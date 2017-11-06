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Disney, 21st Century Fox’u satın alıyor

X-Men karakterlerinin ne zaman Marvel evreni içerisinde yer alacağını merak edenler bu habere dikkat etsin. Disney, 21st Century Fox platformunun büyük bir kısmını satın alıyor.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün satın alma haberleri açısından oldukça ilginç bir gün haline geldi. Broadcom’un Qualcomm için resmi teklif yaptığının açıklanmasının ardından önemli bir haber de Disney cephesinden geldi.

Önemli detaylar var

Kaynaklardan verilen bilgilere göre içerik dünyasının dev ismi Disney, diğer bir dev isim 21st Century Fox’u satın almak için harekete geçti. Fox platformunun bir kısmı hariç kalan hakların tamamı Disney çatısı altına girecek.

Henüz bedeli tam olarak bilinmeyen satın alma görüşmeleri için tarafların oldukça uzun bir zaman önce bir araya geldikleri ifade ediliyor. Yeni görüşmeler ise önümüzdeki haftalarda yapılacak.

Fox’un sadece spor ve haber kısmını satmak istemediği konuşuluyor. Bunun haricinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminin hakları Disney’e geçecek ki bunun içinde X-Men evreni de var.

Ayrıca Bkz. "Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif"

Aslen Marvel üretimi olmasına rağmen X-Men evreni aynı Spiderman gibi bir konuma sahip. Yayın hakları ve karakterler Fox platformunun elinde. Yani X-Men karakterlerinin mutant veya bu tanımlamayla başka bir filmde kullanılması yasak. Disney uzun uğraşlar sonunda Scarlet Witch ve Quicksilver karakterlerini The Avengers: Age of Ultron filmine getirmeyi başarmıştı ancak burada mutant tabiri kullanılmamış sadece isimlerine vurgu yapılmıştı.

Satın alma sonrasında X-Men evreni ve Marvel evreni aynı çatı altında bulunmuş olacak. Elbette bu iki evrenin bir araya gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. En azından 2020 yılına kadar böyle bir şeyin olmayacağı kesin gibi. Diğer taraftan Fantastic Four, 30 Rock, How I Met Your Mother ve Futurama gibi pek çok isim de Disney tarafına geçiyor.

Anlaşmanın diğer bir detayı da Fox’un yüzde 30 hissesinin olduğu ve Avrupa’da faaliyet gösteren B Sky B platformu. Disney’in Netflix tarzında kendi içerik platformunu oluşturma planı içerisinde 21st Century Fox varlıkları çok büyük bir katkı yapacak. 

 

https://www.polygon.com/2017/11/6/16614108/disney-21st-century-fox-takeover Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eyoruk 1 yıl
Su jenerikte 19 rakamını gören var mı ya ? Hiç yapmadılar sanırım
21st ne zaman kullanılmaya başlandı onu da görmedim ?
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eyoruk 1 yıl
Digital yayınlar çoğalıyor..
Amazon artık gelse de bize sonra Disney'i beklesek..
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St Batuhan 1 yıl
Bu durum Star Wars haklarının tamamen Disney altına geçmesini sağlayacak mı merak ediyorum. Ayrıca Gotham geçerse de pek sıkıntı değil zira adamlar zaten paralarına para katma adına rahatça kullanırlar. Daha da önemlisi kendi kuracakları dijital yayın platformuna bunlar büyük katkı sağlayabilir.
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K_Spartakus 1 yıl St Batuhan
Eski SW serisi şu an Disney'e geçmez çünkü dağıtım haklarına ait süre hâlâ devam ediyor.
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OverClocK1ng 1 yıl
Keşke How I Met Your Mother tekrar başlasa..
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TheWealdstoneRaider 1 yıl
Anlaşmaya varamamışlar ve satış olmamış.
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canguler917 1 yıl
fox'ta yayınlanam gotham dizisinin disney çatısı altında akıbeti ne olur acaba?
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dr20mouse 1 yıl canguler917
İnşallah değişmez gotham dizisi giderse çok üzülürüm
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K_Spartakus 1 yıl canguler917
Fox ta yayınlanması birşey değiştirmez çünkü aslında hakları WB de.
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