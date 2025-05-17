Marvel'ın yeni X-Men ekibi için düşündüğü oyuncular ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Patrick Stewart (Profesör X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) gibi oyuncuların eski X-Men filmlerindeki rollerini önümüzdeki yıl çıkacak Avengers: Doomsday'de yineleyecekleri kısa süre önce resmi olarak duyuruldu. Böylece X-Men'in mevcut hâlinin Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edileceği resmiyet kazanmış oldu. Ancak bu, MCU'daki asıl X-Men'in bunlar olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Marvel bir yandan yeni X-Men ekibini toplamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda gelen haberler Marvel'ın Jean Grey ve Cyclops gibi X-Men karakterleri için genç oyuncularla görüştüğünü ortaya çıkarmıştı. Jean Grey rolü için Stranger Things'ten tanıdığımız Sadie Sink'in adı geçerken, Cyclops için de Harris Dickinson'ın ismi öne sürülmüştü. Bu hafta gelen bilgiler Marvel'ın X-Men için yeni oyuncular aradığını doğrularken, gündemde olan isimleri de ortaya çıkardı.

Profesör X Rolü İçin Colman Domingo'nun Adı Geçiyor

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, yeni X-Men filminin üç ana karakter etrafına kurulacağını söylüyor: Profesör X, Cyclops ve Jean Grey. Bu da X-Men için önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Hatırlarsanız orijinal X-Men filmlerinde ön plandaki karakterler Wolverine ve Rogue'du. Sonradan gelen prequel seride ise onların yerini Profesör X ve Mystique aldı. Bu yeni versiyonda ise Cyclops ve Jean Grey daha ön planda olacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce gelen haberlerde adı geçen Sadie Sink ile Jean Grey rolü için değil, Spider-Man 4'teki farklı bir rol için anlaşıldı. Jean Grey rolü için şu anda gündemde olan isim ise Daisy Edgar-Jones (Normal People, Twisters). Diğer yandan Harris Dickinson'ın da artık Cyclops rolü için favori konumunda olmadığı söyleniyor. Son olarak Profesör X için ismi ön plana çıkan oyuncu ise Rustin ve Sing Sing filmleriyle Oscar adaylıkları kazanan Colman Domingo.

En iyi zaman yolculuğu filmleri 2 gün önce eklendi

Hatırlarsanız Magneto rolü için de Denzel Washington'ın adı geçiyordu. Eğer bu iddialar doğruysa Marvel mutantların liderleri olarak iki siyah oyuncuyu tercih edecektir demektir ki aslında bu çizgi romanların esin kaynağıyla örtüşüyor. Zira çizgi romanlardaki Magneto ve Profesör X'in başlıca esin kaynağı, Amerika'daki siyahların özgürlük hareketine iki farklı yaklaşımla önderlik eden Malcolm X ve Martin Luther King'di. Profesör X'in temsil ettiği Martin Luther King daha uzlaşmacı bir tutum sergilerken, Malcolm X'ten izler taşıyan Magneto daha radikal yollar izliyor. Bu bağlantı düşünüldüğünde, bu roller için Colman Domingo ve Denzel Washington'ın düşünülmesi çok da şaşırtıcı değil. Hem böylece Magneto'nun orijin hikâyesi II. Dünya Savaşı'nda Afrika'ya çekilip, günümüzde geçen bir filmle uygun hâle de getirilebilecek.

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Marvel'ın yeni X-Men ekibi için düşündüğü oyuncular belli oldu