Discovery sanal gerçeklik servisini hizmete sundu

Sanal gerçeklik içerikleri çeşitlenmeye devam ediyor. Popüler belgesel kanalı Discovery'de bu çeşitliliğe katkıda bulunacak yeni servisini yayınladı. Discovery VR adındaki servise hem bilgisayar hem de mobil uygulamalardan erişilebiliyor.

Uygulamada ilk etapta kısıtlı kategoride VR videosu yayınlanırken bunlardan birisi kanalın sevilen programlarından mythbusters'ın bölümünü oluşturuyor. Denizin dibinde köpekbalıklarıyla baş başa kaldığımız videoda bazı mitlerin testini izleyebiliyoruz. Bunun dışında ise doğa, macera ve diğer tv şovlarını içeren kategoriler farklı sanal dünyaların kapısını aralıyor.

Uygulama şimdilik Google Cardboard ve Samsung Gear VR için kullanılabilir durumda. Oculus Rift desteğinin ise yakında geleceği açıklandı. Discovery VR muhtemelen 2016 yılının ilk yarısında Oculus Rift'in piyasaya sürülmesiyle birlikte gerekli desteği de sağlayacaktır. Discovery VR web sitesi : www.discoveryvr.com



http://www.discoveryvr.com/