Disney, 21st Century Fox’u satın alıyor

Bugün satın alma haberleri açısından oldukça ilginç bir gün haline geldi. Broadcom’un Qualcomm için resmi teklif yaptığının açıklanmasının ardından önemli bir haber de Disney cephesinden geldi.

Önemli detaylar var

Kaynaklardan verilen bilgilere göre içerik dünyasının dev ismi Disney, diğer bir dev isim 21st Century Fox’u satın almak için harekete geçti. Fox platformunun bir kısmı hariç kalan hakların tamamı Disney çatısı altına girecek.

Henüz bedeli tam olarak bilinmeyen satın alma görüşmeleri için tarafların oldukça uzun bir zaman önce bir araya geldikleri ifade ediliyor. Yeni görüşmeler ise önümüzdeki haftalarda yapılacak.

Fox’un sadece spor ve haber kısmını satmak istemediği konuşuluyor. Bunun haricinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminin hakları Disney’e geçecek ki bunun içinde X-Men evreni de var.

Aslen Marvel üretimi olmasına rağmen X-Men evreni aynı Spiderman gibi bir konuma sahip. Yayın hakları ve karakterler Fox platformunun elinde. Yani X-Men karakterlerinin mutant veya bu tanımlamayla başka bir filmde kullanılması yasak. Disney uzun uğraşlar sonunda Scarlet Witch ve Quicksilver karakterlerini The Avengers: Age of Ultron filmine getirmeyi başarmıştı ancak burada mutant tabiri kullanılmamış sadece isimlerine vurgu yapılmıştı.

Satın alma sonrasında X-Men evreni ve Marvel evreni aynı çatı altında bulunmuş olacak. Elbette bu iki evrenin bir araya gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. En azından 2020 yılına kadar böyle bir şeyin olmayacağı kesin gibi. Diğer taraftan Fantastic Four, 30 Rock, How I Met Your Mother ve Futurama gibi pek çok isim de Disney tarafına geçiyor.

Anlaşmanın diğer bir detayı da Fox’un yüzde 30 hissesinin olduğu ve Avrupa’da faaliyet gösteren B Sky B platformu. Disney’in Netflix tarzında kendi içerik platformunu oluşturma planı içerisinde 21st Century Fox varlıkları çok büyük bir katkı yapacak.