bu ekranlar için özelleştirmeler sunan uygulama, Yosemite işletim sistemine de tam destek veriyor.
Daha önce 3$'a satılan Backgrounds uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/backgrounds/id808501572?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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